Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Cablu submarin tăiat în Marea Roșie. Internetul a fost întrerupt în Asia și Orientul Mijlociu

Publicat:

Microsoft a anunțat o creștere a latenței în Orientul Mijlociu, pe fondul unor avarii produse la rețelele de fibră optică din Marea Roșie. Incidentul afectează conexiunile de internet în mai multe țări din Asia și Orientul Apropiat. Deocamdată, cauzele rămân incerte.

Marea Rosie/FOTO:X
Marea Rosie/FOTO:X

Conexiunile de internet din mai multe regiuni din Asia de Sud și Orientul Mijlociu au fost afectate, duminică, de o serie de întreruperi la nivelul rețelelor submarine de fibră optică din Marea Roșie. Incidentul, ale cărui cauze nu sunt încă pe deplin clare, ridică semne de întrebare în contextul conflictului prelungit dintre rebelii Houthi din Yemen și Israel, informează NBCNews.

Microsoft a anunțat, prin intermediul paginii sale de status, că utilizatorii din Orientul Mijlociu „ar putea experimenta o creștere a latenței” ca urmare a întreruperii rețelelor subacvatice. Compania a precizat că traficul de date care nu traversează regiunea Mării Roșii nu este afectat.

La rândul său, organizația NetBlocks, care monitorizează conectivitatea globală, a confirmat existența unor „întreruperi succesive” la nivelul cablurilor submarine din zonă, menționând afectarea conexiunilor în țări precum India și Pakistan. Potrivit NetBlocks, problemele au fost generate de avarii la sistemele SMW4 și IMEWE, în apropiere de portul saudit Jeddah.

Cablu SMW4 este operat de Tata Communications, parte a conglomeratului indian Tata, în timp ce IMEWE este administrat de un consorțiu tehnic condus de Alcatel-Lucent. Niciuna dintre companii nu a oferit, până la ora redactării acestui material, un punct de vedere oficial.

Gigantul pakistanez Pakistan Telecommunications Co. Ltd. a recunoscut sâmbătă, printr-un comunicat, că a fost afectat de tăierile de cabluri, însă fără a detalia amploarea disfuncționalităților.

Autoritățile din Arabia Saudită nu au comentat situația. În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii rețelelor Etisalat și Du au semnalat încetinirea conexiunilor, însă guvernul nu a emis nicio reacție oficială.

Cablu tăiat, între accident și sabotaj

În lipsa unui anunț clar privind cauzele avariilor, speculațiile variază de la accidente maritime — precum ancorele căzute de pe nave comerciale — până la posibile acțiuni deliberate.

De-a lungul ultimelor luni, Marea Roșie a devenit un punct fierbinte al tensiunilor geopolitice. Rebelii Houthi din Yemen — sprijiniți de Iran și angajați într-o campanie militară împotriva Israelului — au fost suspectați în trecut că ar urmări sabotarea cablurilor submarine, pentru a exercita presiune asupra Tel Avivului.

În 2024, guvernul recunoscut internațional al Yemenului a acuzat gruparea Houthi că plănuia să atace infrastructura digitală de sub Marea Roșie. Rebelii au negat constant aceste acuzații, iar duminică dimineață, canalul satelit al-Masirah, controlat de Houthi, a recunoscut că au existat întreruperi de internet în regiune, citând NetBlocks, însă fără a-și asuma vreo responsabilitate.

Tăierea unui cablu submarin nu este o intervenție ușor de realizat, dar nici imposibilă. Reparațiile durează adesea săptămâni întregi, fiind necesare echipaje specializate și poziționarea exactă a vasului de intervenție deasupra zonei afectate.

Marea Roșie – câmp de luptă tăcută

Între noiembrie 2023 și decembrie 2024, rebelii Houthi au atacat peste 100 de nave comerciale, folosind rachete și drone, ca reacție la ofensiva Israelului în Gaza. Patru vase au fost scufundate, iar cel puțin opt membri de echipaj și-au pierdut viața.

Într-o perioadă de armistițiu temporar, rebelii și-au suspendat atacurile, însă au devenit apoi ținta unei campanii aeriene intense, ordonate de președintele american Donald Trump. Până la declararea unei noi încetări a focului, Houthii au reușit să scufunde două nave în iulie, ucigând cel puțin patru oameni, în timp ce alții sunt considerați dispăruți sau luați ostatici.

Tăierile recente ale cablurilor intervin într-un moment delicat al negocierilor dintre SUA și Iran pe tema programului nuclear, întrerupte după ce Israelul a lansat un atac militar de 12 zile împotriva Republicii Islamice. Americanii au bombardat, în acel context, trei situri nucleare iraniene.

În acest peisaj tensionat, infrastructura digitală de sub Marea Roșie devine, în mod inevitabil, parte dintr-un război mai amplu — unul care nu se mai poartă doar cu arme, ci și cu cabluri, semnale și conexiuni.

