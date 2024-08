Sânii uriași, o problemă medicală și psihică pentru femei. Dr. Alina Mȋtcan ”Reducția mamară le scapă de acest stigmat”

Despre sânii uriași și cum ajută operația de reducție mamară, explică Dr. Alina Mȋtcan, medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, Spitalul Zetta

”Un sân poate avea și 2 kg. Este un efort foarte mare pentru femeie”

În timp ce multe femei își doresc un bust voluptos și apelează la operația de augmentare mamară, altele duc zilnic povara sânilor uriași.

Învitata mea la Adevărul Live, Dr. Alina Mȋtcan, medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, Spitalul Zetta explică ce este gigantomastia sânilor și care sunt consecințele pentru femeile care au această problemă.

Antoaneta Banu: Care sunt problemele pacientelor care își doresc operația de reducție mamară?

Dr. Alina Mȋtcan: Eu efectuez reducția mamară și femeilor foarte tinere, cu vârsta chiar sub 18 ani și care au niște sâni giganți. Și când spun giganți, mă refer la 2 kg per sân. Este un efort foarte mare pentru aceste femei care zilnic, pooartă cu ele o greutate mare și pe care o resimt.

Pacientele cu această gigantomastie a sânilor se plâng de dureri de spate pentru că presiunea pusă pe coloană este foarte mare. Apoi, sunt și problemele de igienă, care devine foarte dificilă, mai ales vara când, din cauza căldurii, femeile transpiră foarte mult sub sâni. Pentru ele este foarte greu să aibă o igienă bună locală, ceea ce determină apariția micozelol, a infecțiilor foarte greu de controlat. Fetele și femeile care au acești sâni foarte mari se confruntă și cu imposibilitatea purtării anumitor haine.

Să nu uităm de disconfortul psihic pe care îl au. Ele spun că se simt ciudat în societate, considerând că sunt, cumva, date la o parte, pentru că au sânii foarte mari. Din cazuistica mea, am constatat, că femeile cu sânii foarte mari au și kilograme în plus, astfel încât tabloul acesta devine un stigmat și mai mare pentru ele.

”Operația de reducție mamară rezolvă și problema pacientelor care s-au născut, cu un sân mai mic și unul foarte mare”

Antoaneta Banu: Cum se face această operație de reducție mamară?

Dr. Alina Mȋtcan: Este o intervenție chirurgicală, bineînțeles, prin care se înlătură surplusul de glandă și grăsime de la nivelul sânilor. Se repoziționează areola, ridicând-o la poziția la care ea ar trebui să fie, iar polul inferior al sânului îl înlăturăm chirurgical.

Antoaneta Banu: Rezolvați și cazul asimetriilor de la nivelul sânilor?

Dr. Alina Mȋtcan: De cele mai multe ori da. Așa cum știm și la nivelul sânilor avem o asimetrie, un sân este mai mare, celălat este mai mic. De foarte puține ori ambii sâni arată la fel. Si da, putem corecta și asimetriile mamare, în operația de gigantomastie.

Antoaneta Banu: Ați avut și paciente care în mod vizibil unul dintre sâni era cu mult mai mare decât celălalt?

Dr. Alina Mȋtcan: Există și paciente care așa s-au născut, cu un sân mai mic și unul foarte mare. În acest caz se combină mai multe intervenții chirurgicale. La sânul foarte mare facem operația de reducție mamară, iar la celălalt, de cele mai multe ori trebuie să folosim acel implant ca să îi egalizăm și să obținem un decolteu și un volum bun pentru pacientă.

”Fără mamografie și analize riguroase nu fac operația de reducție mamară”

Antoaneta Banu: Cum se pregătește pacienta pentru această intervenție?

Dr. Alina Mȋtcan: Pentru a efectua orice intervenție de la nivelul sânilor, înainte este nevoie de ecografie mamară, sau mamografie astfel încât să ne dăm seama că acolo totul este bine. După ce avem investigațiile specifice și cunoaștem rezultatele, urmează analizele de laborator.

Dacă pacienta are alte patologii, cu siguranță avem nevoie de niște consulturi suplimentare. Să spunem că toate lucrurile sunt în regulă și planificăm intervenția. Operația durează undeva la 4-5 ore. Se efectuează cu anestezie generală. Pacienta rămâne în clinică peste noapte. În principiu a doua zi este externată și merge acasă.

Ce este important de reținut la intervenția de reducție mamară, ca la orice intervenție de la nivelul sânilor, pacienta va pleca acasă cu o bustieră, un sutien, bineînțeles, fără burete, fără sârmă. Este o bustieră medicală pe care o menține două luni postoperator, în marea majoritate a timpului, doar cu mici pauze de o oră, două, maxim pe zi. Igiena este importantă la nivelul sânilor iar noi le învățăm pe pacientele noastre cum să-și îngrijească sânii.

Bineînțeles că femeia operată nu are voie să onducă 2-3 săptămâni, nu efort fizic intens. Nu are voie să care greutăți, nu trolere, valize. Nu au voie să plimbe nici cățelul și nici să ridice copilul în brațe. Foarte important este ca pacienta să doarmă pe spate. Toate acestea, aproximativ două luni. Bineînțeles că pacienta are voie să facă duș imediat postoperator, dar în schimb nu va avea voie să facă baia în cadă și nici să margă la piscină, timp de o lună.

Antoaneta Banu: Și nu soare, nu plajă…

Dr. Alina Mȋtcan: După o lună, însă în principiu folosește SPF, protecție solară mare și fără topless.

”Cel puțin un an după operație, pacienta să nu planifice o sarcină”

Antoaneta Banu: Între operația de reducție mamară și cea de augmentare a sânilor, recuperarea unde este mai rapidă?

Dr. Alina Mȋtcan: Recuperarea ține de pacientă, nu neapărat de operația în sine. Putem să spunem că la reducția mamară pacientele se simt mult mai bine pentru că respiră mult mai ușor, pentru că dispare greutatea de pe sâni și implicit de pe torace.

Ele sunt super fericite de rezultate pentru că, în sfârșit au o viață normală și sunt mult mai motivate să se recupereze mai repede, să înceapă să se bucure de noii sâni. La pacientele cu implant mamar, cu augmentare mamară, primele zile după operație pot să fie ușor mai dificile, pentru că aici avem o presiune în plus pe torace pe care pacienta o resimte și trebuie să se învață cu noii sâni

Antoaneta Banu: Sunt și paciente care au născut, au trecut prin alăptare și atunci vin pentru această reducție mamară?

Dr. Alina Mȋtcan: Sigur că da. Sunt și paciente care au devenit proaspete mămici. În cazul lor operația se face la un an de la naștere și minim șase luni de la stoparea alăptării. Aceasta este regula. Doamnele care au slăbit foarte multe kilograme, fie prin dietă, fie prin intervenții chirurgicale și se plâng de această problemă, cea a sânii lăsați și foarte mari vin pentru remodelarea sânilor,

Antoaneta Banu: Cele care trec prin operația de reducțe mamară și care nu sunt încă mame, dar își doresc să devină și vor să alăpteze copilul, au o contraindicație? Adică o vor putea face în mod natural?

Dr. Alina Mȋtcan: Nu există o contraindicație. Doar că eu explic pacientelor ca exista posibilitatea ca alăptarea copilului să se diminueze foarte mult. După operație, undeva la 60-70% se poate să nu alăpteze bebelușul, pentru că, în intervenție noi lucrăm pe glandă, pe canalele galactoforecele. Sunt cele care produc și secretă laptele iar prin operație sunt întrerupte.

Există posibilitatea ca și lactația să fie afectată în momentul apariției bebelușului. Dar asta nu este o problemă, pentru că de obicei pacientele cu sânii extrem de mari nu pot să alăpteze bebelușul, nu au lapte.

Marea majoritate a pacientelor mele, conform mărturisirilor, mi-au dezvăluit acest aspect. Dar, bineînțeles există și acel procent de 30% în care mămicile pot să alăpteze, după intervenție. Ce e important să rețină doamnele este că cel puțin un an după operație, pacienta să nu planifice o sarcină. Să aibă grijă și atenție, să lase timp sânilor să-și revină, să fie o vindecare completă.

”Este importanț regimul de viață după operație, fără fluctuații foarte mari de greutate”

Antoaneta Banu: După această operație de reducție mamară, cu vârsta sânii se mai pot lăsa?

Dr. Alina Mȋtcan: Săni se vor mai lăsa, bineînțeles, dar nu vor mai crește, adică nu vor mai fi la fel de lăsați și la fel de voluminoși. Pacientele care deja au sânii foarte lăsați, ele nu mai au elasticitate în țesuturile din zona respectivă, pentru că toate ligamentele sunt slăbite.

Prin operație, noi clar ancorăm acolo, dar cu gravitația și cu trecerea timpului sânul se va mai lăsa, ușor. Subliniez din nou, importanța regimului de viață de după operație, unde să nu existe fluctuații foarte mari de greutate. Este important ca pacienta să aibă o dietă sănătoasă, o activitate fizică normală, nu sedentarism. Nu ne îngrășăm 20kg pentru că atunci cu siguranță se vor vedea modificări și la nivelul sânilor, la fel și cu slăbitul.

Antoaneta Banu După cât timp ar putea să înceapă o activitate fizică de sală de sport?

Dr. Alina Mȋtcan: După două luni, pacientele pot să-și reia activitatea fizică intensă. Încep, bineînțeles cu partea inferioară, cu brațele și cu pectoralii, cu spatele treptat, cu greutăți mici dar pot să începe de la două luni, după intervenția.

Urmărește integral ediția Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu.