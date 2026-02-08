search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alegeri parlamentare anticipate în Japonia: cine are șanse să câștige

0
0
Publicat:

Japonezii înfruntă ninsorile pentru a vota la alegerile legislative anticipate convocate de prim-ministrul Sanae Takaichi, a cărei coaliție este creditată cu șanse mari de a obține o victorie decisivă.

În Japonia au loc alegeri anticipate. FOTO: Getty Images
În Japonia au loc alegeri anticipate. FOTO: Getty Images

Takaichi a convocat primul scrutin organizat la mijlocul iernii din ultimii 36 de ani pentru a-și consolida mandatul după ce a câștigat în toamna anului trecut cursa pentru șefia partidului său, conform ,,BBC”. 

Unii au considerat această decizie un pariu riscant, având în vedere că Partidul Liberal Democrat (LDP) a pierdut majoritatea în ambele camere ale Parlamentului, iar coaliția sa veche de decenii cu partidul Komeito s-a destrămat.

O coaliție condusă de LDP a guvernat Japonia în mare parte din perioada postbelică, pe fondul lipsei unei opoziții puternice. Însă recentele scandaluri de corupție i-au afectat grav imaginea înainte ca Takaichi să preia funcția. Popularitatea sa personală pare să fi ajutat partidul, cu rate de aprobare ale Guvernului ei situate în mare parte peste 70%. Sondajele acordă actualei coaliții LDP cu Partidul Inovației din Japonia până la 300 din cele 465 de locuri din camera inferioară.

Lideri implicați în scandaluri

Este o revenire spectaculoasă pentru un partid ai cărui ultimii doi lideri au fost nevoiți să demisioneze înainte de finalul mandatului de prim-ministru, în urma unor scandaluri de finanțare, a prăbușirii popularității și a pierderilor electorale.

„Oamenii vor ca viața lor să fie mai bună și mai confortabilă. Suntem obișnuiți să nu avem inflație, așa că mulți sunt foarte îngrijorați. Cred că avem nevoie de o soluție pe termen lung, nu de remedii pe termen scurt”, a afirmat pentru „BBC” Ritsuko Ninomiya, o alegătoare din Tokyo.

Alegătorii japonezi au fost indignați de recentele scandaluri politice din cadrul LDP, mai ales pe fondul creșterii costurilor.

„Locuințele sunt foarte scumpe. Fiul nostru crește și avem nevoie de un spațiu mai mare, dar nu ne permitem, deși avem locuri de muncă decente. Prețurile cresc și devine greu să trăiești în Japonia. Nu era așa înainte”, a adăugat Rumi Hayama.

Entuziasmul lui Takaichi, promisiunile populiste privind creșterea cheltuielilor și retorica naționalistă par să fi mobilizat o parte a electoratului. Criticii, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri, sunt însă sceptici că planurile sale de cheltuieli vor putea revigora economia japoneză, care stagnează. Datoria publică a Japoniei este deja una dintre cele mai ridicate din rândul țărilor dezvoltate. De asemenea, există temeri că poziția sa conservatoare privind imigrația nu va ajuta o societate îmbătrânită, care se confruntă deja cu un deficit de forță de muncă.

„Cred că aceste alegeri sunt mai importante pentru generația tânără, pentru oameni ca noi”, spune Daniel Hayama, adăugând că vremea rece nu reprezintă un obstacol pentru tinerii care vor să voteze.

Citește și: Ninsori record în Japonia: cel puţin 30 de morți și nămeți de până la 4,5 metri. Guvernul a mobilizat armata

Scrutin pe fondul vremii complicate

Totuși, se așteaptă ca ninsorile să afecteze prezența la vot, mai ales în regiunile nordice și estice. Participarea la votul anticipat, care a fost de aproape 4,6 milioane de persoane, a scăzut cu 2,5% față de alegerile din 2024, scădere pusă pe seama vremii nefavorabile.

Mai multe zone, inclusiv prefectura Niigata din centrul Japoniei, au raportat ninsori abundente duminică. Ministerul Transporturilor a anunțat că 37 de linii de tren și 58 de rute de feribot au fost închise, iar 54 de zboruri au fost anulate până duminică dimineață. La Tokyo s-a înregistrat o ninsoare rară, în timp ce oamenii se îndreptau spre secțiile de votare.

Takaichi și LDP se confruntă acum cu o opoziție mai unită decât în trecut. Fostul partener de coaliție al LDP, Komeito, s-a aliat cu Partidul Democrat Constituțional al Japoniei pentru a forma cel mai mare bloc de opoziție din camera inferioară. Nu toată lumea este însă convinsă că popularitatea lui Takaichi se va transforma în voturi.

„Aceasta nu este o alegere prezidențială, ci una parlamentară, în care candidații LDP sunt în mare parte bărbați afectați de scandaluri din trecut”, a subliniat pentru „BBC” profesorul de științe politice Koichi Nakano, de la Universitatea Sophia.

Pachetul de politici al Guvernului ar putea oferi gospodăriilor o ușurare pe termen scurt, dar „nu abordează problemele de fond ale productivității scăzute și ale salariilor reale stagnante”, a scris săptămâna aceasta Masahiko Takeda, cercetător senior specializat pe Asia la Universitatea Națională Australiană.

În plus, Takaichi s-a afundat într-o „groapă adâncă” în politica externă și de securitate prin antagonizarea Chinei, a adăugat Nakano.

Takaichi a supărat Beijingul, cel mai mare partener comercial al Japoniei, la sfârșitul anului trecut, sugerând că Japonia ar putea răspunde cu propria forță de autoapărare dacă China ar ataca Taiwanul.

Relația Tokyo-ului cu Washingtonul, cel mai apropiat aliat al său, se confruntă de asemenea cu incertitudini sub o președinție Trump imprevizibilă, deși Statele Unite au redus tarifele de 25% pe care amenințaseră inițial să le impună la 15%.

„Cred că lumea se schimbă foarte mult cu Trump la putere, iar în acest context pacea este și mai importantă acum”, a declarat o altă alegătoare pentru aceeași sursă.

Takaichi l-a curtat pe Trump și a fost chiar susținută public de acesta, o mișcare neobișnuită pentru un președinte american, iar ambii par să fie de acord că Japonia ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare. Această relație s-a aflat, de asemenea, în mintea alegătorilor în timp ce se îndreptau spre urne duminică.

„Sunt îngrijorată de ceea ce face președintele Trump, precum și de problemele legate de apărarea națională. Nu sunt sigură de unde vor veni banii pentru a acoperi toate acestea. Așadar, echilibrarea cheltuielilor bugetare între apărare și nivelul de trai al oamenilor este o preocupare majoră pentru mine”, a adăugat Yuko Sakai.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cu cât au ajuns să se vândă jucăriile din ouăle Kinder. Colecționarii din România cer sute de lei pe noile surprize
playtech.ro
image
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?