Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
UE avertizează că subvențiile energetice acordate din cauza războiului din Iran ar putea declanșa o criză fiscală

Oficialii UE îndeamnă guvernele naționale să evite sprijinul excesiv în compensarea creșterii prețurilor la energie și avertizează că șocul declanșat de războiul din Iran ar putea degenera într-o criză fiscală. Comisarul pentru economie afirmă că o serie de cheltuieli excesive pentru amortizarea creșterii prețurilor ar avea „implicații fiscale serioase”.

Ursula von der Leyen FOTO: Comisia Europeană
Ursula von der Leyen FOTO: Comisia Europeană

Comisia Europeană insistă în discuțiile cu statele membre ca subvențiile energetice, reducerile de impozite și plafonarea prețurilor propuse să fie limitate în timp și domeniu de aplicare, potrivit unor surse Financial Times.

Bruxelles-ul încearcă să evite o repetare a crizei energetice din 2022, care a alimentat inflația galopantă și deficitele în creștere rapidă. „Acesta este un efort unificat din partea Comisiei”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, pentru FT, scrie Mediafax.

„Ceea ce se întâmplă într-un sector al economiei se poate extinde la restul societății.”

Italia, Polonia și Spania au redus taxele pe combustibil. Altele state cer relaxarea regulilor UE privind ajutoarele de stat

Mai multe țări, inclusiv Italia, Polonia și Spania, au redus taxele pe combustibil, în timp ce altele au cerut relaxarea regulilor UE privind ajutoarele de stat. Roma face presiuni, de asemenea, asupra Bruxelles-ului pentru a relaxa constrângerile fiscale pentru a oferi capitalelor mai multă libertate de acțiune. Comisia oferea „consultanță tehnică și ajutor țărilor pentru a elabora aceste instrumente și instrumente de politici pe care doresc să le utilizeze în cadrul marjei de manevră fiscale de care dispun”, a declarat Jørgensen.

Atacurile au crescut prețurile cu 60%

Atacurile americane asupra Iranului au crescut prețurile petrolului și gazelor din Europa cu aproximativ 60% și au stârnit temeri privind penuria de motorină și combustibil pentru avioane. Conflictul „are un risc uriaș, din păcate, de a duce la o inflație mai mare, cu toate efectele negative”, a spus el. Comisia a îndemnat la „coordonare și prudență” în ceea ce privește orice măsuri care vizează reducerea presiunilor asupra prețurilor la energie, au declarat oficiali informați despre discuțiile dintre Bruxelles și ministerele de finanțe naționale.

A treia criză economică pentru UE în 6 ani?

Oficialii se tem că acest conflict va declanșa a treia criză economică pentru UE în șase ani, după pandemia de Covid-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, ambele determinând programe ample de stimulare care au dus la creșterea datoriei naționale. Raportul datoriei publice brute în PIB al UE a crescut de la 77,8% la sfârșitul anului 2019 la 82,1% în al treilea trimestru al anului trecut, conform celor mai recente date disponibile.

Prima țară din lume care declară stare de urgență energetică: Mai dispune de rezerve de petrol doar pentru o lună jumătate

„Politicile guvernamentale specifice pot contribui la atenuarea șocului prin reducerea cererii de energie și compensarea gospodăriilor cu venituri mici”, a declarat luna trecută președinta BCE, Christine Lagarde.

Cu toate acestea, ea a avertizat că „măsurile cu bază largă și pe termen lung” s-ar putea întoarce împotriva lor, deoarece ar putea alimenta „excesiv” cererea și ar putea duce la inflație. Ea i-a îndemnat pe factorii de decizie să se concentreze pe acțiuni „temporare, specifice și adaptate”.

UE cere măsuri coerente și pe termen scurt

Comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, le-a spus miniștrilor de finanțe naționali că ar trebui adoptate doar măsuri de urgență „coerente” și pe termen scurt. El a avertizat că cheltuielile excesive „ar avea implicații fiscale grave”, având în vedere că crizele provocate de Covid-19 și Ucraina, alături de o creștere bruscă a cheltuielilor pentru apărare din 2022, au lăsat guvernele cu o putere de foc fiscală mai mică. „Avem o marjă de manevră fiscală limitată, așa că orice ar face statele membre trebuie să fie temporară și precis direcționată”, a declarat Dombrovskis la sfârșitul lunii trecute. Ministrul italian de finanțe, Giancarlo Giorgetti, a declarat săptămâna trecută că este „inevitabil” ca Bruxelles-ul să fie mai indulgent în aplicarea regulilor care limitează deficitele bugetare ale țărilor la doar 3% din PIB.Roma a prelungit o acciză „temporară” de 20% la combustibil până la 1 mai, iar agenția oficială de statistică a țării a declarat că deficitul din 2025 a fost de 3,1% din PIB. „Este clar că, dacă situația nu se schimbă, discuțiile la nivel european vor fi inevitabile”, a declarat Giorgetti.

Mai multe state cer ca UE să impună o taxă la nivelul UE asupra companiilor energetice

Miniștrii de finanțe din Germania, Spania, Italia, Portugalia și Austria au îndemnat vineri Bruxelles-ul să impună o taxă la nivelul UE asupra companiilor energetice, pentru a ușura „povara asupra economiei europene și a cetățenilor europeni”. Scrisoarea transmisă UE menționa o plafonare a veniturilor companiilor de energie electrică până în 2022 în timpul creșterii prețurilor la gaze cauzate de invazia Rusiei în Ucraina. „Având în vedere distorsiunile actuale ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să dezvolte rapid un instrument de contribuție similar la nivelul UE”, au afirmat demnitarii.

Polonia a redus TVA-ul și accizele la combustibil, ceea ce reprezintă o pierdere lunară de venituri fiscale de 1,6 miliarde de zloți (370 de milioane de euro).

Guvernul intenționează să compenseze acest lucru printr-o taxă excepțională pe profiturile companiilor energetice. Detaliile acestei noi taxe nu au fost încă publicate. Guvernele care iau în considerare subvenții și alte ajutoare de stat pentru a sprijini sectoarele afectate au fost avertizate că trebuie să respecte în continuare normele UE care vizează ecologizarea economiei și reducerea dependenței de combustibilii fosili, au declarat oficialii. „Problema într-o criză ca aceasta este că uneori trebuie să sprijinim și să subvenționăm lucruri la care în mod normal nu am visa, dar acest lucru trebuie făcut pe termen scurt”, a spus Jørgensen. „Altfel, oamenii vor îngheța sau producția se va opri.”

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
fanatik.ro
image
Războiul cu Iranul va distruge dominația americană în zonă, avertizează cinci experți de top
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
prosport.ro
image
Cum arată un apartament cu 3 camere de peste 90.000 de euro din Bucureşti. Este lângă Grand Arena Mall, pentru ce plăteşti suma uriaşă
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! El este medicul care l-ar putea opera pe „Il Luce”. Decizia doctorilor. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Decizie de la Casa Albă privind războiul. Trump anunță ce se întâmplă în Iran
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!