Marți, 20 Ianuarie 2026
Vârsta de pensionare în Europa se schimbă radical: tot mai multe țări urcă pragul spre 67 de ani, iar unele merg chiar până la 70

Sub presiunea îmbătrânirii populației și a lipsei de forță de muncă, tot mai multe state europene ridică pragul de ieșire la pensie spre 67 de ani sau chiar mai mult.

Îmbătrânirea populației duce la creșterea vârstei de pensionare FOTO: shuterstock
Îmbătrânirea populației duce la creșterea vârstei de pensionare FOTO: shuterstock

Potrivit datelor transmise de OCDE, se preconizează că vârsta de pensionare va crește în 20 de țări pentru bărbați și în 24 de țări pentru femei, din cele 32 de țări analizate în Europa. Unele se bazează, de asemenea, pe măsuri deja legislative. Tot acelați raport citat arată femeile din Europa primesc, în medie, pensii mai mici cu 25% decât bărbații. 

Pentru a răspunde provocărilor generate de îmbătrânirea rapidă a populației, mai multe state europene au mărit vârsta legală de pensionare. Îmbătrânirea populației va accentua presiunea asupra sistemelor de pensii din Europa.

În următorii 25 de ani, raportul dintre persoanele de peste 65 de ani și populația activă va crește semnificativ, cu cele mai mari creșteri în Grecia, Italia, Polonia, Slovacia și Spania. În acest context, asigurarea sustenabilității financiare și reducerea inegalităților între bărbați și femei reprezintă provocări majore pentru statele europene, scrie in raportul OCDE. 

Germania urcă la 67 până în 2031

În Germania, vârsta legală de pensionare este în prezent 66 de ani și va ajunge la 67 până în 2031. Potrivit autorităților de la Berlin, până în 2030 populația activă va scădea cu peste șase milioane de persoane față de 2010, ceea ce va afecta direct nivelul de trai și sustenabilitatea economiei.

În Franța, reforma pensiilor a ridicat vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, iar pentru pensia completă sunt necesari 43 de ani de contribuții. Măsura a provocat proteste masive, însă guvernul a argumentat că sistemul nu mai poate fi susținut fără această ajustare.

Italia a stabilit deja pragul la 67 de ani, iar legislația leagă vârsta de pensionare de speranța de viață, ceea ce înseamnă că, după 2026–2027, sunt posibile noi creșteri. Tendința este clară: pensionarea devine un obiectiv tot mai îndepărtat.

Recordul european va fi deținut de Danemarca. Parlamentul de la Copenhaga a decis ca vârsta de pensionare să crească treptat până la 70 de ani în 2040. Fiecare generație va munci mai mult decât precedenta, într-un sistem complet conectat la evoluția demografică.

Nordicii lucrează mai mult

În Europa de Nord, sistemele sunt mai flexibile. În Suedia, Finlanda și Norvegia, vârsta de pensionare nu este una rigidă, ci funcționează într-un sistem flexibil. În Suedia, oamenii pot ieși la pensie între 63 și 69 de ani, iar vârsta standard va fi cuprinsă între 64 și 67 de ani începând din 2027.

În Finlanda, limita este stabilită între 64 de ani și 9 luni și 69 de ani, cu o creștere treptată spre 65 de ani pentru generațiile viitoare. În Norvegia, pensionarea poate avea loc între 62 și 75 de ani, însă vârsta de referință pentru pensia completă este de 67 de ani.

În schimb, în Europa de Est și Centrală există încă diferențe între bărbați și femei, dar tendința este de uniformizare.

România, Polonia, Bulgaria, Lituania sau Estonia se află și ele pe traiectoria creșterii vârstei de pensionare. În România, bărbații se pensionează la 65 de ani, iar femeile ajung treptat spre 63, cu perspectiva egalizării vârstelor în anii următori.

Guvernul lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP, a informat luni, 12 ianuarie, ministrul Apărării, Radu Miruță. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat că susţine majorarea vârstei de pensionare şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, el afirmând că este nevoie ca pentru fiecare categorie să se ţină cont de activitatea prestată

România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona”, a declarat premierul Bolojan.

În Statele Unite, sistemul este mai flexibil, dar pragul real este similar. Americanii pot ieși la pensie de la 62 de ani, cu penalizări permanente, iar vârsta pentru pensia completă este 67 de ani. Cine amână până la 70 de ani primește un venit mai mare.

Europa

