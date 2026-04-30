Video Scandal uriaș la Madrid: soția premierului spaniol, hărțuită de un influencer. Prietenele Begoñiei Gomez au răbufnit

Begona Gomez, soția premierului Spaniei, Pedro Sanchez, a fost agresată miercuri, 29 noiembrie, de un influencer de extremă dreaptă într-un restaurant din Madrid. Ulterior, Gomez a depus plângere la poliție.

Quiles a abordat-o pe Gómez cu privire la acuzațiile conform cărora s-ar fi folosit de poziția sa pentru a obține un post la Universitatea Complutense din Madrid. Săptămâna trecută, judecătorul Juan Carlos Peinado a pus-o sub acuzare pe Begoña Gómez pentru trafic de influență, corupție în afaceri, delapidare de fonduri publice și deturnare de fonduri. În imagini, Quiles îi cere un punct de vedere despre acuzații, în timp ce una dintre prietenele sale îi dă telefonul la o parte. Ulterior, acesta o urmărește pe trotuar până când însoțitoarele ei intervin pentru a-l opri.

Deși influencerul susține că a fost „atacat”, martorii afirmă că acesta a editat videoclipul pentru a masca momentul în care a împiedicat-o fizic pe soția premierului să plece din cafenea. Ca urmare, Gómez a anunțat că îl va da în judecată pentru agresiune.

Potrivit EFE, surse guvernamentale au afirmat că nu a existat nicio „breșă de securitate” în timpul incidentului, care a avut loc când influencerul Vito Quiles ar fi împiedicat-o pe femeie să părăsească localul, hărțuind-o.

Ulterior, Quiles, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe rețelele sociale imagini cu momentul hărțuirii, nu din interiorul restaurantului, ci din momentul în care Gómez a reușit în cele din urmă să iasă din local.

În videoclip se vede cum activistul continuă să-i adreseze întrebări cu voce tare despre consiliera ei de la Moncloa, urmărind-o insistent, în timp ce ea încearcă să-l evite vorbind la telefon: „Regreți că ți-ai folosit statutul de soție a premierului pentru a face afaceri murdare?”.

Însoțitoarele lui Gómez au intervenit imediat pentru a-l opri, moment în care a izbucnit un schimb dur de replici:

„Oprește, oprește!” și „Oprește rahatul ăsta! Ești prost?”, i-au strigat prietenele soției premierului.

Quiles a continuat atacul: „Regretați că ați folosit o consilieră pe care o plătim noi, toți spaniolii, pentru afacerile dumneavoastră personale?”.

Tensiunea a escaladat când una dintre femei a încercat să-i blocheze telefonul: „Ia-ți porcăria aia de acolo”, la care influencerul a replicat: „Hei, nu mă lovi! Îmi iei telefonul? Stai, stai. Poliția! Dar ce faceți?”.

Scena s-a încheiat cu o replică tăioasă a unei însoțitoare: „Nu-ți dă bătăi de cap conștiința că ești un rahat?”.

Begoña Gómez îl va denunța pe Vito Quiles pentru că i-a împiedicat ieșirea dintr-un restaurant.

În fața acestei situații, Guvernul și-a exprimat îngrijorarea că astfel de comportamente, care se repetă de ceva timp, ar putea deveni normalizate: „Acest lucru nu este normal, nu este libertate de exprimare, este intimidare și hărțuire”.

De asemenea, sursele guvernamentale au insistat că liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, nu poate minimaliza aceste atitudini, amintind că Partidul Popular l-a invitat pe Vito Quiles la închiderea campaniei sale electorale din Aragón.

Vito Quiles, născut în 2000, este un influencer și activist politic spaniol de extremă dreapta, cunoscut pentru activitatea sa pe rețelele sociale și pentru răspândirea de informații false.

A fost descris de presa spaniolă ca un „agitator” și fost purtător de cuvânt al europarlamentarului Alvise Pérez. Acesta este cunoscut pentru hărțuirea liderilor de stânga în Parlament și pentru răspândirea de știri false pe rețelele sociale, unde are o audiență masivă.

A devenit cunoscut prin interviuri în stradă realizate pentru rețelele sociale, iar ulterior drept corespondent al EDA TV în Congreso de los Diputados. În 2024 a fost numit responsabil de comunicare al formațiunii „Se Acabó la Fiesta” și a făcut parte din lista acesteia la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, ocupând poziția 57.



