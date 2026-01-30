search
Video Bunicile gangster care conduc imperii criminale de milioane de euro: de la iubitoare de pisici și regine ale cocainei, la temute șefe mafiote

0
0
Publicat:

Departe de stereotipul gangsterului dur, tot mai multe bunici din Europa preiau conducerea unor adevărate imperii criminale. Ele coordonează traficul de droguri, spălarea de bani sau alte activități ilegale, folosindu-se de autoritatea familială și control psihologic, mai degrabă decât de violență directă.

Deborah Mason, șefa unui imperiu al drogurilor Foto: Profimedia
Deborah Mason, șefa unui imperiu al drogurilor Foto: Profimedia

Deborah Mason, în vârstă de 65 de ani, supranumită „Regina Albinelor” a condus un clan criminal care a mutat 80 de milioane de lire sterline (92 milioane de euro) în cocaină într-o perioadă de opt luni.

Până când autoritățile au descoperit operațiunea, „bunicuța cu părul gri nu era singura gangsteră improbabilă de nivel înalt care teroriza Marea Britanie și nu numai”, scrie The Sun. 

Mergea în vacanțe de lux și a cheltuit aproape 500 de euro pe un guler Gucci cu nume din aur de nouă carate pentru pisica ei. 

Detectivii Metropolitan Police au prins-o, iar grupul organizat de crimă a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Woolwich Crown Court, în iulie 2025.

„În loc să-și îngrijească și să-și protejeze rudele, Deborah Mason le-a recrutat pentru a pune bazele unei afaceri criminale extrem de profitabile, care, în final, i-a trimis pe toți după gratii”, a spus procurorul CPS, Robert Hutchinson. 

Un alt exemplu este Morag Yorston, șefa unui clan de traficanți din Dundee, care a inundat orașul cu heroină și cocaină. Între iulie și octombrie 2018, operațiunea Boost a dus la confiscarea a șase kilograme de heroină și un kilogram de cocaină, cu o valoare totală de peste 380.000 lire sterline ( 437.000 euro), plus 12.000  lire sterline  13.800 euro) în numerar. Yorston a fost închisă cinci ani și 11 luni în 2020, după ce fugise în Bulgaria pentru a evita justiția. În anul următor, poliția a confiscat peste 100.000 lire sterline  115.000 de euro) din bunurile ei.

„Operațiunea Boost a fost o anchetă complexă și îndelungată, care a identificat rolul semnificativ al lui Yorston într-un grup criminal organizat, intentat să aducă suferință comunităților noastre. Pe măsură ce femeile îmbătrânesc, ele devin invizibile în societate și, mai ales, pentru autorități. Poliția rămâne concentrată asupra bărbaților tineri și violenți, ceea ce creează un punct mort pe care femeile mai în vârstă îl pot exploata. Ele nu trebuie să se ascundă și pot exista deschis ca față a organizației, tocmai pentru că nu sunt percepute ca amenințătoare”, a spus detectivul Scott Fotheringham. 

Un alt caz celebru este Margaret Haney, supranumită „Big Mags”, bunicuța din Stirling, Scoția, care a condus marșuri anti-pedofilie, dar în paralel a traficat heroină de lux, câștigând sute de mii de euro. împreună cu fiica, fiul și vărul ei, potrivit dailystar.

 „Două lucruri pot fi adevărate în același timp. Poți fi dealer de droguri care a vândut substanțe ce au ucis oameni, dar poți fi, în același timp, o bunică iubitoare și o persoană bună”, a spus nepoata sa, Cassie, după moartea bunicii. 

Citește și: Mafia italiană se aprovizionează cu puști Kalașnikov din Rusia. Armele sunt ascunse în butoaie de petrol, prin intermediul „flotei din umbră”

Criminologi: puterea vine din loialitate, nu din violență

Motivația nu se limitează la lăcomie sau putere. Multe dintre aceste femei au petrecut decenii în medii criminale, învățând cum funcționează operațiunile, dar fiind ținute departe de conducerea formală. Când bărbații sunt închiși, uciși sau îndepărtați, matroana devine adesea singura persoană cu autoritate și experiență pentru a ține lucrurile împreună. Pentru unele, preluarea controlului este despre supraviețuire sau protejarea intereselor familiei. Pentru altele, este despre a revendica în sfârșit puterea într-un sistem pe care l-au susținut mult timp din umbră”, explică un criminolog. 

Matroane ale mafiei internaționale

Fenomenul nu se limitează la Marea Britanie. Italia a cunoscut matroane criminale celebre. Assunta Maresca, fosta regină a frumuseții, l-a împușcat pe Antonio Esposito, cunoscut drept „Little Doll”, care ordonase executarea soțului ei, pe străzile din Napoli, la doar 18 ani. „Aș face-o din nou”, a spus ea după ce a comis fapta. 

Assunta Maresca FOTO: Profimedia
Assunta Maresca FOTO: Profimedia

Ulterior, Maresca a devenit prima femeie lider al Camorra, organizația italiană implicată în trafic de droguri, spălare de bani și extorcări.

Maria Licciardi, supranumită „Bloody Mary”, a controlat Alianța Secondigliano, un cartel de clanuri Camorra specializat în contrafacerea bunurilor de lux și traficul de droguri.

Citește și: Pățania unei bunici care a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului. Fiica ei a dat-o în judecată

Licciardi, care a murit în 2021 la 70 de ani, se presupune că a fost responsabilă de 100 de crime, în timp ce bande rivale se războiau pe străzile din Napoli, pline aproape zilnic de cadavre sângeroase.

„Nu este surprinzător că tot mai multe «bunicuțe» sunt arestate, dar nu pentru că există o creștere bruscă a femeilor mai în vârstă care preiau afaceri criminale, ci pentru că autoritățile au început să recunoască faptul că puterea poate sta în mâinile femeilor. Ele folosesc manipularea, recompensele emoționale și instabilitatea calculată pentru a menține oamenii dependenți și supuși. Aceasta produce organizații mai greu de distrus decât cele conduse de figuri egoiste și violente. Violența este încă prezentă, dar de obicei este delegată, protejând conducerea și menținând controlul cu un accent mai puțin pe dominare și mai mult pe continuitate, profit și gestionarea riscului”, a afirmat un criminalist. 

