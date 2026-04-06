UE avertizează că subvențiile energetice acordate din cauza războiului din Iran ar putea declanșa o criză fiscală

Oficialii UE îndeamnă guvernele naționale să evite sprijinul excesiv în compensarea creșterii prețurilor la energie și avertizează că șocul declanșat de războiul din Iran ar putea degenera într-o criză fiscală. Comisarul pentru economie afirmă că o serie de cheltuieli excesive pentru amortizarea creșterii prețurilor ar avea „implicații fiscale serioase”.

Comisia Europeană insistă în discuțiile cu statele membre ca subvențiile energetice, reducerile de impozite și plafonarea prețurilor propuse să fie limitate în timp și domeniu de aplicare, potrivit unor surse Financial Times.

Bruxelles-ul încearcă să evite o repetare a crizei energetice din 2022, care a alimentat inflația galopantă și deficitele în creștere rapidă. „Acesta este un efort unificat din partea Comisiei”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, pentru FT, scrie Mediafax.

„Ceea ce se întâmplă într-un sector al economiei se poate extinde la restul societății.”

Italia, Polonia și Spania au redus taxele pe combustibil. Altele state cer relaxarea regulilor UE privind ajutoarele de stat

Mai multe țări, inclusiv Italia, Polonia și Spania, au redus taxele pe combustibil, în timp ce altele au cerut relaxarea regulilor UE privind ajutoarele de stat. Roma face presiuni, de asemenea, asupra Bruxelles-ului pentru a relaxa constrângerile fiscale pentru a oferi capitalelor mai multă libertate de acțiune. Comisia oferea „consultanță tehnică și ajutor țărilor pentru a elabora aceste instrumente și instrumente de politici pe care doresc să le utilizeze în cadrul marjei de manevră fiscale de care dispun”, a declarat Jørgensen.

Atacurile au crescut prețurile cu 60%

Atacurile americane asupra Iranului au crescut prețurile petrolului și gazelor din Europa cu aproximativ 60% și au stârnit temeri privind penuria de motorină și combustibil pentru avioane. Conflictul „are un risc uriaș, din păcate, de a duce la o inflație mai mare, cu toate efectele negative”, a spus el. Comisia a îndemnat la „coordonare și prudență” în ceea ce privește orice măsuri care vizează reducerea presiunilor asupra prețurilor la energie, au declarat oficiali informați despre discuțiile dintre Bruxelles și ministerele de finanțe naționale.

A treia criză economică pentru UE în 6 ani?

Oficialii se tem că acest conflict va declanșa a treia criză economică pentru UE în șase ani, după pandemia de Covid-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, ambele determinând programe ample de stimulare care au dus la creșterea datoriei naționale. Raportul datoriei publice brute în PIB al UE a crescut de la 77,8% la sfârșitul anului 2019 la 82,1% în al treilea trimestru al anului trecut, conform celor mai recente date disponibile.

„Politicile guvernamentale specifice pot contribui la atenuarea șocului prin reducerea cererii de energie și compensarea gospodăriilor cu venituri mici”, a declarat luna trecută președinta BCE, Christine Lagarde.

Cu toate acestea, ea a avertizat că „măsurile cu bază largă și pe termen lung” s-ar putea întoarce împotriva lor, deoarece ar putea alimenta „excesiv” cererea și ar putea duce la inflație. Ea i-a îndemnat pe factorii de decizie să se concentreze pe acțiuni „temporare, specifice și adaptate”.

UE cere măsuri coerente și pe termen scurt

Comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, le-a spus miniștrilor de finanțe naționali că ar trebui adoptate doar măsuri de urgență „coerente” și pe termen scurt. El a avertizat că cheltuielile excesive „ar avea implicații fiscale grave”, având în vedere că crizele provocate de Covid-19 și Ucraina, alături de o creștere bruscă a cheltuielilor pentru apărare din 2022, au lăsat guvernele cu o putere de foc fiscală mai mică. „Avem o marjă de manevră fiscală limitată, așa că orice ar face statele membre trebuie să fie temporară și precis direcționată”, a declarat Dombrovskis la sfârșitul lunii trecute. Ministrul italian de finanțe, Giancarlo Giorgetti, a declarat săptămâna trecută că este „inevitabil” ca Bruxelles-ul să fie mai indulgent în aplicarea regulilor care limitează deficitele bugetare ale țărilor la doar 3% din PIB.Roma a prelungit o acciză „temporară” de 20% la combustibil până la 1 mai, iar agenția oficială de statistică a țării a declarat că deficitul din 2025 a fost de 3,1% din PIB. „Este clar că, dacă situația nu se schimbă, discuțiile la nivel european vor fi inevitabile”, a declarat Giorgetti.

Mai multe state cer ca UE să impună o taxă la nivelul UE asupra companiilor energetice

Miniștrii de finanțe din Germania, Spania, Italia, Portugalia și Austria au îndemnat vineri Bruxelles-ul să impună o taxă la nivelul UE asupra companiilor energetice, pentru a ușura „povara asupra economiei europene și a cetățenilor europeni”. Scrisoarea transmisă UE menționa o plafonare a veniturilor companiilor de energie electrică până în 2022 în timpul creșterii prețurilor la gaze cauzate de invazia Rusiei în Ucraina. „Având în vedere distorsiunile actuale ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să dezvolte rapid un instrument de contribuție similar la nivelul UE”, au afirmat demnitarii.

Polonia a redus TVA-ul și accizele la combustibil, ceea ce reprezintă o pierdere lunară de venituri fiscale de 1,6 miliarde de zloți (370 de milioane de euro).

Guvernul intenționează să compenseze acest lucru printr-o taxă excepțională pe profiturile companiilor energetice. Detaliile acestei noi taxe nu au fost încă publicate. Guvernele care iau în considerare subvenții și alte ajutoare de stat pentru a sprijini sectoarele afectate au fost avertizate că trebuie să respecte în continuare normele UE care vizează ecologizarea economiei și reducerea dependenței de combustibilii fosili, au declarat oficialii. „Problema într-o criză ca aceasta este că uneori trebuie să sprijinim și să subvenționăm lucruri la care în mod normal nu am visa, dar acest lucru trebuie făcut pe termen scurt”, a spus Jørgensen. „Altfel, oamenii vor îngheța sau producția se va opri.”