Presa americană despre discursul lui Zelenski la Davos: „Liderul ucrainean mustră dur Europa”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a început discursul, joi, la Davos cu o mustrare usturătoare la adresa liderilor europeni din cauza reticenței acestora de a-și folosi puterea hard pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa sau a apăra continentul, a scris publicația Axios.

Limbajul lui Zelenski a fost cât se poate clar: europenii sunt mult prea reticenți în a-și asuma riscuri și reacționează mult prea lent, iar Trump a dat semnalul de trezire pentru Europa.

„Dacă Europa nu este percepută ca o forță globală, dacă acțiunile sale nu sperie actorii negativi, Europa va fi în postura de a reacționa mereu și de să ajungă atacuri noi și periculoase”, a spus el.

Zelenski a cerut liderilor europeni să acționeze pentru a folosi activele rusești înghețate și să ia măsuri dure, precum confiscarea petrolierelor rusești, așa cum a procedat Trump în cazul Venezuelei.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce a avut o întâlnire privată de o oră cu președintele american.

Președintele ucrainean a făcut observația că „fiecare lider european” se întreabă în prezent dacă SUA le-ar ajuta în cazul unui conflict.

„Europa trebuie să învețe cum să se apere. Ce vor să obțină trimițând 14 sau 40 de soldați în Groenlanda, care ar fi scopul? Ce mesaj îi transmite lui Putin? Chinei? Și poate cel mai important, ce mesaj transmite Danemarcei?”

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintelui Trump iubește cine este. Și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest gen de Europă”, a spus Zelenski.

„Suntem pe ultima sută de metri în negocieri Este foarte dificil... rușii trebuie să fie pregătiți pentru compromisuri”, a subliniat el.

Trump a descris întâlnirea cu Zelenski - ultima înainte de a părăsi Davos - drept „foarte bună”.

„A fost una dintre cele mai bune întâlniri pe care le-au avut. Trump era într-o dispoziție bună”, a confirmat un oficial ucrainean.

Zelenski și-a început discursul cu o mențiune la filmul din 1993 cu Bill Murray, „Ziua Cârtiței”, subliniind că a trecut un an de la ultimul său discurs de la Davos, în care a îndemnat Europa să ia măsuri serioase, dar că de atunci constată că „nimic nu s-a schimbat”.

El a vorbit cu emoție despre protestele din Iran, acuzându-i pe liderii europeni că așteaptă ca America să acționeze în timp ce poporul iranian „se îneacă în sânge”.

„Mulți oameni cred că lucrurile se vor rezolva cumva de la sine, dar nu ne putem baza pe asta”, a spus Zelenski.

El și-a încheiat cu un mesaj tranșant la Davos: „Nicio discuție intelectuală nu are capacitatea să oprească războaiele. Avem nevoie de acțiune. Ordinea mondială vine din acțiune.”

„Avem nevoie de curajul de a acționa. În absența unei acțiuni acum, nu va mai exista un mâine. Haideți să punem capăt acestei Zile a Cârtiței.”

Tensiunile privind Groenlanda a distras atenția de la Ucraina în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ucraina spera că forumul va fi un prilej pentru a fi semnat planul de reconstrucție pentru Ucraina, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Însă, după patru ani de război, Zelenski rămâne o mare atracție pentru mulțimea de la Davos. S-au format cozi lungi pentru a-l asculta vorbind și mulțimea l-a primit cu entuziasm. La finalul discursului, audiența l-a ovaționat în picioare, scrie Axios.

NYT: Zelenski a lansat cele mai dure critici de până acum la adresa aliaților europeni

Discursul liderului ucrainean a fost neașteptat, având în vedere faptul că continentul a devenit cel mai de încredere aliat al Ucrainei, pe măsură ce administrația Trump s-a retras din sprijinirea efortului de război al Kievului.

Discursul său a reprezentat un apel la acțiune către un continent pe care Zelenski l-a descris drept nepregătit într-o lume care devine mai periculoasă pe zi ce trece. El a avertizat că Europa trebuie să se unească și să facă un pas înainte, altminteri riscă să fie lăsată în urmă într-o ordine globală din ce în ce mai competitivă.

„În loc să devină o putere realmente globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii”, a declarat el. „În loc să preia conducerea în apărarea libertății la nivel mondial, mai ales atunci când atenția Americii se mută în altă parte, Europa pare pierdută, încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar acesta nu se va schimba.”

Discursul liderului ucrainean a prezentat o listă nefiltrată a ceea ce a considerat a fi eșecurile Europei în afirmarea forței geopolitice în raport cu Statele Unite, care a acționat în forță, de pildă în Venezuela.

El a menționat că, deși au existat „opinii diferite” cu privire la operațiunea militară americană din Venezuela pentru capturarea președintelui dictator Nicolás Maduro, „adevărul rămâne: Maduro este judecat la New York”.

„Îmi pare rău, dar Putin nu este judecat”, a adăugat el.

„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Iar omul care l-a declanșat nu doar că este liber, ci luptă pentru banii săi înghețați în Europa”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a comparat, totodată, acțiunile SUA împotriva petrolierelor legate de Venezuela și Rusia cu acțiunile limitate ale Europei împotriva așa-numitei flote din umbră de nave rusești care transportă petrol sub pavilioane false, ajutând Moscova să evite sancțiunile.

Chiar în momentul în care Zelenski ținea discursul, președintele francez Emmanuel Macron anunța că Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier provenit din Rusia.

Zelenski a atins probabil un punct sensibil expunând dependența Europei de sprijinul SUA. El a precizat clar că continentul trebuie să se pregătească pentru un viitor în care America nu ar mai fi un partener fiabil în ceea ce privește apărarea aliaților săi, notează NYT.

„Astăzi, Europa se bazează pe convingerea că, dacă apare pericolul, NATO va acționa”, a spus el, „Dar nimeni nu a văzut cu adevărat alianța în acțiune. Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va reacționa? Cine va răspunde?”

„În prezent, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acționa, că nu vor sta deoparte și vor ajuta. Dar dacă nu o vor face? Credeți-mă, această întrebare este peste tot, în mintea fiecărui lider european.”

Zelenski a punctat că Ucraina are nevoie de puterea Europei „pentru a-și proteja propria independență”.

Adresându-se direct liderilor europeni, el a adăugat: „Aveți nevoie și de independența Ucrainei - pentru că mâine s-ar putea să fie nevoie să vă apărați modul de viață. Și când Ucraina va fi alături de voi, nimeni nu-și va șterge picoarele pe voi”.