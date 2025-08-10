Video Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”

Oxidul de azot, vândut în recipiente cu arome fructate, face ravagii în SUA, unde a provocat dependențe, spitalizări și chiar decese. Autoritățile se tem că fenomenul s-ar putea răspândi și în Marea Britanie.

Cunoscute sub numele de „whippets”, recipientele cu oxid de azot pot fi cumpărate legal din magazine, iar în multe state, copiii pot cumpăra acest gaz otrăvitor, scrie The Sun.

Oxidul de azot, cunoscut și ca NOS, este, de obicei, inhalat prin baloane, dar tinerii cumpără acum recipientele cu frișcă aromată și inhalează direct din duză. În loc de recipientele metalice de 8 grame aruncate pe străzi, recipientele uriașe conțin până la 2 kg de gaz, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot inspira cantități masive.

Cel mai cunoscut brand din SUA este Galaxy Gas, care vine în arome prietenoase cu copiii, precum mango smoothie, afine, frișcă cu căpșuni și prăjitură cu vanilie, similar cu marketingul țigărilor electronice de unică folosință.

Popular printre adolescenți

A devenit extrem de popular printre adolescenții americani, atingând apogeul anul trecut, când a fost promovat intens în videoclipuri rap și pe rețele sociale.

Filmările cu utilizatori care inhalează Galaxy Gas au adunat 40 de milioane de vizualizări, iar un cântec cântec viral intitulat „Whippets” poate fi urmărit pe YouTube, arătând tineri care se laudă cu utilizarea Galaxy Gas și inhalează repetat din recipientele mari.

Deși recipientele sunt destinate uzului alimentar, invitați la podcastul lui Joe Rogan le-au încercat, iar Kanye West a vorbit despre dependența sa de substanță.

După reacții furioase, brandul și-a retras produsele de pe piață și acum sunt disponibile doar în câteva magazine — dar altele le înlocuiesc.

În 2023, guvernul britanic a clasificat oxidul de azot drept drog de clasa C, însă nu a reușit să elimine recipientele metalice aruncate pe străzi.

Consumatorii încă inhalează deschis la festivaluri, petreceri și pe străzi.

Numărul deceselor, în creștere

În cazuri grave, utilizatorii devin grav dependenți și au nevoie de reabilitare sau tratament în spital, după ce ajung să inhaleze până la 15 recipiente pe zi.

În SUA, posesia oxidului de azot este legală, iar autoritățile se luptă să controleze acest fenomen mortal.

Între 2023 și 2024, rapoartele privind expunerea la oxid de azot au crescut cu 58% în America, conform datelor oficiale.

Numărul de decese cauzate de oxid de azot a crescut șocant cu 110% între 2019 și 2023.

Lăsată în scaun cu rotile

Rachel Kelly, din Chicago, a inhalat zilnic atât de mult oxid de azot direct din recipient încât unele părți ale creierului i-au murit, iar ea a rămas în scaun cu rotile.

A început să folosească substanța la 21 de ani, iar în 2023 plătea 220 de dolari pe zi pentru opt rezervoare de câte doi litri.

Rachel a spus că „toată lumea” folosea drogul și era ușor de cumpărat din magazinele locale.

„E ca o epidemie”

Imyouski, 22 de ani, a declarat pentru GQ: „E ca o epidemie, toți tinerii le folosesc. Sunt prea ușor de obținut, aș putea să merg acum pe stradă și să cumpăr câte vreau.”

Și în Marea Britanie recipientele sunt disponibile pe scară largă online.

Mai multe branduri au apărut cu arome ciudate și marketing colorat, disponibile pe internet în UK.

Dan Gibbons, de la organizația britanică anti-abuz Re-Solv, a declarat pentru The Sun: „Galaxy Gas nu ne-a apărut atât de mult în atenție în UK, dar se poate găsi aici. Cred că tinerii văd la început ca pe o distracție, dar apoi îl folosesc pentru automedicație în caz de depresie și anxietate.”

„Și poate ucide cu siguranță.”

Dr. Gail Saltz a declarat: „Sunt adolescenți care au suferit pierderi neurologice permanente din cauza acestui comportament. Și poate ucide cu siguranță.”

Ea a explicat că inhalarea gazului poate provoca probleme medicale grave — și chiar moarte în cele mai severe cazuri.

„Când inhalezi oxid de azot la presiune mare, creierul nu primește oxigen, ceea ce duce la lipsă de oxigen. Și asta poate provoca atac de cord, accident vascular, leziuni cerebrale. Utilizarea persistentă poate duce la alte probleme precum deficiență de B12, anemie și alte probleme neurologice.”