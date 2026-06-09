Un tânăr s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt după o operație. Acum măsoară 2 metri și 9 centimetri

Un caz medical rar a atras atenția lumii medicale, după ce un tânăr de 18 ani s-a trezit cu aproximativ cinci centimetri mai înalt în urma unei intervenții chirurgicale la coloană, realizată la Spitalul Universitar din Žilina, Slovacia.

Pacientul, Martin, fusese diagnosticat cu boala Scheuermann, o afecțiune a discurilor intervertebrale care provoacă o curbură accentuată a coloanei și dureri persistente, potrivit TNLIVE.sk

Corectarea acestei deformări a dus la un rezultat spectaculos. Dacă înainte de operație avea 204 cm, după intervenție a ajuns la 209 cm.

Potrivit medicilor, nu este o „creștere” propriu-zisă, ci rezultatul îndreptării coloanei vertebrale, care a permis recuperarea centimetrilor pierduți din cauza curburii.

Intervenția a fost realizată de o echipă coordonată de medicul primar Juraj Popluhár. Reprezentanții spitalului au subliniat că la succesul operației a contribuit o echipă multidisciplinară: „de la medici și asistente, până la fizioterapeuți și alți specialiști”.

Unitatea medicală a precizat că tratează constant pacienți din întreaga țară, fiecare caz necesitând „o abordare individualizată”.

După intervenția reușită, medicii i-au transmis pacientului urări de recuperare rapidă și „multă sănătate” pentru el și familia sa.