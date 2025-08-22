Armata a fost desfăşurată în Columbia după un nou val de atacuri armate și atentate cu explozibili care au provocat moartea a cel puțin 18 persoane și zeci de răniți.

Columbia se confruntă cu un val de violențe fără precedent. Cel puțin 18 persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unor atacuri comise joi de grupări armate. În urma incidentelor, armata a fost desfășurată masiv, autoritățile denunțând o intensificare dramatică a atacurilor, la doar un an înaintea alegerilor prezidențiale.

Joi după-amiază, un camion-capcană a explodat lângă o bază aeriană din Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia. Explozia a provocat moartea a șase persoane și rănirea a 60, potrivit autorităților.

Primarul Alejandro Eder a condamnat incidentul, descriindu-l drept un „atac narcoterorist” și a cerut „militarizarea” orașului. Imaginile și clipurile video apărute pe rețelele sociale arată un camion în flăcări, mașini distruse și ferestre sparte, în timp ce salvatorii ridicau răniții de la sol.

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a acuzat organizația Stat Major Central, o grupare disidentă a fostei gherile FARC, semnatare a acordului de pace din 2016. El a denunțat atacul drept „un atentat terorist” și „nejustificabil” împotriva populației civile din Cali.

Președintele Gustavo Petro a explicat că atacul reprezintă „o reacție” a rebelilor la operațiunile desfășurate într-o zonă de cultivare intensivă a coca, cunoscută ca „Canionul Micay”. „Ne confruntăm cu o mafie internațională, cu bande armate. Lovitura dată populației din Cali este fără nicio îndoială profundă, brutală, terifiantă”, a subliniat el.

Armata, desfășurată în forță

Generalul Hugo Lopez, comandantul forțelor armate, a anunțat că armata a mobilizat „toate trupele” în zonă, folosind artilerie și avioane de recunoaștere. „Avioane ale forțelor aeriene (…) efectuează misiuni de recunoaștere și de supraveghere în zonă”, a declarat acesta.

Procurorii au anunțat arestarea a doi suspecți care ar fi participat la activarea unor dispozitive explozive. Între timp, în nordul orașului Cali s-a instalat haosul. „Deodată s-a auzit o explozie puternică și toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit José Burbano, martor al tragediei.

Mai multe clădiri și o școală au fost evacuate. Autoritățile au interzis circulația camioanelor în oraș, iar primarul a promis o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații. „Terorismul nu ne va învinge”, a afirmat guvernatoarea regională, Dilian Francisca Toro.

Atacuri și în Antioquia

Tot joi, la aproximativ 150 de kilometri de Medellín, un alt atac s-a produs: un elicopter implicat în operațiuni antidrog a fost vizat de o dronă, iar confruntările din zonă s-au soldat cu numeroase victime.

Guvernatorul regiunii Antioquia, Andres Julian Rendon, a declarat că bilanțul este de opt până la doisprezece polițiști uciși. Atacul a fost atribuit grupării de gherilă Calarca, desprinsă din Stat Major Central.

Un responsabil al poliției a precizat pentru AFP că polițiștii au fost hărțuiți în timp ce supravegheau o echipă însărcinată cu distrugerea plantațiilor de coca.

Negocieri de pace eșuate

Președintele Petro a încercat să reia negocierile cu grupările armate la șase ani după acordul de pace cu FARC, însă majoritatea discuțiilor au eșuat sau au rămas în impas.

Deși Stat Major Central a participat la negocieri în 2023, liderul său, Ivan Mordisco, s-a retras un an mai târziu. În iunie, aceeași grupare a revendicat atacuri care au ucis cinci civili și doi polițiști în sud-vestul Columbiei.