search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un oraș întreg, sculptat în sare. O rețea de tuneluri care se întind pe sute de kilometri este ascunsă lângă Cracovia

0
0
Publicat:

La mică distanță de Cracovia se întinde un univers spectaculos, săpat nu în piatră, ci în sare. Este un complex subteran uriaș, format de-a lungul mileniilor, care a influențat decisiv viața comunităților locale și care, în timp, s-a transformat într-un adevărat oraș subteran, cu capele, muzee și sculpturi impresionante, toate cioplite din sare.

Capela Sfintei Kinga/FOTO:X
Capela Sfintei Kinga/FOTO:X

Povestea acestui loc începe cu aproximativ 13,5 milioane de ani în urmă, când apele mării au acoperit bazinul de la poalele Carpaților, în Europa Centrală. Retragerea treptată a apelor, cauzată de mișcările tectonice, a lăsat în urmă depozite masive de sare, încastrate în rocile din zonă, notează IFLScience.

Cercetările arheologice realizate în mina de sare de la Wieliczka au scos la iveală cele mai vechi unelte cunoscute pentru extracția sării din Europa Centrală, datând din perioada neolitică. Comunitățile timpurii colectau saramura din izvoare naturale și o fierbeau până la evaporarea apei, obținând sarea folosită mai ales pentru conservarea alimentelor. Această practică a fost utilizată timp de secole, până în secolele XI–XII, când sursele de suprafață au început să sece.

Odată cu dispariția saramurii naturale, au fost săpate primele puțuri de sare, urmate de galerii subterane. În secolul al XIII-lea a început exploatarea la scară largă, transformând Wieliczka într-una dintre cele mai vechi mine de sare funcționale din lume.

Activitatea de extracție a continuat neîntrerupt timp de secole și s-a încheiat abia în 1996, după ce mina fusese deja inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și declarată monument istoric al Poloniei.

Astăzi, rețeaua subterană se întinde pe peste 245 de kilometri de galerii, dispuse pe nouă niveluri, ajungând până la o adâncime de 327 de metri. Printre cele mai spectaculoase spații se numără capela Sfintei Kinga, situată la aproximativ 101 metri sub pământ. Aici, candelabrele, basoreliefurile religioase, statuia Papei Ioan Paul al II-lea și o reinterpretare a „Cinei cea de Taină” de Leonardo da Vinci sunt realizate integral din sare.

De-a lungul timpului, coridoarele minei au fost străbătute de personalități marcante ale culturii europene, precum Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt sau Nicolaus Copernic. În prezent, mina de sare de la Wieliczka nu este doar un obiectiv turistic, ci o mărturie vie a istoriei geologice, a industriei medievale și a secolelor de muncă umană, păstrate, strat cu strat, în adâncul pământului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
ChatGPT, noul consilier prezidențial?! Gândul a verificat ultima postare a lui Nicușor Dan, referitoare la raportul american de anulare a alegerilor din România. Primul rezultat este categoric: 100% scris cu inteligență artificială
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Ce nereguli a scos la iveală ultimul control de audit la STB: datorii mascate și „risc de fraudă la intervenția directorilor”
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Punctele de stabilitate în 2026. Cum îţi cresc pensia şi cine beneficiază de ele
playtech.ro
image
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va câştiga titlul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas: ”răzbunarea”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Sute de mii de pensionari pot primi până la 628 de lei în plus la pensie. Care sunt condițiile
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă iar plățile pentru TVA. Noi măsuri intră în vigoare la 1 martie
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nu e influencer și nici nu-și dorește asta. Emma Stone spune de ce n-are nici măcar cont pe Instagram

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani