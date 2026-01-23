Șefa Băncii Centrale Europene, reacție explozivă la Davos: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde, a transmis un mesaj surprinzător la Forumul Economic Mondial de la Davos: insultele și criticile venite din partea oficialilor americani au fost, de fapt, un semnal de trezire pentru Europa.

Întrebată dacă relațiile transatlantice sunt ireparabil afectate, Lagarde a răspuns că atacurile la adresa Europei „au fost, de fapt, benefice” și au oferit continentului o oportunitate de a se concentra mai mult pe inovație și productivitate, scrie Politico.

„Am auzit multă critică la adresa Europei în ultimele zile, dar dacă stăm să ne gândim, a fost benefică. Trebuie să le mulțumim criticilor, pentru că ne-au ajutat să realizăm că trebuie să fim mai concentrați, mai inovatori și mai productivi”, a declarat Lagarde.

Comentariile ei vin după ce, la Davos, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Europa nu se îndreaptă în „direcția corectă”, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a numit Danemarca „irelevantă”. De asemenea, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a criticat Europa în cadrul unei cine oficiale- incident care l-ar fi determinat pe Lagarde să părăsească sala în semn de protest.

În ciuda tensiunilor, Lagarde și-a exprimat optimismul că europenii și americanii împărtășesc valori comune, care vor prevala pe termen lung.

„Am încredere și afecțiune pentru poporul american și știu că, la final, valorile profund înrădăcinate vor prevala”, a spus ea.

În paralel, liderii europeni s-au reunit joi seara pentru a discuta eventuale măsuri de contracarare în cazul în care administrația americană va impune tarife împotriva țărilor care se opun politicilor sale, după ce Trump a renunțat la amenințarea de a aplica taxe punitive celor care s-au opus anexării Groenlandei.