Bursa japoneză atinge un nivel record după victoria istorică a „doamnei de fier“ Sanae Takaichi

Acțiunile japoneze au crescut puternic luni, atingând un nivel record, după ce Partidul Liberal Democrat (LDP), condus de premierul Sanae Takaichi, a obținut o victorie istorică la alegerile parlamentare.

LDP a câștigat 316 din cele 465 de locuri din camera inferioară a Parlamentului, marcând pentru prima dată din 1947 încoace când un singur partid obține o majoritate de două treimi. Partenerul său de coaliție, Partidul Inovației din Japonia, a câștigat alte 36 de mandate, ducând totalul coaliției la 352 de locuri.

Victoria clară îi oferă celei numite „doamna de fier“ a Japoniei un mandat solid, după un pariu politic riscant: convocarea alegerilor anticipate la doar câteva luni de la preluarea funcției. Premierul se confruntă acum cu provocarea relansării economiei japoneze, afectată de stagnare și de creșterea costului vieții.

Indicele Nikkei 225 a urcat cu peste 5% în tranzacțiile de dimineață, depășind temporar pragul de 57.000 de puncte pentru prima dată. Ulterior, a pierdut o parte din câștiguri, dar a închis în creștere cu 3,9%, la un nou maxim istoric de 56.363,94 de puncte.

Rezultatul alegerilor îi permite premierului să avanseze politici favorabile mediului de afaceri fără a fi nevoită să negocieze extensiv cu opoziția.

Duminică, Sanae Takaichi a declarat că va urma o politică fiscală „responsabilă, dar agresivă” și a precizat că nu intenționează să remanieze cabinetul format în urmă cu mai puțin de patru luni.

Prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al Japoniei a preluat conducerea în octombrie, într-un moment dificil pentru LDP, după ce doi predecesori pierduseră majoritatea parlamentară, fuseseră afectați de scandaluri de corupție și nu reușiseră să limiteze creșterea prețurilor.

Analiștii spun că agenda economică a lui Takaichi a fost bine primită de piețe. „Rezultatul alegerilor și măsurile anunțate – stimulente, ajustări fiscale și dereglementare – oferă un impuls suplimentar unui trend ascendent deja existent”, a declarat pentru BBC analista de investiții Yuka Marosek.

Chris Scicluna, director de cercetare la Daiwa Capital Markets Europe, a afirmat că investitorii de pe piața de acțiuni „au avut încredere în Takaichi de mult timp”.

„Ei cred că firmele japoneze vor beneficia de renunțarea la austeritate, de promisiunile privind investițiile și de sprijinul pentru sectoare strategice precum apărarea și inteligența artificială”, a spus el pentru emisiunea Today a BBC.

În schimb, investitorii în obligațiuni guvernamentale și pe piața valutară rămân mai rezervați. „Datoria publică a Japoniei este extrem de ridicată, iar piețele vor să știe cum vor fi finanțate aceste planuri”, a adăugat Scicluna.

Problemele Japoniei

Japonia, obișnuită cu o inflație scăzută timp de decenii, a devenit mai vulnerabilă la creșterea recentă a costului vieții. Alegătorii intervievați de BBC la secțiile de votare au declarat că sunt îngrijorați de scumpirea alimentelor și a chiriilor.

Economia este pusă sub presiune și de îmbătrânirea populației, care duce la reducerea forței de muncă și la creșterea cheltuielilor sociale.

Deși Takaichi a promis reduceri de taxe și cheltuieli mai mari pentru stimularea economiei, rămâne neclar cum vor fi finanțate aceste măsuri, în condițiile unui nivel deja ridicat al datoriei publice. Criticii avertizează că acestea ar putea accentua fragilitatea economică.

„Avem o responsabilitate extrem de mare de a pune în aplicare, pas cu pas, angajamentele făcute în campanie”, a declarat Takaichi duminică, citată de agenția Kyodo.

Sprijinul pentru lidera conservatoare s-a consolidat atât în rândul bazei tradiționale a LDP – prin relansarea unor teme precum revizuirea Constituției pacifiste – cât și în rândul alegătorilor tineri, unde a atras atenția printr-o imagine publică neobișnuită pentru politica japoneză.

Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Takaichi pentru victorie, afirmând pe platforma Truth Social că a fost „o onoare” să o susțină înaintea alegerilor.

Premierul japonez urmează să se deplaseze la Washington în luna martie, pentru o a doua întâlnire cu liderul american.