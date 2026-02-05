Un oraș întreg, sculptat în sare. O rețea de tuneluri care se întind pe sute de kilometri este ascunsă lângă Cracovia

La mică distanță de Cracovia se întinde un univers spectaculos, săpat nu în piatră, ci în sare. Este un complex subteran uriaș, format de-a lungul mileniilor, care a influențat decisiv viața comunităților locale și care, în timp, s-a transformat într-un adevărat oraș subteran, cu capele, muzee și sculpturi impresionante, toate cioplite din sare.

Povestea acestui loc începe cu aproximativ 13,5 milioane de ani în urmă, când apele mării au acoperit bazinul de la poalele Carpaților, în Europa Centrală. Retragerea treptată a apelor, cauzată de mișcările tectonice, a lăsat în urmă depozite masive de sare, încastrate în rocile din zonă, notează IFLScience.

Cercetările arheologice realizate în mina de sare de la Wieliczka au scos la iveală cele mai vechi unelte cunoscute pentru extracția sării din Europa Centrală, datând din perioada neolitică. Comunitățile timpurii colectau saramura din izvoare naturale și o fierbeau până la evaporarea apei, obținând sarea folosită mai ales pentru conservarea alimentelor. Această practică a fost utilizată timp de secole, până în secolele XI–XII, când sursele de suprafață au început să sece.

Odată cu dispariția saramurii naturale, au fost săpate primele puțuri de sare, urmate de galerii subterane. În secolul al XIII-lea a început exploatarea la scară largă, transformând Wieliczka într-una dintre cele mai vechi mine de sare funcționale din lume.

Activitatea de extracție a continuat neîntrerupt timp de secole și s-a încheiat abia în 1996, după ce mina fusese deja inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și declarată monument istoric al Poloniei.

Astăzi, rețeaua subterană se întinde pe peste 245 de kilometri de galerii, dispuse pe nouă niveluri, ajungând până la o adâncime de 327 de metri. Printre cele mai spectaculoase spații se numără capela Sfintei Kinga, situată la aproximativ 101 metri sub pământ. Aici, candelabrele, basoreliefurile religioase, statuia Papei Ioan Paul al II-lea și o reinterpretare a „Cinei cea de Taină” de Leonardo da Vinci sunt realizate integral din sare.

De-a lungul timpului, coridoarele minei au fost străbătute de personalități marcante ale culturii europene, precum Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt sau Nicolaus Copernic. În prezent, mina de sare de la Wieliczka nu este doar un obiectiv turistic, ci o mărturie vie a istoriei geologice, a industriei medievale și a secolelor de muncă umană, păstrate, strat cu strat, în adâncul pământului.