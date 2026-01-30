Trump, nou mesaj către Iran: „Ar fi minunat” ca SUA să nu fie nevoite să folosească forța militară. Condițiile președintelui american

Președintele Donald Trump a declarat că a transmis Iranului că ar trebuie să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară, pe măsură ce SUA acumulează forțe în Golful Persic, relatează BBC.

„În primul rând, fără arme nucleare. Și în al doilea rând, opriți uciderea protestatarilor”, a spus președintele SUA, adăugând că „îi ucid cu miile”.

„Avem o mulțime de nave foarte mari și foarte puternice care navighează spre Iran chiar acum și ar fi minunat dacă nu ar trebui să le folosim.”

Ultimele sale remarci vin în urma mai multor săptămâni de presiuni asupra Iranului pentru a negocia un acord privind programul său nuclear.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că forțele armate sunt „cu degetul pe trăgaci”, fiind pregătite să „răspundă imediat și puternic” la orice agresiune.

Araghchi a sosit vineri la Istanbul pentru discuții așteptate să se concentreze pe evitarea amenințării unei acțiuni militare din partea SUA.

În timpul unei conferințe de presă cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan, vineri, Araghchi a declarat că Iranul este pregătit pentru discuții cu SUA, „dacă aceste negocieri se bazează pe interes reciproc, respect reciproc și încredere reciprocă”.

El a adăugat însă că sistemele de apărare antirachetă ale Iranului „nu vor face niciodată obiectul” discuțiilor și a reiterat afirmația guvernului său conform căreia programul nuclear al Iranului este în întregime pașnic.

Fidan a declarat că Turcia este „gata să sprijine orice soluții pașnice la probleme”.

Anterior, biroul președintelui Recep Tayyip Erdogan a declarat că acesta i-a transmis omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, într-o convorbire telefonică, că Turcia este dispusă să ajute la „dezescaladarea” tensiunilor dintre Iran și SUA.

Trump a făcut ultimele sale comentarii la premiera unui documentar despre soția sa, Melania.

Iranul și SUA nu sunt implicate în negocieri privind programul nuclear al Iranului

La începutul acestei săptămâni, Trump a scris pe Truth Social: „Sperăm că Iranul va «veni rapid la masa negocierilor» și va negocia un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE”.

El a avertizat că o „Armadă masivă se îndreaptă spre Iran” și că aceasta este „pregătită, dispusă și capabilă să își îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”.

Drept răspuns, Araghchi a declarat: „Iranul a salutat întotdeauna un ACORD NUCLEAR reciproc avantajos, corect și echitabil - pe picior de egalitate și lipsit de constrângeri, amenințări și intimidări - care garantează dreptul Iranului la tehnologie nucleară PAȘNICĂ și garantează FĂRĂ ARME NUCLEARE”.

„Asemenea arme nu își au locul în calculele noastre de securitate și nu am încercat NICIODATĂ să le obținem”, a adăugat el.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că în prezent nu sunt în curs negocieri cu SUA, în ciuda „schimburilor de mesaje”.

Ministrul iranian de externe: „Rachetele şi sistemele de apărare ale Iranului nu vor face obiectul negocierilor

„Respingem orice politică impusă, dar suntem dispuşi să participăm la un proces diplomatic semnificativ, logic şi echitabil. În pofida lipsei de bunăvoinţă a SUA din trecut, Teheranul este pregătit să reia discuţiile nucleare cu condiţia ca interesele legitime şi preocupările sale juridice să fie pe deplin respectate”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene la o conferinţă de presă în Istanbul, alături de omologul său turc, Hakan Fidan, potrivit Agerpres.

Araqchi a criticat în acelaşi timp „contradicţiile” SUA şi a asigurat că „un atac militar nu este o opţiune” după ce bombardamentele aeriene de anul trecut din iunie realizate de SUA şi Israel „nu şi-au atins scopul”.

„Au suferit o înfrângere în iunie. Dacă încearcă din nou, se va întâmpla la fel. SUA fac o propunere de a negocia, dar o negociere nu poate începe cu ameninţări. Dacă doresc o negociere corectă şi rezonabilă, Iranul este întotdeauna dispus”, a insistat el.

„Pot să spun clar că rachetele şi sistemele de apărare ale Iranului nu vor face obiectul negocierilor. Poporul iranian nu va permite nimănui să se amestece în securitatea sa. Ne vom proteja capacitatea militară şi o vom creşte acolo unde lipseşte. La fel cum suntem dispuşi la negocieri, suntem pregătiţi şi pentru război, mai pregătiţi decât în iunie. Dacă Statele Unite ar interveni direct de data aceasta, situaţia ar fi mult mai complexă decât războiul anterior şi foarte diferită de un simplu conflict bilateral”, a avertizat şeful diplomaţiei iraniene.

Presa din Turcia au relatat că preşedintele turc a propus discuţii trilaterale la nivel înalt cu preşedintele american Donald Trump şi Iranul pentru a detensiona conflictul.

Fără a răspunde direct acestei oferte, Araqchi a comunicat dorinţa Teheranului ca Turcia „să joace un rol diplomatic activ în conflictele din regiune”.

Ministrul turc de externe a îndemnat vineri Washingtonul să ignore presiunile Israelului pentru o acţiune militară împotriva Iranului.

„Vedem că Israelul încearcă să convingă SUA să lanseze un atac militar asupra Iranului. Aceste eforturi au potenţialul de a deteriora grav stabilitatea deja fragilă a regiunii noastre”, a adăugat el, adăugând că speră ca SUA să „acţioneze cu bun simţ şi să nu permită ca acest lucru să se întâmple.”