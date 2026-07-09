A trăit vreodată omenirea perioade lungi fără război? Mai multe civilizații au cunoscut secole de pace relativă

Într-o perioadă în care conflictele armate se succed în mai multe regiuni ale lumii, războiul poate părea o constantă a istoriei umane. Totuși, istoricii și arheologii spun că răspunsul la întrebarea dacă au existat epoci îndelungate de pace depinde, în primul rând, de modul în care este definit termenul „război”.

Potrivit unei analize publicate de Live Science, dacă războiul este înțeles ca un conflict între state organizate, atunci omenirea a traversat, într-adevăr, perioade lungi de pace relativă. De altfel, aproape 99% din existența speciei umane s-a desfășurat înainte de apariția statelor și a guvernelor organizate, ceea ce făcea imposibile războaiele în sensul lor modern, deși nu excludea violența.

Violența a existat înaintea războaielor organizate

Descoperirile arheologice arată că oamenii s-au confruntat și s-au ucis între ei cu mii de ani înainte de apariția primelor civilizații. Cu toate acestea, unii cercetători susțin că societățile preistorice, în special comunitățile de vânători-culegători, nu purtau războaie organizate.

Până în jurul anului 8000 î.Hr., dovezile privind violența colectivă de amploare sunt rare. Situri arheologice din Kenya și Sudan indică existența unor morți violente încă din preistorie, însă aceste confruntări par să fi implicat grupuri mici și nu aveau nivelul de organizare caracteristic războaielor dintre state.

Pentru numeroși istorici, această diferență este esențială. Ei consideră că un război presupune existența unor structuri politice și a unei organizări colective, condiții care lipseau în comunitățile umane timpurii.

Odată cu apariția statelor, războiul a devenit mai frecvent

Formarea primelor orașe, regate și imperii a schimbat radical situația. În istoria scrisă, conflictele armate devin un fenomen recurent, iar perioadele de pace sunt adesea rezultatul dominației exercitate de o putere asupra rivalilor săi.

Totuși, istoria oferă și exemple de coexistență pașnică între state.

În Antichitate, Egiptul și Imperiul Hitit au traversat perioade îndelungate fără confruntări militare, după încheierea unor acorduri diplomatice și recunoașterea reciprocă a sferelor de influență.

Exemple similare pot fi găsite și în alte regiuni ale lumii. Relațiile dintre Imperiul Roman și Persia au fost marcate, în anumite perioade, de stabilitate relativă, în timp ce China din timpul dinastiei Song a dezvoltat relații economice care au contribuit la reducerea conflictelor cu vecinii săi.

De asemenea, între secolele al XVII-lea și al XIX-lea, Asia de Est a cunoscut intervale lungi de pace, demonstrând că echilibrele politice și comerciale pot limita izbucnirea războaielor.

Exemple și în Americi

Pe continentul american, Confederația Irocheză a permis mai multor națiuni indigene să mențină relații pașnice timp de secole.

În America de Sud, conflictele armate dintre state au devenit considerabil mai rare începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, regiunea fiind una dintre cele mai stabile din perspectiva războaielor interstatale.

Pacea este posibilă, dar rareori permanentă

Istoricii consideră că războiul a reprezentat un fenomen recurent de-a lungul evoluției civilizației, însă nu unul inevitabil. Exemplele din trecut arată că stabilitatea politică, relațiile economice și mecanismele diplomatice pot reduce riscul confruntărilor armate pentru perioade îndelungate.

În același timp, aceste echilibre s-au dovedit adesea fragile. Schimbările de putere, competiția pentru resurse sau transformările geopolitice au făcut ca perioadele de pace să fie, în multe cazuri, temporare, iar conflictele să reapară după decenii sau chiar secole de stabilitate.