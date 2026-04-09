UE se opune inițiativei lui Trump de a introduce taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz: „Este un bun public al întregii umanități”

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat ideea unui parteneriat pentru a introduce taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz. Comisia Europeană s-a opus inițiativei.

Comisia Europeană a respins ferm orice tentativă, fie din partea Iran, fie a Statelor Unite, de a percepe taxe navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, recunoscând însă că decizia finală de a plăti sau nu aparține companiilor afectate, scrie Euronews.

„Dreptul internațional prevede libertatea de navigație, ceea ce înseamnă că nu trebuie plătită nicio taxă sau tarif”, a declarat joi după-amiază un purtător de cuvânt al Comisiei, ca răspuns la o întrebare a Euronews.

„Strâmtoarea Ormuz, ca orice altă rută maritimă, este un bun public al întregii umanități, ceea ce înseamnă că navigația trebuie să fie liberă. Libertatea de navigație trebuie restabilită.”

Reacția vine la o zi după ce Donald Trump a stârnit îngrijorare în Europa, sugerând un parteneriat cu Teheranul pentru a introduce un sistem de taxare a tranzitului pe această rută esențială pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte.

„Este o modalitate de a o securiza, dar și de a o proteja de mulți alții”, a declarat Trump pentru ABC News. „Este un lucru frumos.”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus ulterior că ideea „va continua să fie discutată”, dar a subliniat că „prioritatea imediată” este redeschiderea rutei maritime „fără nicio restricție, fie sub formă de taxe sau altfel”.

Iranul a anunțat, joi, reluarea controlată a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Măsura face parte din armistițiul temporar de două săptămâni convenit cu Statele Unite.

Limitarea la 15 nave pe zi este menită să ofere control autorităților iraniene asupra traficului, reflectând în același timp fragilitatea acordului și tensiunile regionale persistente.

Anterior, ca represalii la atacurile SUA și Israel din 28 februarie, Iranul blocase complet Strâmtoarea Ormuz, peste 200 de nave rămânând blocate în Golful Persic.