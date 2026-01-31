search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cel puțin 200 de oameni au murit, după prăbușirea unei mine în Congo. „Unii au fost îngropați de vii”

0
0
Publicat:

Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli.

Mina s-a prăbușit miercuri FOTO X / JAS @JasADRxquisites
Mina s-a prăbușit miercuri FOTO X / JAS @JasADRxquisites

Mina, situată la aproximativ 60 km nord-vest de orașul Goma, capitala provinciei Kivu de Nord, s-a prăbușit miercuri, iar numărul exact al victimelor era încă neclar vineri seara, relatează Al Jazeera.

„Peste 200 de persoane au fost victime ale acestei alunecări de teren, inclusiv mineri, copii și femei de la piață. Unele persoane au fost salvate la timp, dar au suferit răni grave”, a declarat Muyisa pentru Reuters, adăugând că aproximativ 20 de răniți primesc îngrijiri medicale.

„Suntem în sezonul ploios. Solul este fragil. Pământul s-a surpat în timp ce victimele erau în galerie”, a spus el.

Eraston Bahati Musanga, guvernatorul provinciei Kivu de Nord, numit de gruparea rebelă M23, a declarat vineri pentru agenția AFP că „unele cadavre au fost recuperate”, fără a oferi un număr exact al celor uciși sau răniți, sugerând însă un posibil bilanț foarte mare al morților.

Un consilier al guvernatorului provincial a estimat numărul victimelor la peste 200, vorbind sub protecția anonimatului pentru Reuters, deoarece nu era autorizat să ofere declarații presei.

Franck Bolingo, un miner intervievat de AFP la Rubaya, a spus că se crede că mai multe persoane sunt încă prinse în mina prăbușită.

„A plouat, apoi s-a produs alunecarea de teren și a luat oamenii cu ea. Unii au fost îngropați de vii, iar alții sunt încă prinși în galerii”, a declarat Bolingo.

Sursa: X / Siddharth Kara @siddharthkara

Mina Rubaya produce aproximativ 15% din coltanul mondial, care este prelucrat în tantal, un metal rezistent la căldură, foarte solicitat de producătorii de telefoane mobile, calculatoare, componente aerospațiale și turbine pe gaz.

Mina, unde localnicii sapă manual pentru câțiva dolari pe zi, se află sub controlul grupului rebel M23, susținut de Rwanda, din 2024, după ce anterior trecuse de la guvernul RDC la diverse grupări rebele.

Rebelii M23, bine înarmați, ale căror obiective declarate sunt răsturnarea guvernului RDC de la Kinshasa, au capturat anul trecut și mai multe teritorii bogate în minerale din estul țării, într-un avans fulgerător.

Organizația Națiunilor Unite a acuzat rebelii M23 că jefuiesc resursele de la Rubaya pentru a-și finanța rebeliunea, sprijinită de Rwanda, acuzație pe care guvernul de la Kigali o neagă.

În ciuda bogăției extraordinare a resurselor minerale din RDC, peste 70% dintre congoleni trăiesc cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
digi24.ro
image
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
stirileprotv.ro
image
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
libertatea.ro
image
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, îndurerată! Primele imagini de la înmormântarea bunicii, obiectul adus la cimitir a făcut...
playtech.ro
image
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Viktor Orban s-a înțeles cu Trump, Putin și Erdogan. Lovitură în plex pentru Europa
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea