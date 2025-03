„Teroriștii români instigă la război”. Acuzații grave la adresa României aduse de Kremlin: „Vor dezmembrarea Rusiei”

Kremlinul acuză România că „se amestecă în treburile interne ale Rusiei”. Oamenii lui Putin mai mai spun că țara noastră a „instigat” la pornirea unui „război de agresiune” împotriva Rusiei.

Rusia a acuzat România de activităţi ostile. O comisie a parlamentului de la Moscova a trimis către autoritățile judiciare ruse materiale privind implicarea României în „treburile interne ale Rusiei”, scrie Tass.

Potrivit parlamentarilor ruși, la un forum din Parlamentul României „au fost făcute apeluri repetate către țările occidentale, inclusiv de către agenți străini, pentru a obține înfrângerea militară a Rusiei și dezmembrarea acesteia în mai multe state independente”.

Anunțul a fost făcut de un anume Vasili Piskariov, un deputat al partidului lui Putin și șef de comisie din Dumă, care spune că a și trimis „materiale” către PG și MAE ruse privind „acțiunile ostile” ale autorităților române față de Rusia.

„Comisia a studiat materialele forumului «The Black Sea: the border of the future for a safe and stable Europe», desfășurat recent în Parlamentul României, cu participarea reprezentanților unei organizații teroriste interzise în Rusia. [...] Materialele colectate au fost transmise Procuraturii Generale a Federației Ruse (numele oficial al Rusiei - n. red.) pentru evaluarea juridică și luarea deciziilor în conformitate cu legislația noastră, precum și Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse pentru un răspuns politic și diplomatic la acțiunile ostile ale autorităților române, care au oferit teroriștilor o platformă parlamentară pentru a desfășura provocări împotriva țării noastre”, a declarat Piskarev, citat pe canalul de Telegram al comisiei.

Rușii mai susțin și că România a cerut „retragerea Rusiei de la Marea Neagră” și că a „instigat” la pornirea unui „război de agresiune” împotriva Kremlinului.