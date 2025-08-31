Video Ucrainenii au aruncat în aer două poduri din regiunea Belgorod într-o lovitură cu repetiție

Soldații ucraineni au dezvăluit pentru CNN cum au distrus două poduri într-o regiune de graniță a Rusiei, sub care rușii depozitaseră mine și muniție.

Cele două poduri de lângă granița cu regiunea ucraineană Harkov erau folosite de armata rusă pentru reaprovizionarea trupelor. Datorită importanței lor strategice, rușii minaseră podurile, astfel încât armata rusă să aibă opțiunea de a le arunca în aer în cazul unui avans neașteptat al Ucrainei.

Strategia de a distruge propria infrastructură pentru a opri înaintarea armatei inamice se poate dovedi utilă, însă este cu dublu tăiș.

Soldații ucraineni au relatat că au descoperit întâmplător ascunzătorile și au acționat, obținând un avantaj nesperat.

Brigada 58 Infanterie Motorizată Separată a Ucrainei, care a efectuat operațiunea, a declarat pentru CNN că a decis să examineze mai îndeaproape podul după ce a observat o activitate neobișnuită în jurul acestuia.

„A devenit evident că se întâmplă ceva acolo. Nu puteam trimite o dronă de recunoaștere obișnuită pe sub pod, deoarece semnalul ar fi dispărut, astfel că am zburat cu o dronă FPV echipată cu fibră optică”, a declarat pentru CNN un reprezentant al brigăzii.

Filmarea realizată de dronă o arată apropiindu-se de pod și dând la iveală grămadă mare de mine antitanc și alte muniții. O bucată de material care pare să fi acoperit depozitul se poate observa alături.

„Am văzut minele și am lansat atacul”, au adăugat ei.

Înregistrarea se oprește brusc, în momentul când drona lovește ascunzătoarea. Imaginile filmate de o a doua cameră de la distanță arată o explozie puternică. CNN a geolocalizat podul vizibil în videoclip în regiunea Belgorod din sudul Rusiei, lângă granița cu Ucraina.

„Apoi, am decis să verificăm și celălalt pod. Am descoperit că era și acesta minat, așa că am atacat”, a spus reprezentantul brigăzii, adăugând: „(Am) văzut o oportunitate și am profitat de ea.”

Operațiuni similare au fost efectuate în mod repetat de armata ucraineană. Recent, operatorii Brigăzii 112 de Apărare Teritorială au aruncat în aer un alt pod în regiunea Belgorod folosind aceeași metodă, scrie publicația de specialitate Militarnyi.

Podul distrus a servi drept conexiune cheie pentru transferul de echipamente și personal al trupelor rusești în zona de frontieră. Astfel, forțele ucrainene nu numai că au eliminat o importantă arteră de transport a rușilor, dar au provocat și pierderi suplimentare inamicului, folosind minele rusești anti-tanc.

Un atac cu drone ieftine costisitor pentru Rusia

Dronele folosite în atac costă între 25.000 și 30.000 de grivne ucrainene, echivalentul a 600-725 de dolari, a declarat reprezentantul brigăzii pentru CNN.

Asta face ca cele două atacuri să fie extrem de rentabile pentru Ucraina. Dărâmarea unui pod de la distanță nu este o sarcină ușoară. În circumstanțe normale, ar necesita muniții ghidate costisitoare, livrate de un sistem sofisticat, precum un lansator de rachete sau un avion.

Ucraina a dezvăluit anterior că a folosit sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS), furnizat de Occident, pentru a arunca în aer poduri din regiunea Kursk a Rusiei. Aceste arme au un cost ridicat: de pildă, Germania a achiziționat trei lansatoare HIMARS pentru Ucraina din Statele Unite anul trecut contra a 30 de milioane de dolari. Astfel o rachetă costă zeci de mii de dolari, în timp ce dronele pot fi extrem de ieftine prin comparație.