search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Presa americană despre discursul lui Zelenski la Davos: „Liderul ucrainean mustră dur Europa”

0
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a început discursul, joi, la Davos cu o mustrare usturătoare la adresa liderilor europeni din cauza reticenței acestora de a-și folosi puterea hard pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa sau a apăra continentul, a scris publicația Axios. 

image

Limbajul lui Zelenski a fost cât se poate clar: europenii sunt mult prea reticenți în a-și asuma riscuri și reacționează mult prea lent, iar Trump a dat semnalul de trezire pentru Europa.

„Dacă Europa nu este percepută ca o forță globală, dacă acțiunile sale nu sperie actorii negativi, Europa va fi în postura de a reacționa mereu și de să ajungă atacuri noi și periculoase”, a spus el.

Zelenski a cerut liderilor europeni să acționeze pentru a folosi activele rusești înghețate și să ia măsuri dure, precum confiscarea petrolierelor rusești, așa cum a procedat Trump în cazul Venezuelei.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce a avut o întâlnire privată de o oră cu președintele american.

Președintele ucrainean a făcut observația că „fiecare lider european” se întreabă în prezent dacă SUA le-ar ajuta în cazul unui conflict.

„Europa trebuie să învețe cum să se apere. Ce vor să obțină trimițând 14 sau 40 de soldați în Groenlanda, care ar fi scopul? Ce mesaj îi transmite lui Putin? Chinei? Și poate cel mai important, ce mesaj transmite Danemarcei?”

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintelui Trump iubește cine este. Și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest gen de Europă”, a spus Zelenski.

„Suntem pe ultima sută de metri în negocieri Este foarte dificil... rușii trebuie să fie pregătiți pentru compromisuri”, a subliniat el.

Trump a descris întâlnirea cu Zelenski - ultima înainte de a părăsi Davos - drept „foarte bună”.

„A fost una dintre cele mai bune întâlniri pe care le-au avut. Trump era într-o dispoziție bună”, a confirmat un oficial ucrainean.

Zelenski și-a început discursul cu o mențiune la filmul din 1993 cu Bill Murray, „Ziua Cârtiței”, subliniind că a trecut un an de la ultimul său discurs de la Davos, în care a îndemnat Europa să ia măsuri serioase, dar că de atunci constată că „nimic nu s-a schimbat”.

El a vorbit cu emoție despre protestele din Iran, acuzându-i pe liderii europeni că așteaptă ca America să acționeze în timp ce poporul iranian „se îneacă în sânge”.

„Mulți oameni cred că lucrurile se vor rezolva cumva de la sine, dar nu ne putem baza pe asta”, a spus Zelenski.

El și-a încheiat cu un mesaj tranșant la Davos: „Nicio discuție intelectuală nu are capacitatea să oprească războaiele. Avem nevoie de acțiune. Ordinea mondială vine din acțiune.”

„Avem nevoie de curajul de a acționa. În absența unei acțiuni acum, nu va mai exista un mâine. Haideți să punem capăt acestei Zile a Cârtiței.”

Tensiunile privind Groenlanda a distras atenția de la Ucraina în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ucraina spera că forumul va fi un prilej pentru a fi semnat planul de reconstrucție pentru Ucraina, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Însă, după patru ani de război, Zelenski rămâne o mare atracție pentru mulțimea de la Davos. S-au format cozi lungi pentru a-l asculta vorbind și mulțimea l-a primit cu entuziasm. La finalul discursului, audiența l-a ovaționat în picioare, scrie Axios.

NYT: Zelenski a lansat cele mai dure critici de până acum la adresa aliaților europeni

Discursul liderului ucrainean a fost neașteptat, având în vedere faptul că continentul a devenit cel mai de încredere aliat al Ucrainei, pe măsură ce administrația Trump s-a retras din sprijinirea efortului de război al Kievului.

Discursul său a reprezentat un apel la acțiune către un continent pe care Zelenski l-a descris drept nepregătit într-o  lume care devine mai periculoasă pe zi ce trece. El a avertizat că Europa trebuie să se unească și să facă un pas înainte, altminteri riscă să fie lăsată în urmă într-o ordine globală din ce în ce mai competitivă.

„În loc să devină o putere realmente globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii”, a declarat el. „În loc să preia conducerea în apărarea libertății la nivel mondial, mai ales atunci când atenția Americii se mută în altă parte, Europa pare pierdută, încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar acesta nu se va schimba.”

Discursul liderului ucrainean a prezentat o listă nefiltrată a ceea ce a considerat a fi eșecurile Europei în afirmarea forței geopolitice în raport cu Statele Unite, care a acționat în forță, de pildă în Venezuela.

El a menționat că, deși au existat „opinii diferite” cu privire la operațiunea militară americană din Venezuela pentru capturarea președintelui dictator Nicolás Maduro, „adevărul rămâne: Maduro este judecat la New York”.

„Îmi pare rău, dar Putin nu este judecat”, a adăugat el.

„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Iar omul care l-a declanșat nu doar că este liber, ci luptă pentru banii săi înghețați în Europa”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a comparat, totodată, acțiunile SUA împotriva petrolierelor legate de Venezuela și Rusia cu acțiunile limitate ale Europei împotriva așa-numitei flote din umbră de nave rusești care transportă petrol sub pavilioane false, ajutând Moscova să evite sancțiunile.

Chiar în momentul în care Zelenski ținea discursul, președintele francez Emmanuel Macron anunța că Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier provenit din Rusia.

Zelenski a atins probabil un punct sensibil expunând dependența Europei de sprijinul SUA. El a precizat clar că continentul trebuie să se pregătească pentru un viitor în care America nu ar mai fi un partener fiabil în ceea ce privește apărarea aliaților săi, notează NYT.

„Astăzi, Europa se bazează pe convingerea că, dacă apare pericolul, NATO va acționa”, a spus el, „Dar nimeni nu a văzut cu adevărat alianța în acțiune. Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va reacționa? Cine va răspunde?”

„În prezent, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acționa, că nu vor sta deoparte și vor ajuta. Dar dacă nu o vor face? Credeți-mă, această întrebare este peste tot, în mintea fiecărui lider european.”

Zelenski a punctat că Ucraina are nevoie de puterea Europei „pentru a-și proteja propria independență”.

Adresându-se direct liderilor europeni, el a adăugat: „Aveți nevoie și de independența Ucrainei - pentru că mâine s-ar putea să fie nevoie să vă apărați modul de viață. Și când Ucraina va fi alături de voi, nimeni nu-și va șterge picoarele pe voi”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Continuă ofensiva românească la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a întâlnit cu directorul unei agenții imobiliare și cu CEO-ul unei firme producătoare de termopane
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a anunțat prima plecare: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Vremea se schimbă radical. Luna februarie aduce temperaturi atipice, prognoza meteo până la finalul iernii
playtech.ro
image
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mircea Lucescu, internat de urgență!
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, vestea cea mare privind numirile la SRI și SIE! Avertismentul președintelui: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc