search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Teheranul a contactat Casa Albă.Trump cântarește oferta Iranului, dar înclină spre atacuri

0
0
Publicat:

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacuri aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a declarat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, potrivit AFP. Casa Albă analizează o ultimă ofertă iraniană de a se angaja în diplomație pentru a-și însă președintele Trump tinde în prezent să autorizeze noi atacuri militare asupra Iranului, spun oficiali americani citați de WSJ.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

„Un lucru la care preşedintele Trump excelează este să păstreze toate opţiunile pe masă. Iar atacurile aeriene sunt una dintre numeroasele opţiuni care i se oferă comandantului-şef”, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Diplomaţia este întotdeauna prima opţiune a preşedintelui”,a adăugat ea, explicând că un canal diplomatic rămâne deschis cu Iranul, care adoptă un „ton foarte diferit” în discuţiile private cu emisarul american Steve Witkoff.

„Ceea ce auziţi din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administraţia (americană) le primeşte în privat şi cred că preşedintele vrea să examineze aceste mesaje.

Donald Trump „nu doreşte să vadă oameni ucişi pe străzile din Teheran, dar, din păcate, asta se întâmplă în prezent”, a mai sups Leavitt, potrivit Agerpres.

Ministerul iranian de Externe a declarat luni că un canal de comunicare este „deschis” între Iran şi Steve Witkoff, în ciuda absenţei relaţiilor diplomatice între cele două ţări.

Preşedintele american anunţa duminică seara că o reuniune cu oficiali iranieni este „în curs de pregătire”, fără a exclude opţiunea militară. „S-ar putea să fie nevoie să acţionăm înaintea unei reuniuni”, a afirmat el, adăugând că armata americană ia în considerare „opţiuni foarte puternice”.

Trump înclină spre atacuri militare

consilieri de rang înalt ai administrației, conduși de vicepreședintele JD Vance, îl îndeamnă pe Trump să dea o șansă diplomației înainte o eventuală intervenție militară.

Într-o declarație emisă luni, un purtător de cuvânt al lui Vance, William Martin, a declarat că Vance și secretarul de stat Marco Rubio „ prezintă președintelui o serie de opțiuni, de la o abordare diplomatică la acțiuni militare”.

Trump nu a luat încă o decizie finală, potrivit oficialilor, și se va întâlni marți cu consilieri de rang înalt pentru a lua în considerare opțiuni ce variază de la ordonarea de atacuri militare asupra sit-urilor regimului sau lansarea de atacuri cibernetice, aprobarea de noi sancțiuni și creșterea numărului de conturi online antiregim. Unii oficiali și-au exprimat îngrijorarea că atacurile militare americane ar putea alimenta propaganda regimului conform căreia SUA și Israelul orchestrează în secret protestele.

Deși se opune în principiu implicării în conflicte, Vance rămâne deschis la un atac asupra Iranului, potrivit unei persoane familiarizate cu mentalitatea, considerând că țara reprezintă o amenințare pentru SUA.

Oficialii au menționat că SUA nu are un portavion în Orientul Mijlociu, dar Trump ar putea totuși desfășura bombardiere, avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene sau resurse navale pentru a ataca Iranul.

Înalți oficiali iranieni au amenințat că vor ataca trupele americane ca răspuns la un atac american , o amenințare pe care oficialii o consideră doar retorică deocamdată, dar care are o oarecare greutate. Deși capacitatea Iranului de a lansa rachete cu rază lungă de acțiune a fost degradată de atacurile americane și israeliene de anul trecut, Teheranul dispune totuși de arsenal semnificativ de rachete cu rază scurtă de acțiune care pot ajunge în partea de est a Peninsulei Arabice, a declarat un oficial.

Luni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa este „pregătită pentru negocieri, dar aceste negocieri ar trebui să fie corecte, pe picior de egalitate și bazate pe respect reciproc”. Dar dacă astfel de discuții nu sunt posibile, Iranul, a spus el, „este pe deplin pregătit pentru război”. Araghchi a confirmat, de asemenea, că l-a contactat pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în weekend, pentru a solicita întâlniri cu administrația.

Trump are și o a treia opțiune care ar putea implica mai puține riscuri, spun unii consilieri și analiști. Ar putea evita atacurile militare și amâna discuțiile privind programul nuclear atâta vreme cât protestele continuă, apoi ar putea folosi slăbiciunea regimului și necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice pentru a promova un acord.

„Regimul iranian are multe probleme”, a declarat Vance reporterilor joia trecută. „Cel mai inteligent lucru pe care l-ar fi putut face ... este să poarte negocieri reale cu Statele Unite cu privire la ceea ce ar trebui să vedem în ceea ce privește programul lor nuclear.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
fanatik.ro
image
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„Am găsit lămpi sovietice”. Oreșnik, arma-minune a Rusiei, demontată bucată cu bucată. Conține tehnologie de acum zeci de ani
antena3.ro
image
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane €
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
playtech.ro
image
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Rebela tenisului românesc”, prima reacție după ce a obținut succesul carierei
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Armata obligatorie în România? Anunț de ultimă oră de la Ministerul Apărării
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?