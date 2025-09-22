Un sanatoriu din Crimeea în care s-ar fi aflat „oaspeți importanți”, lovit de ucraineni

Explozii au zguduit Crimeea, iar drone ucrainene ar fi vizat sanatoriul Foros, într-o zonă frecventată odată de Vladmir Putin. Moscova a emis declarații contradictorii privind atacul, relatează Kyiv Post.

Explozii au fost raportate în apropierea sanatoriului Foros din Crimeea ocupată, o unitate legată de Serviciul Federal de Securitate (FSB), în seara zilei de duminică, 21 septembrie.

Exploziile au fost raportate inițial pe canalele locale Telegram și ulterior confirmate de canalele de monitorizare ucrainene.

„Șeful” Crimeei, instalat de Rusia, Serghei Aksionov, a susținut că dronele ucrainene au atacat sanatoriul din Foros, ucigând trei persoane și rănind alte aproximativ 15.

El a anunțat că o școală din satul Foros și mai multe facilități din perimetrul sanatoriului au fost, de asemenea, avariate, fără a oferi mai multe detalii.

Ministerul rus al Apărării a oferit alte cifre, afirmând că doi civili au fost uciși și alți 15 răniți. Potrivit ministerului, atacul a fost efectuat cu ajutorul unor drone cu focoase cu explozibili puternici.

Anterior, se difuzase informația că în acea zi, 22 de drone ucrainene de tip aeronavă au fost doborâte deasupra Mării Negre și alte trei deasupra Crimeei.

Un loc de odihnă pentru elitele rusești

Sanatoriul Foros este mult timp asociat cu FSB. Președintele rus Vladimir Putin și-a petrecut vacanța acolo în mai multe rânduri.

Crimea.Realii notează că între Foros și Ialta se găsesc patru vile de stat frecventate de elita politică a Rusiei, dintre care două, conform unui raport din 2021 al publicației independente ruse Proekt, erau rezervate lui Putin.

Canalul pro-ucrainean de Telegram Crimean Wind a relatat că atacul a avut loc în jurul orei 19:30, pe 21 septembrie, și că, în acel moment, „oaspeți foarte importanți” se aflau la sanatoriu. Acesta a menționat că, în aceeași zi, restaurantul Foros Hall fusese închis „pentru servicii speciale”.

Luni, Crimean Wind a scris că e posibil ca pensiunea Terletski, deținută de banca de stat rusă VTB, să fi fost vizată de drone.

„Potrivit sursei noastre, FSB s-a instalat în sanatoriu și acolo se află înalți oficiali. Unele site-uri publice au scris ieri că internatul Terlețki a fost atacat. Este necesară o confirmare”, a relatat acest canal.

Ucraina nu a făcut comentarii cu privire la atacuri.