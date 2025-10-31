Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii

Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor din Marea Britanie pe site-ul său a scăzut cu 77% faţă de luna iulie, când au fost introduse verificări mai riguroase ale vârstei pentru site-urile cu conţinut sexual explicit, în conformitate cu Legea privind siguranţa online, scrie BBC.

BBC nu a putut verifica în mod independent afirmaţia Pornhub, însă datele de la Google arată că aceste căutări pentru site au scăzut cu aproape jumătate de la intrarea în vigoare a legii.

Acest lucru ar putea fi o consecinţă a reducerii consumului de pornografie, dar ar putea fi explicat şi parţial prin faptul că oamenii vizitează site-ul prin mijloace alternative, cum ar fi VPN, care maschează locaţia utilizatorului, scrie News.

Pornhub este cel mai vizitat site porno din lume şi al 19-lea cel mai vizitat site din întreaga reţea, potrivit datelor furnizate de Similarweb.

În conformitate cu OSA, orice persoană care accesează astfel de site-uri web în Marea Britanie trebuie să dovedească că are peste 18 ani prin verificări ale vârstei, cum ar fi identificarea facială.

Afirmaţia firmei este cel mai recent indiciu că oamenii din Marea Britanie îşi schimbă modul în care utilizează internetul de la intrarea în vigoare a Legii privind siguranţa online.

Potrivit Ofcom, vizitele pe site-urile pornografice în general în Marea Britanie au scăzut cu aproape o treime în cele trei luni de la 25 iulie.

Autoritatea de reglementare a declarat că noua lege îşi îndeplineşte scopul său principal de a împiedica copiii să „dea întâmplător peste materiale pornografice fără să le caute în mod intenţionat

„Noile noastre reguli pun capăt erei internetului fără restricţii de vârstă, când multe site-uri şi aplicaţii nu efectuau verificări semnificative pentru a vedea dacă copiii utilizau serviciile lor”, a declarat autoritatea de supraveghere.

Ofcom a declarat pentru BBC că estimează că numărul persoanelor care utilizează VPN-uri pentru uz general a ajuns la 1,5 milioane pe zi în iulie, după intrarea în vigoare a legii, dar că de atunci a scăzut la aproximativ un milion.

Cercetările efectuate de Cybernews au înregistrat peste 10,7 milioane de descărcări de aplicaţii VPN în Marea Britanie din Google Play Store şi Apple App Store în 2025.

„Este probabil ca persoanele care nu doresc să-şi verifice vârsta sau identitatea pentru a accesa conţinut sexual, de exemplu din motive de confidenţialitate, să utilizeze VPN-uri pentru a ocoli această cerinţă”, a declarat dr. Hanne Stegeman de la Universitatea din Exeter pentru BBC.

Datele Ofcom arată că primele 10 site-uri cele mai populare au toate implementat un sistem de verificare a vârstei. Aceste site-uri reprezintă un sfert din totalul vizitelor pe site-urile pentru adulţi din Marea Britanie.

Peste trei sferturi din traficul zilnic către primele 100 de site-uri cele mai populare se îndreaptă către site-uri care au un sistem de verificare a vârstei.

Guvernul a apărat, de asemenea, autoritatea de reglementare şi a declarat că protejarea copiilor online este o „prioritate absolută” pentru miniştri.