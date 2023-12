Apariție de infarct pe o șosea din Cluj. „E normal să fie și cămile, dacă prețurile sunt ca în Dubai” VIDEO

Un șofer din Cluj a rămas uimit după ce, pe drumul care leagă orașul de localitatea Feleacu i-a ieșit în cale o cămilă. Surprins, el a avut prezența de spirit să o filmeze, iar imaginile au devenit virale.

Pe șosele din România apar de regulă cai, vaci, câteodată chiar porci, găini sau oi, iar uneori chiar animale sălbatice, urși, vulpi, lupi sau altele. Se pare însă că există cazuri, rare ce-i drept, când șoferii văd animale mai puțin obișnuite în această zonă. Așa a pățit un șofer din Cluj, care a observat dintr-o dată pe marginea drumului o cămilă cu o cocoașă, mai exact un dromader.

Imaginile filmate au fost publicate pe TikTok și au devenit imediat virale, spre amuzamentul internauților. Rămânea doar enigma de unde a apărut exoticul animal și dacă nu cumva era un fake. „De când avem cămile la Cluj?”, a scris autorul postării. Știri de Cluj scrie că animalul aparține unui resort turistic din Cluj și se numește Iris.

„Este de la noi din curte. Am adus-o, acum doi ani, din Austria, de la un circ unde fusese abandonată. Are grajdul ei, împreună cu caii, dar o mai lăsăm liberă prin curte. O lăsăm prin livadă, dar acu cum nu mai are ce mânca acolo și vine să mănânce frunzele pomilor ornamentali. O lăsăm afară cât vrea. Dacă îi este frig, merge în grajd. Ne mai sună vecinii, la unul i-a stricat o poartă. Câteodată ajunge până în Calea Turzii”, au spus cei de la resort, potrivit sursei citate. de la resort.

Internauții care au văzut imaginile s-au amuzat copios, iar unii dintre ei s-au întrecut în comentarii care de care mai amuzante. „E normal să fie și cămile, dacă prețurile sunt ca în Dubai!”, a scris cineva. „A auzit cum că la Cluj e mai scump ca în sărăcia aia de Dubai”, a preluat altcineva ideea. „Dacă avem prețuri de Dubai la locuințe...”, a continuat o internaută.

Mă scuzați! A scăpat actuala fostului! Vin după ea acum!”, a fost altă replică amuzantă. „Boc e cel mai tare. A băgat la Cluj pescăruși și cămile”, a glumit alt internaut. „Cineva chiar și-a vândut sora la arabi” și „Nu a dispărut nicio fată de când a apărut cămila?”, au fost doar câteva dintre nenumăratele comentarii.