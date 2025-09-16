search
Marți, 16 Septembrie 2025
Tipuri de lansatoare folosite de Ucraina pentru atacuri cu rază lungă de acțiune în Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata ucraineană folosește, printre alte sisteme, lansatoare CATA de la producătorul estonian Threod Systems, pentru misiuni de atac cu rază lungă de acțiune în Rusia, a dezvăluit directorul comercial al companiei, Ranno Pajuri, cu ocazia expoziția DSEI desfășurată în perioada 9-12 septembrie.

Lansator CATA foto captură foto Threod
Lansator CATA foto captură foto Threod

„De fiecare dată când vedeți o dronă cu rază lungă de acțiune lovind o țintă pe teritoriul rus, este foarte posibil ca lansatorul nostru să fi fost cel folosit de forțele ucrainene”, a declarat acesta, potrivit Defense News.

Unitățile ucrainene operează lansatoare CATA încă din 2022. Acestea sunt sisteme  silențioase și permit un interval de patru minute între lansări - un factor critic atunci când sunt efectuate atacuri masive cu drone, având în vedere riscurile asociate unor astfel de misiuni.

Lansatorul CATA este proiectat pentru a lansa drone de atac cu rază lungă de acțiune, cu o greutate maximă de până la 400 kg și viteze de până la 55 m/s.

Sistemul este dezvoltat pentru a oferi o înaltă eficiență operațională, constând într-o stație de control de la distanță. Doar doi operatori sunt necesari pentru funcționarea standard și necesită un program de instruire de numai o săptămână.

Threod a livrat lansatoare de drone în Finlanda, Olanda, Lituania și alte state europene, precum și către clienți din Orientul Mijlociu și Africa, relatează United24media.com.

„De-a lungul istoriei sale, Threod și-a livrat produsele în 27 de țări, inclusiv 13 state membre NATO, și Ucraina”, a declarat producătorul.

Mikk Murumäe, cofondatorul și directorul tehnic al companiei, a menționat că firma a furnizat prima sa dronă cu decolare și aterizare verticală în 2020 și de atunci s-a bazat pe feedback-ul operatorilor ucraineni pentru a rafina algoritmii software și procedurile de operare.

Totodată, Threod administrează un centru de instruire în Ucraina.

„Avem un centru de instruire în Ucraina, unde instruim operatori în condiții dificile, similare cu cele cu care se vor confrunta ulterior în război. Lucrăm cu acești operatori pentru a face produsele noastre din ce în ce mai convenabile pentru utilizatorii finali”, a explicat el.

Europa

