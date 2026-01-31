Video Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii”

Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli.

Mina, situată la aproximativ 60 km nord-vest de orașul Goma, capitala provinciei Kivu de Nord, s-a prăbușit miercuri, iar numărul exact al victimelor era încă neclar vineri seara, relatează Al Jazeera.

„Peste 200 de persoane au fost victime ale acestei alunecări de teren, inclusiv mineri, copii și femei de la piață. Unele persoane au fost salvate la timp, dar au suferit răni grave”, a declarat Muyisa pentru Reuters, adăugând că aproximativ 20 de răniți primesc îngrijiri medicale.

„Suntem în sezonul ploios. Solul este fragil. Pământul s-a surpat în timp ce victimele erau în galerie”, a spus el.

Eraston Bahati Musanga, guvernatorul provinciei Kivu de Nord, numit de gruparea rebelă M23, a declarat vineri pentru agenția AFP că „unele cadavre au fost recuperate”, fără a oferi un număr exact al celor uciși sau răniți, sugerând însă un posibil bilanț foarte mare al morților.

Un consilier al guvernatorului provincial a estimat numărul victimelor la peste 200, vorbind sub protecția anonimatului pentru Reuters, deoarece nu era autorizat să ofere declarații presei.

Franck Bolingo, un miner intervievat de AFP la Rubaya, a spus că se crede că mai multe persoane sunt încă prinse în mina prăbușită.

„A plouat, apoi s-a produs alunecarea de teren și a luat oamenii cu ea. Unii au fost îngropați de vii, iar alții sunt încă prinși în galerii”, a declarat Bolingo.

Sursa: X / Siddharth Kara @siddharthkara

Mina Rubaya produce aproximativ 15% din coltanul mondial, care este prelucrat în tantal, un metal rezistent la căldură, foarte solicitat de producătorii de telefoane mobile, calculatoare, componente aerospațiale și turbine pe gaz.

Mina, unde localnicii sapă manual pentru câțiva dolari pe zi, se află sub controlul grupului rebel M23, susținut de Rwanda, din 2024, după ce anterior trecuse de la guvernul RDC la diverse grupări rebele.

Rebelii M23, bine înarmați, ale căror obiective declarate sunt răsturnarea guvernului RDC de la Kinshasa, au capturat anul trecut și mai multe teritorii bogate în minerale din estul țării, într-un avans fulgerător.

Organizația Națiunilor Unite a acuzat rebelii M23 că jefuiesc resursele de la Rubaya pentru a-și finanța rebeliunea, sprijinită de Rwanda, acuzație pe care guvernul de la Kigali o neagă.

În ciuda bogăției extraordinare a resurselor minerale din RDC, peste 70% dintre congoleni trăiesc cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi.