Complot la Teheran pentru înlocuirea ayatollahului Khamenei după atacurile SUA și Israelului

Regimul iranian traversează un moment de fragilitate fără precedent. După raidurile aeriene coordonate de Statele Unite și Israel asupra infrastructurii nucleare iraniene, mai multe voci influente din interiorul sistemului politic și religios de la Teheran iau în considerare înlăturarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit unor informații publicate de The Atlantic.

Discuțiile, prezentate de două surse implicate direct în aceste planuri, ar viza o posibilă tranziție de putere negociată în interiorul cercului restrâns al elitei iraniene – un grup format din oameni de afaceri influenți, lideri militari, clerici de rang înalt și membri ai familiei extinse a liderului religios. Aceștia ar încerca să gestioneze o eventuală succesiune controlată, într-un moment în care autoritatea lui Khamenei ar fi erodată nu doar de vârstă și boală, ci și de o percepție crescândă de vulnerabilitate strategică.

„Al nostru este doar unul dintre planuri. Teheranul este plin de astfel de idei. Se discută inclusiv cu europenii despre viitorul Iranului”, a declarat una dintre sursele citate de The Atlantic. „Toată lumea știe că zilele lui Khamenei sunt numărate. Chiar dacă va rămâne formal în funcție, nu va mai avea cu adevărat puterea în mâini.”

Semnalele de nemulțumire și tensiune la vârful regimului nu sunt complet noi. Potrivit surselor, aceste planuri de tranziție se conturau încă dinaintea atacurilor aeriene, însă amploarea loviturilor recente și presiunea publică crescândă ar fi accelerat discuțiile din interiorul sistemului. În același timp, interlocutorii The Atlantic admit că scenariile sunt incerte și ar putea degenera într-o reacție de consolidare autoritară, mai degrabă decât într-o reformare a regimului.

„Sunt șanse mai mari acum să-l marginalizăm pe Khamenei, dar cu toții suntem conștienți că s-ar putea întâmpla exact opusul”, a adăugat aceeași sursă.

Schimbarea liderului suprem, o procedură extrem de rară și sensibilă în arhitectura teocratică iraniană, ar trebui aprobată de Adunarea Experților – forul religios care are prerogativa numirii și revocării conducătorului suprem. Însă convocarea unei astfel de reuniuni este improbabilă în contextul actual, în care Teheranul se confruntă cu un val de insecuritate externă și presiuni interne.

În acest context, fostul președinte Hassan Rouhani ar fi fost menționat ca figură-cheie într-un potențial proces de tranziție. Totuși, potrivit The Atlantic, Rouhani nu este implicat direct în aceste discuții, iar rolul său rămâne incert.

Divergente în cadrul regimului

Divergențele de opinie din interiorul regimului se reflectă și în poziționarea față de SUA. Unele dintre sursele citate susțin ideea unei înțelegeri cu președintele american Donald Trump, văzut ca o oportunitate de recalibrare a relației cu Occidentul. Altele, în schimb, pledează pentru un răspuns militar pe măsură, care să reafirme suveranitatea Republicii Islamice.

Între timp, The New York Times a publicat propria sa anchetă, în care citează trei oficiali iranieni care susțin, sub protecția anonimatului, că Ali Khamenei s-a izolat complet, interzicând orice formă de comunicare electronică, și comunicând doar printr-un emisar de încredere, de teamă că ar putea deveni ținta unei asasinate.

Potrivit acelorași surse, liderul suprem ar fi „profund tulburat” de capacitatea serviciilor de securitate israeliene de a pătrunde rețelele din interiorul Iranului. În trecut, New York Times relatase că Khamenei a desemnat deja trei clerici de rang înalt ca posibili succesori, în eventualitatea unei morți subite sau a unei înlăturări violente.

Pentru moment, totul se desfășoară în umbră. Discuțiile despre succesiune, jocurile de culise și planurile de supraviețuire ale regimului nu sunt vizibile la suprafață, dar se derulează cu o intensitate care trădează criza de încredere și de comandă din vârful Republicii Islamice. Într-un moment în care presiunea externă coincide cu fragilizarea internă, viitorul Iranului devine din ce în ce mai incert – iar ideea că epoca Khamenei se apropie de final pare, pentru tot mai mulți actori din interior, mai mult decât o speculație.

