Tradiție explozivă de Paște într-o insulă din Grecia: Două biserici rivale se „bombardează” cu rachete în noaptea de Înviere

Pe insula grecească Chios, noaptea de Înviere este marcată de una dintre cele mai neobișnuite tradiții din lume: „războiul rachetelor”. În fiecare an, mii de rachete sunt lansate de pe versanți opuși între două biserici rivale din Vrontados, într-un spectacol unic.

Pe insula grecească Chios, Paștele ortodox nu se reduce la ritualuri liturgice și liniște religioasă. În localitatea Vrontados, situată pe coasta estică a insulei, noaptea de Înviere este marcată de un spectacol unic, care pare desprins dintr-o altă realitate: „Rouketopolemos”, adică războiul rachetelor. Două biserici aflate pe versanți opuși - Agios Markos și Panagia Erithiani - își „răspund” una alteia prin mii de proiectile pirotehnice lansate către cer, într-un ritual care îmbină credința, memoria istorică și rivalitatea locală.

Tradiție de Înviere p eo insușă grecească FOTO: captură video protothema.gr
În 2026, tradiția a fost respectată, iar cerul Vrontados a fost din nou luminat de explozii succesive în noaptea de Paște, însă desfășurarea evenimentului a fost precedată de o perioadă tensionată, după cemai multe persoane au fost rănite într-o explozie produsă într-un atelier unde se confecționau rachete. Incidentul a declanșat intervenția autorităților, anchete și controale, iar organizarea evenimentului tradiţional a rămas incert până în ultimul moment.

Originea „războiului rachetelor”

Rădăcinile „războiului rachetelor” se întind, potrivit tradiției orale locale, până în perioada ocupației otomane a insulei Chios. În acea epocă, comunităților creștine li s-ar fi impus restricții privind manifestările publice ale Paștelui, inclusiv folosirea artificiilor sau a oricăror forme de exprimare zgomotoasă a sărbătorii.

În acest context, locuitorii din Vrontados ar fi găsit modalități simbolice de a-și afirma credința și identitatea religioasă. Cele două parohii locale, Agios Markos și Panagia Erithiani, au început să își marcheze sărbătoarea prin lansări de proiectile improvizate către zona celeilalte biserici, într-un gest cu valoare mai degrabă simbolică decât conflictuală.

În primele sale forme, tradiția nu era cea de astăzi. Până spre sfârșitul anilor 1800, sursele și relatările locale menționează utilizarea unor mijloace mai puternice, inclusiv tunuri, pentru aceste „schimburi” de Paște.

Ulterior, pe măsură ce astfel de practici au fost interzise, comunitățile au trecut la rachete artizanale, fabricate manual, care au devenit elementul central al obiceiului actual.

În timp, ceea ce a început ca o formă de rezistență simbolică s-a transformat într-o competiție tradițională între cele două biserici. Agios Markos și Panagia Erithiani nu mai reprezintă doar spații de cult, ci centrele a două comunități care își organizează anual propriul „duel” pirotehnic.

Deși este descris ca o rivalitate, evenimentul nu are un caracter violent în sens propriu și nici un învingător oficial. Accentul s-a mutat treptat de la gestul de opoziție istorică la spectacolul colectiv, care implică pregătiri îndelungate și o organizare atentă.

În săptămânile dinaintea Paștelui, localnicii implicați în tradiție își pregătesc rachetele, le testează și își stabilesc strategiile de lansare. Fiecare parte își ocupă pozițiile pe versanții din Vrontados, în așa fel încât „dialogul” de foc să se desfășoare deasupra satului, în noaptea Învierii, notează protothema.gr.

Noaptea Învierii, spectacol unic

Momentul central are loc în noaptea de Paște, când, după slujba de Înviere, liniștea este brusc înlocuită de sunetul sec al proiectilelor. Mii de rachete sunt trase simultan din ambele direcții, iar cerul de deasupra Vrontados devine un câmp de lumină, fum și explozii succesive.

Pentru vizitatori, imaginea este una spectaculoasă și greu de comparat cu orice altă tradiție europeană de Paște. Pentru localnici, însă, evenimentul este mai mult decât un spectacol vizual, este o continuare a unei povești comunitare care se repetă anual, cu aceleași repere și aceleași ritualuri.

Între tradiţie și controverse moderne

Deși Rouketopolemos este considerat un simbol al identității locale din Chios, tradiția nu este lipsită de controverse. Autoritățile au încercat de-a lungul timpului să reglementeze evenimentul, în special din motive de siguranță, având în vedere natura pirotehnică a spectacolului.

Incidentul din 2026, când o explozie într-un atelier unde se produceau rachete a provocat răni și a dus la intervenția poliției și la anchete, a readus în prim-plan discuția despre limitele acestui obicei.

Incertitudinea a dominat zilele dinaintea Paștelui, în timp ce autoritățile au intensificat controalele, iar în comunitate au apărut discuții despre siguranța evenimentului. Totul a rămas suspendat până în după-amiaza Sâmbetei Mari, când s-a confirmat că tradiția va avea totuși loc.

În acel moment, comunitatea Vrontados a intrat în ritmul său obișnuit şi echipele celor două biserici au pornit într-o paradă comună, un gest rar de unitate pentru un eveniment definit prin rivalitate, după care fiecare tabără și-a ocupat pozițiile pe versanți şi la miezul nopţii, de Înviere, au oferit, şi în acest an, un spectacol unic.

