Jane Goodall, primatolog britanic celebru pentru studiile asupra cimpanzeilor, a murit la 91 de ani

Publicat:

Celebrul primatolog britanic Jane Goodall s-a stins din viață miercuri, 1 octombrie, a anunțat institutul care îi poartă numele. Cercetătoarea „a murit din cauze naturale”, în timp ce era în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA.

Jane Goodall/FOTO: Wikipedia
Jane Goodall/FOTO: Wikipedia

Această neobosită cercetătoare, care şi-a consacrat întreaga viaţă studierii marilor maimuţe antropoide şi protejării mediului înconjurător, a revoluţionat modul în care omul îşi înţelege locul pe care îl ocupă în natură, scrie Agerpres.

Născută pe 3 aprilie 1934, în Londra, Goodall străbătea planeta pentru a apăra cauza cimpanzeilor, maimuţe pe care a venit să le studieze pentru prima dată în urmă cu peste 60 de ani în Tanzania, pe atunci protectoratul britanic Tanganyika.

Mesager al Păcii pentru ONU începând din 2002, Jane Goodall nu mai petrecea decât câteva săptămâni pe an în Parcul Naţional Gombe din Tanzania, unde şi-a început îndelungata sa carieră ştiinţifică.

Secretară de profesie şi naturalistă autodidactă, tânăra britanică a mers pentru prima dată în Africa la invitaţia unor prieteni care deţineau o fermă în Kenya.

În 1957, l-a cunoscut acolo pe curatorul Muzeului Naţional Kenyan, celebrul paleoantropolog Louis Leakey. Acesta i-a făcut o propunere incredibilă: să vină să observe cimpanzeii de pe malurile Lacului Tanganyika, într-un mediu natural apropiat de cel în care au trăit strămoşii noştri îndepărtaţi.

Graţie perseverenţei sale, Jane Goodall a reuşit să se facă acceptată de acei „localnici” foarte discreţi, devenind practic un membru al grupului lor.

Cercetătorii din „şcoala veche” a ştiinţei au fost şocaţi la lecturarea primelor ei rapoarte, unde ea a vorbit despre David Barbă-Gri, Flo, Mike, Mac Gregor şi alţii, în locul unor indivizi identificaţi prin litere şi numere.

A descris în detaliu societatea lor cu raporturi complexe şi a descoperit că cimpanzeii nu erau vegetarieni, ci omnivori.

