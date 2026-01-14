search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Ce urmează pentru Iran? Șase scenarii care pot schimba regimul de la Teheran

Publicat:

Iranul se confruntă cu proteste de aproape trei săptămâni, declanşate de prăbuşirea monedei naţionale, rialul, şi alimentate de nemulţumiri profunde legate de corupţie, represiune şi situaţia economică. Potrivit Human Rights Activists News Agency, cel puţin 544 de persoane au murit în violenţe, iar alte câteva sute de decese sunt în curs de verificare, bilanţul total putând depăşi 1.100 de victime.

Proteste violente anti-regim ]n Iran/FOTO>AFP
Proteste violente anti-regim ]n Iran/FOTO>AFP

În acest context, publicaţia „The Times“ analizează şase posibile scenarii pentru evoluţia situaţiei din Iran, într-un moment în care administraţia preşedintelui american Donald Trump afirmă că monitorizează îndeaproape evenimentele şi nu exclude opţiuni militare.

Autorităţile de la Teheran se află într-o poziţie mai vulnerabilă decât în trecut, după atacurile israeliene şi americane de anul trecut, care au afectat programul nuclear iranian şi au scos la iveală slăbiciuni militare. Nemulţumirea publică este amplificată de declinul economic şi de răspunsul dur al forţelor de securitate.

1.    Regimul rezistă prin represiune

Un prim scenariu este supravieţuirea regimului prin măsuri represive sporite. În trecut, autorităţile au răspuns protestelor prin restricţionarea internetului şi mobilizarea Gărzilor Revoluţionare şi a forţei paramilitare Basij. Fostul ambasador britanic la Teheran, Rob Macaire, apreciază că actualul regim ar fi dispus să folosească forţa letală pentru a rămâne la putere, chiar dacă status quo-ul este nesustenabil pe termen mediu.

„Regimului îi este foarte greu să facă altceva decât să se închidă în sine și să dubleze politica represivă”, a declarat Rob Macaire, ambasadorul britanic în Iran între 2018 și 2021. „Spre deosebire de 1979, când șahul nu a fost dispus să urmeze sfatul generalilor săi și să trimită armata pe străzi pentru a ucide cât mai mulți oameni, cred că acest regim ar face-o în cele din urmă. Cel mai puțin probabil lucru pe termen mediu este continuarea status quo-ului, pe care cu toții îl recunoaștem ca fiind nesustenabil”, a continuat Macaire.

2.    Diviziuni interne pentru salvarea sistemului

Un alt scenariu vizează fragmentarea internă a puterii. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducere de 36 de ani, ar fi început deja procesul de desemnare a unui succesor, alimentând rivalităţi. Unele evaluări occidentale sugerează chiar posibilitatea ca acesta să părăsească ţara, caz în care regimul ar putea încerca să se reinventeze sub o nouă conducere. dacă el ar fi fost eliminat, îndepărtat, eliminat, numiți-l cum doriți, atunci ar fi fost înlocuit într-un timp relativ scurt pentru a menține regimul la putere.

„Oamenii au făcut paralele cu Venezuela, dar acest lucru nu este înțelept. Liderul suprem poate fi înlocuit. Există IRGC, care era acolo, iar dacă el ar fi fost eliminat, îndepărtat, eliminat, numiți-l cum doriți, atunci ar fi fost înlocuit într-un timp relativ scurt pentru a menține regimul la putere. Pentru a elimina complet regimul, este nevoie de fisuri din interior, posibil anunțate de Basij, care începe să ezite, să refuze [să se supună ordinelor] sau să dispară. Acest lucru ar anunța începutul fricii”, a spus Roger Macmillan, fost director al Iran International, potrivit sursei citate.

3.    Preluarea puterii de către Gărzile Revoluţionare

The Times ia în calcul şi varianta în care Gărzile Revoluţionare ar înlătura ierarhia clericală, instaurând practic un regim militar. IRGC reprezintă cea mai bine echipată şi influentă forţă a statului, cu interese economice şi mediatice semnificative. „Ceea ce vedem acum este o dependență mai mare de IRGC și de unitățile de elită”, a spus Macmillan. „IRGC este format din indivizi ideologic dedicați, nemiloși, ticăloși și răi, dar, desigur, ei au investiții economice și ideologice în stat”, a subliniat acesta.

4.    Intervenţie militară a Statelor Unite

Un scenariu cu potenţial major de escaladare ar fi un atac american asupra Iranului. Donald Trump a avertizat că SUA ar putea „lovi acolo unde doare” dacă represiunea continuă. Oficialii iranieni au răspuns că bazele americane din regiune ar deveni ţinte legitime în cazul unei intervenţii militare.

5.    Prăbuşirea regimului

Publicaţia menţionează şi posibilitatea schimbării de regim, dacă forţele de securitate îşi pierd loialitatea şi refuză să mai reprime protestele. Armata regulată ar putea rămâne neutră, iar forţa Basij, slab instruită şi vulnerabilă economic, s-ar putea dezintegra sub presiune. „Artesh [armata iraniană] este mai naționalistă și mai probabil să fie neutră. În ultimele săptămâni, au fost foarte puține comentarii [din partea lor]. Basij sunt vulnerabili din punct de vedere economic. Nu este foarte bine antrenat. Este format din huligani, iar majoritatea acestor huligani vor dispărea când vor fi confruntați”, a spus Macmillan.

6.    Revenirea lui Reza Pahlavi

Ultimul scenariu este revenirea lui Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, care afirmă că este pregătit să se întoarcă în ţară. Potrivit analiştilor, acest lucru ar deveni posibil dacă opoziţia ar reuşi să controleze o zonă sigură din Iran, oferindu-i o bază de putere alternativă.

„Sunt pregătit să mă întorc în Iran cu prima ocazie posibilă. Deja îmi fac planuri în acest sens”, a declarat duminică pentru Fox News Reza Pahlavi.

