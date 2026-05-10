Canada își reconstruiește armata: extindere masivă la 85.500 de militari activi și 300.000 de rezerviști mobilizabili. „Lumea nu mai e sigură”

Canada își reconstruiește armata într-un ritm accelerat, cu planuri de extindere la 85.500 de militari activi și până la 300.000 de rezerviști mobilizabili, pe fondul tensiunilor globale tot mai mari.

În urmă cu doar doi ani, situația era descrisă drept critică. Fostul ministru canadian al Apărării avertiza că forțele armate se aflau într-o adevărată „spirală a morții”, din cauza lipsei acute de personal și a dificultăților de recrutare.

Astăzi, însă, armata canadiană înregistrează cel mai mare număr de recruți din ultimii 30 de ani. Peste 7.000 de noi membri au fost înrolați în ultimul an fiscal, iar numărul aplicațiilor aproape că s-a dublat față de anul precedent, scrie BBC.

Specialiștii spun că schimbarea este rezultatul unei combinații de factori: războiul din Ucraina, incertitudinea geopolitică, creșterea naționalismului canadian și investițiile masive promise de guvern.

Charlotte Duval-Lantoine, cercetătoare la Canadian Global Affairs Institute, susține că interesul pentru armată a început să crească încă din 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina.

„Când oamenii văd că lumea nu mai este la fel de sigură, că țara lor ar putea fi în pericol… tindem să vedem mai mulți oameni alăturându-se armatei”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat că există și un posibil „efect Trump”, după ce președintele american Donald Trump a făcut în repetate rânduri remarci controversate la adresa Canadei, inclusiv referindu-se la țară drept „al 51-lea stat” al SUA.

Afirmațiile au fost percepute de mulți canadieni drept o atingere adusă suveranității naționale și au alimentat un val de patriotism neobișnuit pentru Canada.

Guvernul Carney promite cea mai mare modernizare militară din ultimele decenii

Premierul Mark Carney a transformat apărarea într-una dintre prioritățile guvernului său. În martie, acesta a anunțat că Canada a atins pentru prima dată după sfârșitul anilor ’80 pragul NATO de 2% din PIB alocat apărării.

Cheltuielile militare au depășit 63 de miliarde de dolari canadieni într-un singur an, iar Ottawa s-a alăturat și angajamentului NATO de a crește bugetele de apărare până la 5% din PIB până în 2035.

Investițiile includ:majorări salariale pentru militari; achiziția de echipamente noi; modernizarea bazelor existente; construirea de infrastructură militară în Arctica. Potrivit autorităților canadiene, noile salarii reprezintă cea mai mare creștere acordată personalului militar din ultima generație.

Canada şi-a dezvăluit strategia pe zece ani pentru Arctica

Armata canadiană rămâne în urma aliaților

În ciuda noilor investiții, experții avertizează că armata canadiană este încă într-o stare fragilă.

Richard Shimooka, cercetător principal la Macdonald-Laurier Institute, afirmă că forțele canadiene au în prezent capacitatea de a desfășura doar câteva mii de soldați simultan și un număr limitat de avioane de luptă.

„Starea Forțelor Armate Canadiene este în prezent la un nivel foarte scăzut și va dura cinci sau zece ani până să vedem o adevărată revenire”, a spus acesta.

Prin comparație, armata britanică poate mobiliza aproximativ 10.000 de militari într-un timp relativ scurt.

Canada, criticată ani la rând pentru cheltuielile reduse de apărare

Statele Unite au criticat frecvent Ottawa pentru nivelul scăzut al investițiilor militare. Mai mulți oficiali americani au acuzat Canada că se bazează excesiv pe protecția oferită de Washington.

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, afirma în 2024 că Ottawa „merge pe urmele Americii”, în timp ce Donald Trump a catalogat Canada drept unul dintre „plătitorii mici” ai NATO.

„Canada spune: «De ce să plătim noi când Statele Unite ne vor proteja gratuit?»”, declara Trump anul trecut.

Chiar și după atingerea pragului NATO de 2%, Canada rămâne sub nivelul de cheltuieli militare al unor aliați precum SUA, Marea Britanie sau Franța.

Autoritățile canadiene atribuie creșterea recrutărilor și reformelor administrative.

Procesul de aplicare a fost digitalizat, iar depunerea documentelor se face acum electronic, reducând timpul de procesare.

„Interesul a existat întotdeauna. Doar că era greu să treci prin sistem”, a explicat locotenent-colonelul Travis Haines.

O altă schimbare importantă a fost decizia, introdusă în 2022, de a permite și rezidenților permanenți ai Canadei să se înroleze în armată, nu doar cetățenilor canadieni.

Aproximativ 20% dintre recruții noi din ultimul an provin din rândul cetățenilor străini sau al rezidenților permanenți.

Canada pregătește o extindere majoră a armatei

Guvernul canadian urmărește acum extinderea efectivelor la: 85.500 de militari activi; până la 300.000 de rezerviști mobilizabili.

Potrivit publicației citate, experții spun că Ottawa încearcă să învețe lecțiile războiului din Ucraina, unde capacitatea de mobilizare și resursa umană au devenit esențiale pentru rezistența militară.

„Canada, asemenea aliaților săi europeni, încearcă să se pregătească pentru războaiele viitoare analizându-l pe cel actual”, a concluzionat Charlotte Duval-Lantoine.