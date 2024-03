Cel mai tânăr investitor imobiliar din Australia are 8 ani și a intrat în afacere cu banii de buzunar dați de părinți

Ruby McLellan nu este ca majoritatea copiilor de opt ani. În loc să își cheltuiască banii de buzunar pe jucării și dulciuri, a ales să intre pe piața imobiliară și să câștige titlul de "cel mai tânăr proprietar de locuințe din Australia".

Ruby și frații ei, Angus, 14 ani, și Lucy, 13 ani, au cumpărat prima lor casă cu patru dormitoare în Clyde, Victoria, în urmă cu doi ani, pentru suma de 671.000 de dolari. În prezent, aceasta valorează 960.000 de dolari.

Frații au strâns 6.000 de dolari din banii de buzunar câștigați cu greu pentru un avans, ajutându-și părinții la treburi și împachetând ghidul de investiții al tatălui lor, scrie dailymail.co.uk.

Părinții lor au acoperit restul, iar copiii sunt pe cale să își achiziționeze următoarea proprietate de investiții folosind capitalul din ipoteca casei actuale. Toate numele lor sunt înscrise pe titlu.

Ruby a declarat că este "destul de mișto" să fii proprietar și a recunoscut că nu le-a spus încă niciunuia dintre prietenii ei de la școală.

Proprietatea, care se întinde pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați, este orientată pozitiv - ceea ce înseamnă că chiria este mai mare decât ratele de rambursare a ipotecii. Acest lucru înseamnă că nu costă "nimic" pentru familie să o dețină.

Tatăl lor, Cam, în vârstă de 50 de ani, director executiv al companiei de investiții imobiliare OpenCorp, și-a învățat copiii noțiunile de bază despre investiții și despre motivul pentru care datoriile pot fi un "lucru bun".

Raționamentul din spatele ideii este de a-și băga copiii în domeniul imobiliar este de a le oferi un avantaj.

”Peste zece ani, când copiii noștri ar putea începe să caute să își cumpere propriile case, depozitele vor fi de 200.000 de dolari. Copiii din ziua de azi nu își vor putea permite o casă fără ajutorul mamei și al tatălui", a spus Cam.

”Noi avem patru copii și s-ar putea să avem nevoie să scoatem 800.000 de dolari, așa că lucrul evident este să folosim un depozit mic acum, să cumpărăm o proprietate, să o lăsăm să își dubleze valoarea și apoi să o vindem”.

Familia va păstra proprietatea până când Lucy și Angus vor avea în jur de 20 de ani, ceea ce va însemna că au așteptat un ciclu complet de creștere a proprietății și speră să ajungă la 1 milion de dolari.

Odată vândută, copiii vor primi o parte egală din profit după impozitare.

”Din punct de vedere istoric, la fiecare șapte până la zece ani, valoarea proprietății se dublează”, a spus Cam.

”Investesc de 30 de ani și acum este un moment excelent pentru a investi, pe baza scăderii inflației și a previziunilor de scădere a ratei dobânzii”.

Înainte de a cumpăra proprietatea, Cam a spus că i-a ghidat pe copii prin acest proces, folosind "o mulțime de ilustrații" pentru a-i ajuta să înțeleagă, dar Ruby, care avea doar șase ani la acea vreme, a recunoscut că nu a înțeles cum funcționează totul.

A trebuit să îi tot repete că nu poate merge să locuiască la proprietate sau să își ducă prietenii acolo.

”Avem o casă de vacanță, așa că a trebuit să încerc să-i explic diferența dintre scenariul unui chiriaș de vacanță și cel al unui chiriaș cu normă întreagă”, a spus Cam.

”Acum că au văzut o oarecare creștere a valorii proprietății, ne-am gândit că ar merita să mai cumpărăm una pentru a le trezi și mai mult interesul”.

Cam și soția sa, Felicity, au cumpărat prima lor proprietate împreună la începutul anilor 20, cu scopul de a deveni "liberi din punct de vedere financiar".

Drept urmare, cuplul nu a fost nevoit să muncească atât de mult în ultimii 15 ani. Pentru Cam, o săptămână obișnuită presupune să lucreze "patru ore la fiecare două zile".

În fiecare an, își ia trei luni libere, inclusiv toate vacanțele școlare, pentru a maximiza timpul petrecut cu cei patru copii ai săi.

El a explicat, de asemenea, de ce preferă proprietățile nou construite în locul celor existente atunci când dorește să investească.

"În primii ani, eu și Felicity am cumpărat locuințe deja construite, dar în cazul construcțiilor noi poți obține proprietatea perfectă în orice zonă, în plus, poți alege designul potrivit, iar deprecierea este cea mai mare la început", a explicat Cam.

”Iar chiriașii preferă construcțiile noi în locul celor existente - sunt atât de multe avantaje”.

Când vine vorba de alegerea unei proprietăți, Cam folosește un ghid în trei etape - găsirea pieței, a zonei și a proprietății potrivite.

"Investițiile de succes sunt o formulă - la asta se rezumă totul", a declarat Cam.

"Când am început, m-am simțit ca și cum aș fi condus o mașină legat la ochi - nu exista internet, nu existau informații și nu aveam cu cine să vorbesc".

După ce și-a cumpărat prima proprietate, a pus tot ce a învățat în cartea ”My Four Year Old, the Property Investor”, care a devenit un best-seller.

Sfatul lui Cam pentru alți tineri australieni este să intre pe piață cât mai curând posibil, chiar dacă închiriază. De asemenea, el recomandă găsirea unui mentor care a avut succes în domeniul imobiliar.