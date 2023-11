Ce se așteaptă armata israeliană să găsească în subteranul celui mai mare spital din Gaza

Actuali și foști oficiali israelieni din domeniul apărării și al serviciilor de informații au oferit o descriere a centrului de comandă Hamas pe care se așteaptă să-l găsească sub spitalul al-Shaifa, cel mai mare din orașul Gaza, a relatat duminică NYT.

Opt oficiali israelieni, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru The New York Times că, de când și-a însușit subsolurile spitalului, gruparea islamistă palestiniană a construit mai multe niveluri și a săpat tuneluri pentru a face din acest loc un centru de comandă în cadrul vastului său labirint subteran.

Un fost oficial Shin Bet și alți doi oficiali israelieni au declarat pentru publicația americană că sub Shifa au fost săpate mai multe etaje în care se află spații de întâlnire, de locuit și locuri de depozitare, relatează Times of Israel.

Oficialii au afirmat că zona subterană, construită în ultimii 16 ani, poate găzdui cel puțin câteva sute de persoane.

Israelul susține că tunelurile de sub spital sunt alimentate cu energie electrică deturnată de la spital și că există mai multe intrări din interiorul centrului medical, dar și în zona din jurul acestuia.

NYT a relatat că a analizat imagini furnizate de înalți oficiali israelieni din domeniul serviciilor de informații despre care aceștia susțin că arată intrări secrete din spital.

Ziarul a precizat că, deși în imagini existau semne care identificau locația ca fiind Shifa, fotografiile nu au putut fi verificate în mod independent.

Raportul a citat, de asemenea, oficiali din Statele Unite care au declarat că sunt de părere că gruparea teroristă Hamas și-a folosit rețeaua de tuneluri de sub spitale, în special al-Shifa, pentru a depozita arme și pentru a le folosi drept centre de comandă.

Oficialii americani au declarat că Israelul și SUA au ajuns la aceleași concluzii cu privire la utilizarea de către Hamas a tunelurilor de sub Shifa pornind de la informații independente.

Ziarul a citat un raport al Amnesty International potrivit căruia Hamas a folosit în alte runde ale conflictului spații ale spitalului, „inclusiv zona ambulatoriului, pentru a reține, interoga, tortura și maltrata suspecți, chiar dacă alte părți ale spitalului au continuat să funcționeze ca centru medical".

Hamas a negat acuzațiile.

Luna trecută, purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că Israelul are informații potrivit cărora există mai multe tuneluri care duc la baza subterană din afara spitalului, astfel încât oficialii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge la acesta. Hagari a adăugat că există, de asemenea, o intrare în complexul subteran dintr-unul dintre saloane.

Potrivit FDI, securitatea internă a Hamas are un centru de comandă în interiorul spitalului Shifa, de unde direcționează tirurile de rachete asupra Israelului și depozitează arme.

Infrastructura energetică a spitalului este, de asemenea, exploatată de baza subterană a Hamas, a declarat Hagari, acuzând gruparea teroristă că folosește spitalul și ocupanții săi - cu 1.500 de paturi și aproximativ 4.000 de angajați - drept scuturi umane.

Informațiile privind utilizarea spitalului de către Hamas se bazează pe o gamă largă de surse de informații colectate de către Direcția de informații militare și agenția de securitate Shin Bet.

Purtătorul de cuvânt al armatei a declarat că Israelul are "dovezi concrete" că "sute de teroriști au inundat spitalul pentru a se ascunde" în urma atacului din 7 octombrie, în care aproximativ 3.000 de teroriști au pătruns prin graniță, sub acoperirea unui potop de rachete, și au devastat peste 20 de comunități israeliene de la granița cu Fâșia Gaza.

Ei au ucis aproximativ 1 200 de persoane, în marea lor majoritate civili, masacrându-i în casele lor și la un festival de muzică în aer liber. De asemenea, au răpit peste 240 de persoane în Fâșie, dintre care se crede că multe sunt ținute în sistemul de tuneluri.

Duminică, IDF a declarat că a furnizat 300 de litri de combustibil spitalului Shifa, în coordonare cu personalul acestuia, dar că Hamas a împiedicat centrul medical aflat în dificultate să îl accepte.

SUA au transmis îngrijorările lor Israelului

Duminică, consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a declarat că administrația Biden a împărtășit Israelului preocupările sale legate de posibilele victime civile în operațiunea FDI de la spitalul Shifa.

"Statele Unite nu doresc să vadă schimburi de focuri în spitale în care oameni nevinovați, pacienți care primesc îngrijiri medicale, să fie prinși în focul încrucișat. Am avut consultări active cu Forțele de Apărare ale Israelului pe această temă", a declarat Sullivan la emisiunea "Face the Nation" de la CBS News.

Sullivan a precizat că IDF a declarat că face eforturi pentru a asigura siguranța pacienților "în timp ce încearcă să găsească o modalitate de a gestiona faptului că Hamas operează într-un mod care depășește limitele oricărui concept civilizat despre utilizarea unui spital, folosind scuturi umane".

„Este o conversație activă, dar concluzia este că nu vrem să vedem schimburi de focuri în spitale", a adăugat el.

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza susțin că mii de medici, pacienți și persoane strămutate sunt blocați în zona din jurul spitalului Shifa, fără electricitate și cu provizii pe terminate. IDF a negat că aceștia sunt blocați, afirmând că partea de est a spitalului este deschisă pentru trecerea în siguranță a civililor. Totodată, IDF a declarat că este în contact cu personalul din spitalele din nordul Gaza pentru a-i ajuta să evacueze în siguranță și a negat că ar fi asediat Shifa, catalogând astfel de afirmații drept dezinformări.

Prematuri înveliți în folie de aluminiu pentru a-i ține în viață, spune directorul spitalului

Medicii fac eforturi disperate pentru a ține în viață bebelușii născuți prematur, a declarat directorul spitalului al-Shaifa.

Personalul spitalului s-a străduit din răsputeri să țină nou-născuții în viață după ce rezervele de oxigen s-au epuizat și au fost siliți să mute bebelușii din incubatoarele din unitatea neonatală într-o altă secțiune a spitalului.

"Am fost la ei cu puțin timp în urmă. Acum sunt expuși, pentru că i-am scos din incubatoare. Îi înfășurăm în folie și punem apă fierbinte lângă ei pentru a-i putea încălzi", a declarat duminică directorul centrului medical, Muhammad Abu Salmiya, pentru Al-Araby TV.

În interiorul spitalului, niciuna dintre sălile de operație nu funcționează din cauza lipsei de electricitate, a declarat Abu Salmiya, adăugând că „cine are nevoie de operație moare, iar noi nu putem să facem nimic pentru acea persoană”.

Medicii lucrează la lumina lumânărilor, mâncarea este raționalizată, iar oamenii din spital au început să bea apă din țevi, a declarat un jurnalist independent aflat în interiorul Al-Shifa

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru CNN că forțele sale sunt angajate în "lupte intense în curs de desfășurare" împotriva Hamas în apropierea complexului spitalicesc, dar a negat că a tras asupra centrului medical din nordul Gaza și a respins sugestiile că spitalul se află sub asediu.

Armata israeliană a declarat anterior că Hamas se încorporează în infrastructura civilă și că va lovi Hamas "oriunde este necesar". De asemenea, a acuzat Hamas că folosește spitalele ca acoperire - o acuzație pe care medicii de la Al- Shifa și gruparea militantă o neagă.

Mii de palestinieni, răniți sau strămutați, au umplut saloanele spitalului, căutând adăpost de barajul loviturilor aeriene israeliene.

Spitalul din Gaza se află într-o "situație catastrofală", pe fondul luptelor grele din apropiere, spun oficialii din domeniul sănătății

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Dr. Ashraf al-Qidra, a declarat că complexul Al Shifa a fost "scos din funcțiune" după ce a fost vizat în mod repetat de focuri israeliene și că "unitatea de terapie intensivă, departamentul de pediatrie și dispozitivele de oxigen au încetat să mai funcționeze".

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că Al-Shifa nu mai are energie electrică de trei zile. "În mod regretabil, spitalul nu mai funcționează ca un spital", a declarat aceasta.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică, într-un interviu acordat CNN, că nu există "niciun motiv" pentru care pacienții să nu poată fi evacuați din Al-Shifa. Netanyahu a declarat pentru CNN că Israelul îi ajută pe pacienți prin stabilirea unor coridoare sigure și a precizat că "aproximativ 100" de persoane au fost deja evacuate din spital.