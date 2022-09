Criza azero-armeană: SUA organizează o întâlnire între miniștrii de Externe ai celor două țări

Miniștrii de Externe ai Armeniei și Azerbaidjanului se întâlnesc luni, la New York, sub egida secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. Această întâlnire trilaterală, care survine în contextul unui nou episod de ciocniri militare între cele două țări, are loc la inițiativa Washingtonului.

Anunțul cu privire la întâlnirea dintre Ararat Mirzoian, Jeihun Bairamov și Antony Blinken a fost făcut de către diplomația armeană.

Întâlnirea are loc la o zi de la vizita președintei Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, la Erevan, capitala Armeniei.

Cu prilejul acestei vizite, Pelosi a exprimat sprijinul Washingtonului pentru suveranitatea Armeniei.

„Condamnăm ferm aceste atacuri. Ele au fost iniţiate de azeri şi acest lucru trebuie recunoscut”, a declarat președinta Camerei Reprezentanților SUA despre noile violențe dintre Armenia și Azaerbaidjan, care au izbucnit săptămâna trecută.

SUA ascultă Armenia asupra nevoilor sale de apărare, a dat asigurări Pelosi, adăugând că Washingtonul vrea să ajute şi să sprijine Erevanul în lupta globală dintre democraţie şi autocraţie.

Rusia nu mai inspiră încredere în Armenia

Președintele Parlamentului armean şi-a exprimat săptămâna trecută nemulţumirea faţă de răspunsul unei alianţe militare conduse de Rusia la cererea de ajutor a Armeniei.

„Suntem foarte nemulţumiţi, desigur. Aşteptările pe care noi le-am avut nu au fost justificate”, a declarat Alen Simonian la televiziunea naţională, asemănând Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) cu un pistol care nu trage gloanţe.

Pelosi a remarcat la rândul ei că Armenia a rămas dezamăgită de răspunsul Rusiei, care pozează în aliată a acestei țări din Caucaz. Kremlinul a calificat declarațiile lui Pelosi drept „anunțuri zgomotoase”.

În timp ce Pelosi vizita Erevanul, sute de armeni au manifestat pentru ieșirea țării lor din OTSC și aderarea la NATO.

„După războiul din 2020, din Karabah, s-au deschis mulți ochi. Acum o sută de ani, Rusia și Turcia au semnat un acord care încă este respectat. Acesta este un tratat anti-armean, iar unul dintre rezultatele sale a fost pierderea Karabahului. Dacă părăsim OTSC și UEE (Uniunea Economică Euroasiatică) și ne alăturăm NATO și UE, atunci ne vom întoarce pământurile pierdute”, a declarat regizorul de filme Tigran Hzmalian, liderul Partidului European al Armeniei.

Alianța Forțelor Democratice din Armenia, care include o serie de partide și organizații publice, a emis o declarație prin care solicită puterii de la Erevan retragerea țării din OTSC, stabilirea de relații cu țările occidentale, invitarea forțelor ONU de menținere a păcii la granița dintre Armenia și Azerbaidjan și interzicerea posturilor TV rusești.

Rusia este arătată cu degetul pentru faptul că nu oferă sprijin Armeniei în baza tratatului de asistență și cooperare reciprocă, care prevede o apărare comună și asistență militară în caz de agresiune împotriva semnatarilor.

Rusia s-a abținut de la susținerea Armeniei și în cazul războiului din 2020, când a lăsat țara din Caucaz expusă în fața superiorității militare azere și a negociat apoi un acord de încetare a focului prin care și-a crescut prezența militară în regiune printr-o așa-numită forță de menținere a păcii.