Teheranul a contactat Casa Albă.Trump cântarește oferta Iranului, dar înclină spre atacuri

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacuri aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a declarat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, potrivit AFP. Casa Albă analizează o ultimă ofertă iraniană de a se angaja în diplomație pentru a-și însă președintele Trump tinde în prezent să autorizeze noi atacuri militare asupra Iranului, spun oficiali americani citați de WSJ.

„Un lucru la care preşedintele Trump excelează este să păstreze toate opţiunile pe masă. Iar atacurile aeriene sunt una dintre numeroasele opţiuni care i se oferă comandantului-şef”, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Diplomaţia este întotdeauna prima opţiune a preşedintelui”,a adăugat ea, explicând că un canal diplomatic rămâne deschis cu Iranul, care adoptă un „ton foarte diferit” în discuţiile private cu emisarul american Steve Witkoff.

„Ceea ce auziţi din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administraţia (americană) le primeşte în privat şi cred că preşedintele vrea să examineze aceste mesaje.

Donald Trump „nu doreşte să vadă oameni ucişi pe străzile din Teheran, dar, din păcate, asta se întâmplă în prezent”, a mai sups Leavitt, potrivit Agerpres.

Ministerul iranian de Externe a declarat luni că un canal de comunicare este „deschis” între Iran şi Steve Witkoff, în ciuda absenţei relaţiilor diplomatice între cele două ţări.

Preşedintele american anunţa duminică seara că o reuniune cu oficiali iranieni este „în curs de pregătire”, fără a exclude opţiunea militară. „S-ar putea să fie nevoie să acţionăm înaintea unei reuniuni”, a afirmat el, adăugând că armata americană ia în considerare „opţiuni foarte puternice”.

Trump înclină spre atacuri militare

consilieri de rang înalt ai administrației, conduși de vicepreședintele JD Vance, îl îndeamnă pe Trump să dea o șansă diplomației înainte o eventuală intervenție militară.

Într-o declarație emisă luni, un purtător de cuvânt al lui Vance, William Martin, a declarat că Vance și secretarul de stat Marco Rubio „ prezintă președintelui o serie de opțiuni, de la o abordare diplomatică la acțiuni militare”.

Trump nu a luat încă o decizie finală, potrivit oficialilor, și se va întâlni marți cu consilieri de rang înalt pentru a lua în considerare opțiuni ce variază de la ordonarea de atacuri militare asupra sit-urilor regimului sau lansarea de atacuri cibernetice, aprobarea de noi sancțiuni și creșterea numărului de conturi online antiregim. Unii oficiali și-au exprimat îngrijorarea că atacurile militare americane ar putea alimenta propaganda regimului conform căreia SUA și Israelul orchestrează în secret protestele.

Deși se opune în principiu implicării în conflicte, Vance rămâne deschis la un atac asupra Iranului, potrivit unei persoane familiarizate cu mentalitatea, considerând că țara reprezintă o amenințare pentru SUA.

Oficialii au menționat că SUA nu are un portavion în Orientul Mijlociu, dar Trump ar putea totuși desfășura bombardiere, avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene sau resurse navale pentru a ataca Iranul.

Înalți oficiali iranieni au amenințat că vor ataca trupele americane ca răspuns la un atac american , o amenințare pe care oficialii o consideră doar retorică deocamdată, dar care are o oarecare greutate. Deși capacitatea Iranului de a lansa rachete cu rază lungă de acțiune a fost degradată de atacurile americane și israeliene de anul trecut, Teheranul dispune totuși de arsenal semnificativ de rachete cu rază scurtă de acțiune care pot ajunge în partea de est a Peninsulei Arabice, a declarat un oficial.

Luni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa este „pregătită pentru negocieri, dar aceste negocieri ar trebui să fie corecte, pe picior de egalitate și bazate pe respect reciproc”. Dar dacă astfel de discuții nu sunt posibile, Iranul, a spus el, „este pe deplin pregătit pentru război”. Araghchi a confirmat, de asemenea, că l-a contactat pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în weekend, pentru a solicita întâlniri cu administrația.

Trump are și o a treia opțiune care ar putea implica mai puține riscuri, spun unii consilieri și analiști. Ar putea evita atacurile militare și amâna discuțiile privind programul nuclear atâta vreme cât protestele continuă, apoi ar putea folosi slăbiciunea regimului și necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice pentru a promova un acord.

„Regimul iranian are multe probleme”, a declarat Vance reporterilor joia trecută. „Cel mai inteligent lucru pe care l-ar fi putut face ... este să poarte negocieri reale cu Statele Unite cu privire la ceea ce ar trebui să vedem în ceea ce privește programul lor nuclear.”