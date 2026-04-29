Video Caz macabru care a stârnit indignare: un bărbat a cărat cadavrul în putrefacție al surorii la o bancă pentru a-i dovedi moartea

Un bărbat din India a declarat că a fost nevoit să ducă rămășițele scheletice ale surorii sale la o bancă pentru a-i demonstra moartea, după ce nu a reușit să retragă economiile acesteia.

Un videoclip din statul Odisha-India, în care Jitu Munda, în vârstă de 52 de ani, duce rămășițele surorii sale la bancă, a devenit viral săptămâna aceasta, stârnind indignare. El a spus că a acționat din frustrare după repetate încercări de a retrage banii de la bancă fără a putea prezenta dovezi oficiale ale decesului, scrie BBC.

Poliția a declarat că bărbatul a exhumat rămășițele femeii pentru a le aduce la bancă.

Banca a negat că a cerut acest lucru, spunând că a cerut doar documentele necesare din punct de vedere legal. A adăugat că incidentul pare să provină dintr-o lipsă de conștientizare a procedurilor și că banii au fost ulterior predați moștenitorilor legali.

Incidentul, care a avut loc luni în districtul Keonjhar, a atras atenția la nivel național, mulți criticând autoritățile locale și banca pentru că nu l-au ajutat pe bărbat.

Ministrul veniturilor din Odisha, Suresh Pujari, a declarat că acest caz este în curs de investigare și că vor fi luate măsuri împotriva directorului sucursalei pentru presupusa sa conduită. Administrația districtului Keonjhar și-a exprimat, de asemenea, „profunda îngrijorare”, afirmând că protejarea drepturilor și demnității oamenilor este o prioritate.

Jitu Munda a declarat pentru BBC Hindi că problema a început după ce sora sa, Kalara, în vârstă de 56 de ani, a murit la începutul acestui an. Ea lucra ca zilieră și s-a întors la casa părintească după moartea soțului și a fiului ei, a spus el.

Cu câteva luni înainte de moartea sa, și-a vândut animalele și a depus aproximativ 19.300 de rupii (203 dolari) în bancă.

Munda a spus că a vizitat sucursala de mai multe ori după moartea ei, dar nu a reușit să acceseze banii.

„Când directorul băncii a refuzat să asculte și a continuat să ceară dovezi, m-am frustrat”, a spus el. „Am adus scheletul pentru a demonstra că murise.”

Videoclipul viral îl arată cărând un mănunchi de rămășițe scheletice înfășurate într-un sac pe care l-a așezat în fața intrării în bancă.

După ce a stârnit indignare, mulți oameni au subliniat obstacolele birocratice implicate în accesarea fondurilor cuiva după moartea sa. Alții au subliniat dificultățile mai ample cu care se confruntă familiile rurale în sistemul bancar.

În India, dacă un titular de cont moare fără a numi o persoană care poate retrage banii, familiile trebuie să furnizeze documente precum un certificat de deces și dovada moștenirii legale înainte ca fondurile să poată fi puse la dispoziție, un proces care poate dura timp, în special în satele îndepărtate unde accesul la astfel de documente este limitat.

În urma reacțiilor negative, Indian Overseas Bank, care operează Odisha Grameen Bank unde a avut loc incidentul, a declarat că rapoartele conform cărora personalul a cerut prezența fizică a decedatului sunt „incorecte”.

A precizat că Munda a fost informat despre proces, dar nu l-a respectat. Banca a susținut, de asemenea, că a ajuns inițial în „stare de ebrietate” și a devenit perturbator, revenind ulterior cu rămășițele.

Directorul sucursalei, Sushant Kumar Sethi, a declarat pentru BBC Hindi că Munda a spus inițial că sora sa este paralizată și nu poate vizita banca și că personalul s-a oferit să o viziteze acasă. El a spus că Munda a susținut ulterior că a murit.

Sethi a contestat, de asemenea, alte părți din contul lui Munda, spunând că nu a vizitat sucursala în ultimele două luni și că alți moștenitori legali au venit să revendice banii, determinându-i pe oficiali să solicite documentele necesare.

Poliția și oficialii locali au intervenit ulterior, convingându-l pe Munda să returneze rămășițele la cimitir și asigurându-l că cererea sa va fi abordată. Oficialii i-au oferit, de asemenea, 30.000 de rupii drept ajutor.

Până miercuri, oficialii emiseseră un certificat de deces și documente de moștenitor legal, iar banca a declarat că banii fuseseră înmânați membrilor familiei femeii.