Concluziile discuțiilor ruso-americane de la Riad. Lavrov enunță condițiile Moscovei privind Ucraina

Delegațiile americană și rusă au convenit „ca echipele noastre să lucreze împreună” în cadrul unor negocieri care să asigure o pace durabilă, a declarat partea americană la o conferință de presă după discuțiile din Arabia Saudită care au durat mai bine de patru ore.

„Există câteva principii de bază, pentru că trebuie să fie vorba de o încheiere permanentă a acestui război, nu de o încetare temporară a focului. Vor exista anumite discuții în ce privește împărțirea teritoriilor și la garanțiile de securitate”, a declarat delegația americană.

La întrebarea unui jurnalist dacă Rusia va putea păstra teritoriile ucrainene anexate, răspunsul a fost: „Acestea sunt lucruri care trebuie discutate, va trebui să începem să muncim din greu...cel mai important e că am început să o facem...Pentru ca un conflict să se poată încheia fiecare parte a acestui război trebuie să fie de acord cu termenii. Scopul acestei întâlniri a fost să fie o continuare a discuției telefonice dintre Trump și Putin, o restabilire a dialogului”.

Partea americană a precizat că discuțiile sunt preliminare unor negocieri și că pentru a încheia conflictul „trebuie să existe concesii de ambele părți.”

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că „obiectivul întâlnirii de astăzi” este menit să vină în continuarea apelulului telefonic pe care președintele american Donald Trump l-a avut cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna trecută și „să stabilească acele linii de comunicare”.

„Astăzi este primul pas dintr-o călătorie lungă și dificilă, dar importantă.

„Președintele Trump se angajează să pună capăt acestui conflict, așa cum a promis în campania pentru președinte. Și dorește să se încheie într-un mod echitabil, într-un mod sustenabil și durabil, care să nu conducă la un alt conflict peste doi sau trei ani.”

Potrivit ministrului rus de externe Serghei Lavrov delegațiile s-au înțeles asupra trei aspecte-cheie: numirea de ambasadori de ambele părți pentru a ridica „obstacolele misiunilor diplomatice”; numirea reprezentanților pentru a începe procesul de a ajunge la un acord în Ucraina, respectiv crearea condițiilor pentru a relua cooperarea între țări.

Serghei Lavrov îl laudă pe Trump

Lavrov spune a mai spus timpul întâlnirii că Donald Trump a fost „primul dintre liderii occidentali” care a spus că „atragerea Ucrainei în NATO a fost una dintre cele mai mari greșeli ale președintelui Biden”.

El spune că Putin a explicat în mod repetat că extinderea NATO și absorbția Ucrainei în alianță ar acționa ca o „amenințare directă” la adresa Rusiei.

„Am observat că președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a spus că atragerea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele [motive] pentru ceea ce se întâmplă, una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden. Dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Președintele Putin a subliniat de mai multe ori că extinderea NATO și absorbția Ucrainei de către NATO reprezintă o amenințare directă la adresa Federației Ruse și a suveranității noastre.

Și am explicat astăzi că orice apariție a forțelor armate din țările NATO sub vreun steag, sub steagul european sau sub steaguri, nu schimbă nimic.

Este, desigur, complet inacceptabil”.

În ceea ce privește Ucraina, el spune că există „o dorință reciprocă” de a găsi soluții, iar Rusia va aștepta ca SUA să își desemneze reprezentanții.

„După aceea, consultările relevante vor începe și vor fi regulate”, spune el.

Lavrov spune, de asemenea, că cele două părți au convenit să înceapă „cât mai curând posibil” procesul pentru negocierile de pace din Ucraina, iar Rusia va aștepta ca SUA să confirme reprezentanții săi pentru discuții și apoi să își numească proprii reprezentanți.

El a vorbit despre „crearea condițiilor” pentru o cooperare mai largă între SUA și Rusia, inclusiv despre „reluarea consultărilor pe probleme geopolitice” și „eliminarea barierelor artificiale din calea cooperării economice reciproc avantajoase”.

„A fost o conversație foarte utilă. Ne-am ascultat reciproc și ne-am auzit reciproc”, a conchis Lavrov la conferința de presă.

Ce spune SUA despre locul la masa negocierilor a UE

Partea americană a insistat că Ucraina și Uniunea Europeană vor fi implicate discuții, dar fără să se angajeze să le ofere un loc la masă. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „toți cei implicați în acest conflict trebuie să fie de acord, trebuie să fie acceptabil pentru ei”.

Orice garanție de pace postbelică ar trebui să fie „condusă de Europa”, au declarat oficialii americani, repetând apelurile adresate aliaților europeni de a crește cheltuielile de apărare și lăudând Marea Britanie și Franța pentru că „vorbesc despre o contribuție mai energică la securitatea Ucrainei”.

„Uniunea Europeană (UE) va trebui să stea la masa (negocierilor) la un moment dat, pentru că a impus sancţiuni” Rusiei, a declarat şeful diplomaţiei americane.

El a apreciat că relaţiile Washingtonului cu Moscova se pot consolida dacă se încheie războiul din Ucraina.

„Există oportunităţi extraordinare ale unui parteneriat” cu Rusia, însă „cheia în vederea ajungerii la acesta este sfârşitul conflictului”, a subliniat Marco Rubio.

Întrebat despre afirmațiile repetate ale lui Zelenski potrivit cărora nu va accepta un acord de pace între Rusia și Ucraina fără participarea Ucrainei, Lavrov a răspuns că nu trebuie să intre în detalii, deoarece acest subiect a fost abordat de Putin într-un interviu recent cu jurnalistul rus Pavel Zarubin.

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este pregătit să vorbească cu Zelenski „dacă este necesar”.

Lavrov a încheiat conferința de presă cu reflecția că discuțiile de la Riad „nu au fost deloc nereușite”.

După încheierea discuțiilor, consilierul lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Ușakov, a declarat pentru canalul rusesc Channel One că nu a fost încă stabilită o dată pentru o întrevedere între Putin și Trump, dar că este „puțin probabil” ca aceasta să aibă loc săptămâna viitoare.