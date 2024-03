Cum poate deveni Timișoara vedeta pieței imobiliare. „Localnicii au un alt mod de viață, puțin diferit față de restul țării“

Peste 300 de profesioniști din domeniul imobiliar au discutat pe larg de ce merită să investească în Timișoara și care sunt perspectivele sale de dezvoltare.

Timișoara își consolidează la începutul lui 2024 poziția pe harta imobiliarelor din România și atrage tot mai mult privirile cumpărătorilor, dar și micilor investitori. Aproape 300 de agenți imobiliari, dezvoltatori și investitori s-au reunit în acest context la Imobiliare.ro HUB Timișoara, dedicat exclusiv profesioniștilor activi în domeniul de real estate, pentru a dezbate pe larg evoluția pieței rezidențiale și perspectivele sale de viitor.

„Unul din cele mai dinamice orașe din punct de vedere economic, dar totodată aici avem cele mai accesibile apartamente atât la vânzare, cât și la închiriere, iată paradoxul pieței imobiliare din Timișoara. Timișorenii s-ar putea considera privilegiați, au o ofertă destul de variată și prețuri de achiziție și de închiriere mult sub cele din Cluj-Napoca sau chiar Brașov. În timp, ne așteptăm ca acest raport dintre venitul mediu și prețul mediu al locuințelor să se echilibreze și să vedem în Timișoara o scumpire mai accelerată decât în celelalte orașe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Puncte-cheie în dezvoltarea orașului Timișoara

Motorul economic al Timișoarei este unul deosebit de puternic și include investiții străine consistente, locuri de muncă bine plătite în multinaționale și adevărate linii de producție dezvoltate la cel mai înalt nivel. Toate acestea, alături de rata antreprenorială ridicată fac din Timișoara un pol de business solid nu doar în regiunea de vest a țării, ci și la nivel național.

Dezvoltarea sectorului cultural, accesul la învățământ superior de calitate și, în sine, stilul de viață al locuitorilor se adaugă și ele la lunga listă de avantaje care fac din Timișoara un oraș cu un potențial extraordinar, cu impact direct asupra segmentului rezidențial al pieței imobiliare.

„Multiculturalismul care caracterizează acest oraș și felul în care timișorenii au un alt mod de viață puțin diferit față de restul țării sunt principalii piloni pentru care merită să locuiești în Timișoara și să-ți dezvolți toată cariera aici. Timișoara a fost unul dintre primele orașe din România care au generat o infrastructură pentru ca marile companii să vină cu locuri de muncă ce aduc plusvaloare și sunt bine plătite, iar tot acest lanț împinge motorul economiei locale mai departe”, a declarat Călin Centea, reprezentantul proiectului imobiliar mixed-use ISHO.

La dezvoltarea segmentului rezidențial din Timișoara au aportul și branduri prezente deja în orașe precum București sau Cluj-Napoca, implicate în proiecte de reconversie și de regenerare urbană. Speedwell, dezvoltator fondat de antreprenorii belgieni Jan Demeyere și Didier Balcaen, și-a concentrat investiția pe fosta platformă a fabricii Paltim, închisă în 2007.

„Înainte să cumpărăm un teren pentru dezvoltare luăm în considerare mai multe aspecte precum dimensiunea orașului, existența industriei, situația pieței forței de muncă. Acestea sunt puncte foarte importante pentru noi, dar ne bazăm și pe intuiție. Atunci când intri într-un oraș poți să simți că acesta este potrivit. Când am venit pentru prima dată în Timișoara, acum 7-8 ani, am avut acel sentiment care, alături de faptul că a bifat toate celelalte criterii avute în vedere, ne-a făcut să alegem acest oraș“, a declarat Jan Demeyere, cofondatorul Speedwell.

Succesul proiectului Paltim a determinat dezvoltatorul să ia în considerare o nouă investiție în Timișoara. Anul trecut, Speedwell a cumpărat terenul fostei fabrici de textile 1 iunie, intrată în faliment în 2006, și vrea să dezvolte un nou proiect mixt cu ieșire la malul râului Bega.

Timișoara vs Arad, Cluj-Napoca și Oradea

O contribuție aparte la evoluția pieței rezidențiale vine și din partea dezvoltatorilor ce își au originea în orașul vecin, Arad.

„Cred că Timișoara poate să aducă un randament bun celor care aleg să facă investiții aici, având în vedere dezvoltarea existentă pe segmentul IT și numărul mare de fabrici. Timișoara are un potențial mai mare la nivel economic și la nivelul forței de muncă față de Arad”, a declarat Tiberiu Orza, CEO Nord One, parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri de capital privat din sectorul imobiliar - Alber Holding.

„Piața imobiliară s-a maturizat în Timișoara în comparație cu cea din Arad, care acum este într-o zonă emergentă. Anvergura Timișoarei nu poate fi negată. Trebuie să fim realiști, avem un aeroport funcțional care ne duce în numeroase destinații, un mediu de business mai amplu, o viață culturală aparte, doar anul trecut Capitala Culturală a fost Timișoara, avem universități care acoperă practic fiecare domeniu. În plus avem mulți investitori, inclusiv fonduri de investiții. Lucrurile sunt 100% în favoarea Timișoarei acum și cred că și în perspectivă, pe termen mediu și lung”, a explicat Marius Șchiopotă, Managing Partner Hitch & Mosher, agenție imobiliară cu aproape 20 de ani de prezență pe piața locală și investitori atrași inclusiv pe zona comercială.

Apartamentele din Timișoara sunt cele mai accesibile din țară

Proprietarii și dezvoltatorii din Timișoara scot la vânzare apartamente la începutul acestui an cu un preț mediu de 1.518 euro/mp util, cu 4% mai scump decât în ianuarie 2023.

Chiar și în aceste condiții, locuințele se vând cu doar câțiva euro peste media înregistrată la nivel național, de 1.510 euro/mp util.

Diferența față de prețul mediu solicitat în Cluj-Napoca, o altă piață rezidențială majoră din vestul țării, este covârșitoare. În luna ianuarie aici s-a înregistrat un nou record, prețul mediu solicitat pentru apartamente ajungând la 2.640 euro/mp util.

Câștigul mediu salarial net este în Timiș de 5.678 de lei pe lună, potrivit celor mai noi date disponibile la Institutului Național de Statistică, echivalentul a circa 1.142 euro. Spre comparație, angajații din Cluj câștigă, în medie, 5.807 lei, deci 1.167 euro.

Dacă ar fi să-și economisească integral câștigurile, un timișean ar putea să-și cumpere un apartament cu o suprafață utilă de 50 mp în 5,5 ani, în timp ce un clujean ar aștepta 9,4 ani pentru a-și permite o proprietate similară.

Tranzacții imobiliare la nivel județean

Interesul pentru apartamentele scoase la vânzare pe piața rezidențială din Timișoara s-a majorat cu 15% în ultimul an.

În 2023 au fost vândute 29.530 de imobile în județul Timiș, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fapt ce l-a plasat pe locul al patrulea la nivel național, după București, Ilfov și Brașov.

Județul Cluj l-a urmat în clasament, cu 29.330 de imobile vândute, în timp ce în Bihor circa 18.300 de case, terenuri și apartamente au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, iar în Arad numărul acestora s-a apropiat de 14.500.

În luna ianuarie în Timiș s-au vândut 1.755 de imobile, fapt ce plasează județul după București, Ilfov, Brașov și Iași, dar înainte de Cluj sau Bihor. Din total, 718 au fost unități individuale, deci apartamente, dublu față de ianuarie 2023.