Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Musk, glume pe seama summitului de pace al lui Trump, la Davos: „O bucată din Groenlanda, una din Venezuela”

Antreprenorul miliardar Elon Musk a glumit despre tensiunile politice iscate de interesul SUA pentru Groenlanda într-un discurs ținut joi dimineață la Forumul Economic Mondial de la Davos. Apariția sa a fost o surpriză după ce de-a lungul anilor a denigrat public evenimentul, relatează Forbes.

image

Musk și-a început conversația cu Larry Fink, directorul executiv al BlackRock, glumind pe seama jocului de cuvinte „piece” (bucată) care are o pronunție asemănătoare cu „peace”: „Am auzit despre înființarea summitului pentru pace și m-am gândit: «Ăsta e P-I-E-C-E?»... o bucată din Groenlanda, o bucată din Venezuela... tot ce cerem este o bucată.”

Fink a schimbat rapid subiectul către proiectele legate de spațiu și inteligență artificială ale lui Musk, iar acesta și-a reiterat viziunea despre construirea unor roboți umanoizi avansați, pe care a estimat că „toată lumea de pe Pământ” îi va avea.

Musk a spus mai în glumă mai în serios că ar putea dori să moară pe Marte, care s-ar afla, conform spuselor sale, la doar 3 luni distanță, dar „nu în urma unui impact”, a adăugat el stârnind râsete în rândul publicului.

Întrebat dacă are un mesaj de transmis Musk a spus: „I-aș încuraja pe toți să fie optimiști și entuziasmați în ceea ce privește viitorul”.

Includerea antreprenorului american pe lista vorbitorilor de la Davos a fost o adăugire de ultim moment, la o zi după discursul președintelui american Donald Trump.

Musk a criticat Forumul Economic Mondial

În 2023, a reacționat la un videoclip cu ceremonia de deschidere a evenimentului postat pe Twitter cu întrebarea „Cum de WEF/Davos prezintă interes?”, adăugând: „Încearcă ei să fie șefii Pământului!?”.

El a comparat atunci summitul cu forumul 4chan, cunoscut pentru faptul că este o platformă exprimarea unor puncte de vedere extremiste, glumind: „Ar trebui să existe un joc: «4Chan sau Davos, cine a spus asta?».

În 2022, Musk anunța public că a refuzat o invitație de a participa la conferință, catalogând-o drept «plictisitoare».

Miliardarul a avut o reacție negativă la o postare pe contul de X al summitului cu privire la problema suprapopulării Planetei care ar reprezenta «o provocare globală». Musk, care are 14 copii și este un susținător al creșterii populației lumii, a replicat: „Colapsul populației este o problemă existențială pentru umanitate, nu suprapopularea!”. 

SUA

