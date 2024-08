Coasta Morții, destinația ideală pentru plajă. Sate de pescari și coaste stâncoase, care oferă un peisaj mirific VIDEO

Costa da Morte este un loc splendid din regiunea Galicia, Spania. Zona este încărcată de istorie, iar turiștii sunt întâmpinați cu mâncăruri și vinuri fine, plaje spectaculoase și plimbări de vis.

În ciuda numelui dramatic, Costa da Morte este „o lume relaxată cu sate de pescari, plaje cu nisip alb și surferi relaxați”, scrie The Telegraph, care prezintă seria „Secret Seaside”-colțuri mai puțin cunoscute ale Europei, neatinse de turismul de masă.

Mulți spanioli clasifică frumoasa și verde Galicia printre cele mai spectaculoase destinații de plajă din țară, însă această regiune din nord-vest, bătută de Atlanticul de un albastru intens, se simte încă departe de coastele mediteraneene.

Șiruri sălbatice și neamenajate de nisip alb ca perla se odihnesc între stânci în formă de vânt de-a lungul celor 930 de mile de coastă care se învecinează cu Portugalia și Asturias, în timp ce surferii sunt atrași de unele dintre cele mai bune valuri din Spania.

Unul dintre cele mai frumoase colțuri de coastă ale Galiciei este Praia de Nemina, o plajă de o frumusețe lungă de 1,5 km, ascunsă între orașele pescărești Muxia și Fisterra, pe dramatica Costa da Morte, la puțin peste o oră cu mașina de A Coruna sau Santiago de Compostela. Ajunsă pe un drum îngust care coboară printre păduri de eucalipți și pini și printre câmpuri verzi, Nemina are doar câteva școli de surf de vară, un restaurant cu vedere la ocean, câteva bănci pitorești și un duș în aer liber pentru clătire.

Capătul sudic al plajei este încadrat de estuarul șerpuitor Ria de Lires, dincolo de care veți vedea frumosul sat Lires, cu depozite de cereale construite din granit și hortensii în nuanțe pastelate.

În apropiere se află o serie de alte sate cu ziduri de piatră, care oferă restaurante locale populare de fructe de mare și o mână de locuri de cazare mici, relaxate și independente, inclusiv Muxia.

La aproximativ șapte mile nord de Nemina, Muxia este cel mai bine cunoscut pentru Santuario da Virxe da Barca din secolul al XVIII-lea, o biserică restaurată pe malul oceanului, cu o lungă istorie legată de Sfântul Iacob, al cărui mormânt se crede că se află în celebra catedrală din Santiago.

Pe lângă faptul că atrage surferii cu părul sărat și localnicii care merg pe plajă, porțiunea de coastă neregulată din jurul Nemiña este, de asemenea, un paradis pentru excursioniști. Camiño dos Faros (Drumul farurilor), lung de 125 de mile, se desfășoară de-a lungul stâncilor, plajelor și capetelor cu faruri izolate, de la Malpica de Bergantiños la Cabo Fisterra, constituind unul dintre cele mai satisfăcătoare trasee de mers pe jos de pe coastă din Spania.

Traseul solicitant pe distanțe lungi este împărțit oficial în opt etape, ceea ce îl face ideal și pentru plimbări mai scurte și drumeții de o zi, iar peisajele de coastă în continuă schimbare uimesc oriunde îl parcurgeți.

Secțiunile care se întind atât la nord, cât și la sud de Nemiña sunt unele dintre cele mai inspirate părți ale întregului Camino dos Faros, în special în jurul Cabo Tourinan, chiar la nord de Nemina. Acest promontoriu stâncos marchează cel mai vestic punct din Spania continentală, farul său original din secolul al XIX-lea fiind încă în picioare, alături de un înlocuitor mai modern. Unii pelerini de pe Camino de Santiago continuă de la Santiago de Compostela până la biserica din Muxia sau la farul din Fisterra (o altă creație din secolul al XIX-lea).

Dincolo de Nemina, veți găsi alte zone de coastă fericite pe plaje precum Praia do Lago, lângă Muxia, sau Praia do Rostro și Praia do Mar de Fora, lângă Fisterra, deși, din cauza curenților puternici, ultimele două sunt locuri mai degrabă pentru plimbări pe plajă decât pentru înot.

Costa da Morte este, de asemenea, una dintre cele mai bune regiuni din Spania în ceea ce privește fructele de mare extrem de proaspete, astfel încât mâncarea clasică galiciană, precum polbo a feira (caracatiță aromată cu paprika) și percebes (scoici de gâscă), este un punct culminant al oricărei călătorii aici.

Majoritatea mâncărurilor tradiționale se potrivesc cel mai bine cu un pahar sau două de albarino, vinul alb delicios de proaspăt și fructat din Galicia.

Cum ajungeți acolo

Praia de Nemina se află la puțin peste o oră de mers cu mașina atât de Santiago de Compostela, cât și de A Coruña, care au zboruri spre/dinspre Londra Gatwick cu Vueling. Ryanair are, de asemenea, zboruri între Londra Stansted și Santiago. Cel mai bun mod de a explora este prin drumeții sau cu mașina. Dacă ajungeți cu transportul public, Fisterra este principalul nod de legătură din zonă, cu autobuze zilnice către Santiago și A Coruna.

Unde să vă cazați cu un buget redus

Casa Fontequeiroso, proprietate de familie, se află în interiorul insulei, la mică distanță de plaja Nemina. Are șase camere cu pereți de piatră și balcoane cu vedere spre verdeața întinsă. Bucătăria galiciană în stil casnic este un punct de atracție, de la fructele de mare proaspete din Costa da Morte la micul dejun preparat cu dragoste, cu pâine de sat, brânzeturi locale și tortilla tocmai gătită (camere duble de la 63 euro, cu mic dejun inclus).

Elegantul Parador Costa da Morte are vedere la Muxia și la Oceanul Atlantic, iar Camino dos Faros trece chiar pe lângă ușă. Construit pe un deal înclinat, are camere cu lumină liniștitoare, un spa cu design contemporan și o piscină infinită tentantă (camere duble de la 138 euro, mic dejun inclus).

Unde să mâncați

Traversați Lires pentru preparate galiciene clasice, inclusiv tapas din fructe de mare, bocadillos (rulouri umplute) și fripturi la grătar la As Eiras.

În portul de pescuit din Muxia, Lonxa d'Alvaro este specializat în meniuri galiciene elegante de caracatiță în stil local, pește proaspăt la grătar și preparate din orez umplute cu fructe de mare.

În Fisterra, Etel & Pan prepară burgeri delicioși, bocadillos și gustări ușoare folosind ingrediente locale.