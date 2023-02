CNN: Copiii orfani după cutremurul din Turcia și Siria se confruntă cu un viitor incert

Un bebeluș și-a început viața înconjurat de haos și devastare în urmă cu două săptămâni. Numită Aya – care înseamnă „miracol” în arabă – ea s-a născut sub dărâmăturile produse de cutremurul mortal din Turcia și atunci când a fost găsită era încă atașată de corpul neînsuflețit al mamei prin cordonul ombilical.

Povestea Ayei pare cu siguranță miraculoasă, deoarece a supraviețuit mai bine de 10 ore sub ruinele clădirii de apartamente din nordul Siriei, cu cinci etaje unde familia ei locuia, după ce respectiva clădire fusese pusă la pământ în timpul cutremurului de 7,8 grade.

„Am auzit o voce în timp ce săpam”, a declarat Khalil al-Suwadi, vărul copilului, pentru Agence France-Presse (AFP). „Am curățat praful și am găsit copilul cu cordonul ombilical (intact), așa că l-am tăiat și pe verișoara mea au dus-o la spital”.

În mod tragic, mama bebelușului nu a supraviețuit și se crede că a murit la câteva ore după ce a născut. Nou-născuta este singurul supraviețuitor al familiei sale apropiate, a declarat vărul ei, agenției de presă.

Mama, tatăl și cei patru frați ai săi au murit în dezastru. Aya a fost adopată de mătușa și unchiul ei.

Mătușa ei a făcut inclusiv un test ADN pentru a confirma legătura genetică. Deși fusese numită Aya, noua familie i-a dat numele de Afraa, după mama sa. Fetița va crește alături de fetița mamei adoptive, născută la trei zile după cutremur.

Filmările cu salvarea ei incredibilă au devenit rapid virale online și au atras atenția internațională.

Mulți din întreaga lume au întrebat cum ar putea-o adopta. Cu toate acestea, a fost confirmat că stră-unchiul lui Aya, Salah al-Badran, o va primi după ce va fi externată din spital, în ciuda faptului că propria sa casă a fost distrusă în urma cutremurului, a raportat The Guardian.

Potrivit specialistului UNICEF în comunicarea de urgență, Joe English, adopția nu ar trebui să aibă loc imediat după o urgență.

„Până când se poate verifica locul unde se află părintele unui copil sau alți membri apropiați ai familiei, se consideră că fiecare copil separat are rude apropiate în viață”, a spus el pentru CNN. „Ar trebui depuse toate eforturile pentru a reuni copiii cu familiile lor atunci când este cazul, dacă o astfel de reunire este în interesul lor.”

În mod similar, Tariq Haidar, în vârstă de 3 ani, a fost scos în viață din ruinele casei sale din Jandaris, nordul Siriei, la 42 de ore după ce a avut loc cutremurul, a informat agenția de presă Reuters. A fost dus la spital unde medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul stâng.

Familia lui nu a supraviețuit. Malek Qasida, o asistentă care îl îngrijește, a declarat pentru Reuters: „L-au scos pe tatăl său și doi dintre frații săi înaintea lui, morți”. Cadavrul mamei sale și al celui de-al treilea frate au fost recuperați ulterior dinntre ruine, au spus localnicii, potrivit Reuters.

„Mulți, mulți copii își vor fi pierdut părinții”

Aya și Tariq sunt doar doi dintre numărul necunoscut de copii din Turcia și Siria care au rămas orfani în urma cutremurului mortal de luni.

Cutremurul inițial a avut loc imediat după ora locală 4 dimineața, în timp ce mulți oameni dormeau.

„Deși nu avem încă cifre verificate, având în vedere numărul de morți catastrofal și în continuă creștere, este clar că mulți, mulți copii își vor pierde părinții sau îngrijitorii în aceste cutremure devastatoare”, a spus English, de la UNICEF.

„Identificarea urgentă a copiilor neînsoțiți și a celor care ar fi putut fi separați de părinți și îngrijitori este absolut esențială pentru ca aceștia să poată primi îngrijirea și sprijinul corespunzătoare pe termen scurt și pentru a putea începe munca de localizare și reunire a lor cu familia. În urma acestor tipuri de dezastre, copiii strămutați, în special cei care sunt neînsoțiți sau separați de familie, sunt vulnerabili la violență, exploatare și abuz, inclusiv riscul de trafic sau violență bazată pe gen”.

El a adăugat: „Dincolo de răspunsul nostru imediat care salvează vieți, oferind apă potabilă sigură, haine calde de iarnă, consumabile medicale și nutriționale, UNICEF lucrează, de asemenea, cu partenerii noștri pentru a oferi copiilor afectați asistență psihosocială și de sănătate mintală esențială, pentru a-i ajuta să-și proceseze experiențele. și să înceapă să abordeze trauma pe care mulți copii le-ar fi putut experimenta.Acesta nu este o slujbă pe termen scurt și va necesita sprijin dedicat, pe termen lung, deoarece ajutăm copiii și familiile să-și reconstruiască viața distrusă”.

Între timp, Comitetul de urgență în caz de dezastre (DEC) -- format din 15 organizații caritabile de ajutor din Marea Britanie -- a declarat că organizațiile sale membre vor monitoriza îndeaproape și vor sprijini copiii neînsoțiți și separați.

„Ei fac acest lucru prin stabilirea de spații prietenoase copiilor, oferind activități psihosociale și de reziliență adecvate vârstei, management de caz specializat și îngrijire alternativă pentru copiii neînsoțiți și separați”, a declarat Madara Hettiarachchi, director de programe și responsabilitate la DEC, pentru CNN.

Cursa contra cronometru

Informațiile cu privire la numărul exact de copii rămași fără părinți sunt încă neclare. Potrivit Ministerului Familiei și Serviciilor Sociale din Turcia vineri, familiile a 263 de copii care au fost scoși din dărâmături din Turcia nu au putut fi contactate.

Dintre acești copii, 162 continuă să primească îngrijiri în spital, în timp ce 101 copii au fost transferați la unitățile competente ale ministerului și luați în îngrijire instituțională după tratament.

Numărul morților în Turcia și Siria se ridică la peste 40.000, potrivit autorităților.

Au existat niște povești incredibile despre supraviețuire . Un băiat de 16 ani a fost scos în viață din dărâmăturile unei clădiri distruse din orașul turc Kahramanmaras, la 119 ore după ce cutremurul devastator a lovit țara. O fetiță de 10 ani a fost scoasă cu viață de sub ruine din provincia Hatay, din sudul Turciei, după 147 de ore.

Cu toate acestea, reporterul de la Antena 3, afiliat CNN România, Cristian Popovici, a avertizat vineri că, pe măsură ce orele trec, scenele incredibile ca acestea vor deveni mai puțin frecvente. „Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mai mici de 1%, mai ales din cauza temperaturilor sub îngheț înregistrate aici noaptea.

„Este cu adevărat un miracol, din păcate îi vedem din ce în ce mai puțini acum, dar se întâmplă și pentru asta muncesc toți acești oameni de aici, pentru a continua să salveze vieți”.

Salvările miraculoase vazute în ultima săptămână au fost scene de bucurie incredibilă amestecată cu tristețe, întrucat unii copii sunt scoși în viață din dărâmăturile caselor lor doar pentru a constata că restul familiei lor apropiate nu a supraviețuit. Agențiile de ajutor avertizează că este prea devreme pentru a spune cu exactitate câți copii au rămas orfani în tragedie.