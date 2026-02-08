Alegeri parlamentare anticipate în Japonia: cine are șanse să câștige

Japonezii înfruntă ninsorile pentru a vota la alegerile legislative anticipate convocate de prim-ministrul Sanae Takaichi, a cărei coaliție este creditată cu șanse mari de a obține o victorie decisivă.

Takaichi a convocat primul scrutin organizat la mijlocul iernii din ultimii 36 de ani pentru a-și consolida mandatul după ce a câștigat în toamna anului trecut cursa pentru șefia partidului său, conform ,,BBC”.

Unii au considerat această decizie un pariu riscant, având în vedere că Partidul Liberal Democrat (LDP) a pierdut majoritatea în ambele camere ale Parlamentului, iar coaliția sa veche de decenii cu partidul Komeito s-a destrămat.

O coaliție condusă de LDP a guvernat Japonia în mare parte din perioada postbelică, pe fondul lipsei unei opoziții puternice. Însă recentele scandaluri de corupție i-au afectat grav imaginea înainte ca Takaichi să preia funcția. Popularitatea sa personală pare să fi ajutat partidul, cu rate de aprobare ale Guvernului ei situate în mare parte peste 70%. Sondajele acordă actualei coaliții LDP cu Partidul Inovației din Japonia până la 300 din cele 465 de locuri din camera inferioară.

Lideri implicați în scandaluri

Este o revenire spectaculoasă pentru un partid ai cărui ultimii doi lideri au fost nevoiți să demisioneze înainte de finalul mandatului de prim-ministru, în urma unor scandaluri de finanțare, a prăbușirii popularității și a pierderilor electorale.

„Oamenii vor ca viața lor să fie mai bună și mai confortabilă. Suntem obișnuiți să nu avem inflație, așa că mulți sunt foarte îngrijorați. Cred că avem nevoie de o soluție pe termen lung, nu de remedii pe termen scurt”, a afirmat pentru „BBC” Ritsuko Ninomiya, o alegătoare din Tokyo.

Alegătorii japonezi au fost indignați de recentele scandaluri politice din cadrul LDP, mai ales pe fondul creșterii costurilor.

„Locuințele sunt foarte scumpe. Fiul nostru crește și avem nevoie de un spațiu mai mare, dar nu ne permitem, deși avem locuri de muncă decente. Prețurile cresc și devine greu să trăiești în Japonia. Nu era așa înainte”, a adăugat Rumi Hayama.

Entuziasmul lui Takaichi, promisiunile populiste privind creșterea cheltuielilor și retorica naționalistă par să fi mobilizat o parte a electoratului. Criticii, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri, sunt însă sceptici că planurile sale de cheltuieli vor putea revigora economia japoneză, care stagnează. Datoria publică a Japoniei este deja una dintre cele mai ridicate din rândul țărilor dezvoltate. De asemenea, există temeri că poziția sa conservatoare privind imigrația nu va ajuta o societate îmbătrânită, care se confruntă deja cu un deficit de forță de muncă.

„Cred că aceste alegeri sunt mai importante pentru generația tânără, pentru oameni ca noi”, spune Daniel Hayama, adăugând că vremea rece nu reprezintă un obstacol pentru tinerii care vor să voteze.

Scrutin pe fondul vremii complicate

Totuși, se așteaptă ca ninsorile să afecteze prezența la vot, mai ales în regiunile nordice și estice. Participarea la votul anticipat, care a fost de aproape 4,6 milioane de persoane, a scăzut cu 2,5% față de alegerile din 2024, scădere pusă pe seama vremii nefavorabile.

Mai multe zone, inclusiv prefectura Niigata din centrul Japoniei, au raportat ninsori abundente duminică. Ministerul Transporturilor a anunțat că 37 de linii de tren și 58 de rute de feribot au fost închise, iar 54 de zboruri au fost anulate până duminică dimineață. La Tokyo s-a înregistrat o ninsoare rară, în timp ce oamenii se îndreptau spre secțiile de votare.

Takaichi și LDP se confruntă acum cu o opoziție mai unită decât în trecut. Fostul partener de coaliție al LDP, Komeito, s-a aliat cu Partidul Democrat Constituțional al Japoniei pentru a forma cel mai mare bloc de opoziție din camera inferioară. Nu toată lumea este însă convinsă că popularitatea lui Takaichi se va transforma în voturi.

„Aceasta nu este o alegere prezidențială, ci una parlamentară, în care candidații LDP sunt în mare parte bărbați afectați de scandaluri din trecut”, a subliniat pentru „BBC” profesorul de științe politice Koichi Nakano, de la Universitatea Sophia.

Pachetul de politici al Guvernului ar putea oferi gospodăriilor o ușurare pe termen scurt, dar „nu abordează problemele de fond ale productivității scăzute și ale salariilor reale stagnante”, a scris săptămâna aceasta Masahiko Takeda, cercetător senior specializat pe Asia la Universitatea Națională Australiană.

În plus, Takaichi s-a afundat într-o „groapă adâncă” în politica externă și de securitate prin antagonizarea Chinei, a adăugat Nakano.

Takaichi a supărat Beijingul, cel mai mare partener comercial al Japoniei, la sfârșitul anului trecut, sugerând că Japonia ar putea răspunde cu propria forță de autoapărare dacă China ar ataca Taiwanul.

Relația Tokyo-ului cu Washingtonul, cel mai apropiat aliat al său, se confruntă de asemenea cu incertitudini sub o președinție Trump imprevizibilă, deși Statele Unite au redus tarifele de 25% pe care amenințaseră inițial să le impună la 15%.

„Cred că lumea se schimbă foarte mult cu Trump la putere, iar în acest context pacea este și mai importantă acum”, a declarat o altă alegătoare pentru aceeași sursă.

Takaichi l-a curtat pe Trump și a fost chiar susținută public de acesta, o mișcare neobișnuită pentru un președinte american, iar ambii par să fie de acord că Japonia ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare. Această relație s-a aflat, de asemenea, în mintea alegătorilor în timp ce se îndreptau spre urne duminică.

„Sunt îngrijorată de ceea ce face președintele Trump, precum și de problemele legate de apărarea națională. Nu sunt sigură de unde vor veni banii pentru a acoperi toate acestea. Așadar, echilibrarea cheltuielilor bugetare între apărare și nivelul de trai al oamenilor este o preocupare majoră pentru mine”, a adăugat Yuko Sakai.