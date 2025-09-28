Șeful serviciilor de informații al armatei cehe, rănit cu un cuțit într-un incident investigat de poliția militară

Un incident grav, petrecut recent în Cehia, a avut în prim-plan un înalt ofițer al armatei. Potrivit publicației Aktuálně.cz, generalul Roman Hýta, șeful structurii de informații militare și responsabil de programele de integrare a dronelor în dotarea forțelor armate, a ajuns la spital după ce a fost rănit cu un cuțit.

Informația a fost confirmată de Statul Major al Armatei Cehe, care a precizat că incidentul, produs în dimineața zilei de vineri, 26 septembrie, este în prezent investigat de poliția militară.

„Investigăm circumstanțele acestui incident, care ar fi avut loc în zorii zilei de vineri”, a declarat Nikola Rimkevič Hájková, purtătoare de cuvânt a poliției militare.

Generalul Hýta, în vârstă de 47 de ani, veteran al misiunilor internaționale din Afganistan, a confirmat că a fost victima unui atac armat.

„Din moment ce ancheta este în desfășurare, nu voi face alte comentarii”, a declarat acesta pentru Aktuálně.cz.

Atât generalul, cât și autoritățile militare au refuzat să ofere detalii despre posibilele motive ale agresiunii. Surse neoficiale citate de presă susțin că atacul s-ar fi produs într-un restaurant sau bar, iar între agresor și victimă nu ar fi existat o relație prealabilă.

Potrivit acelorași surse, generalul ar fi încercat să se apere, interpunând mâna între el și lamă, suferind astfel răni grave care au necesitat intervenția urgentă a medicilor. Acesta a fost transportat de echipajele de prim-ajutor la o unitate medicală, fiind internat în secția de chirurgie.

Ancheta este în curs, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză în acest moment.