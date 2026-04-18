search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Satul răsturnat, locul care a devenit un fenomen turistic în România: povestea tânărului care a transformat o idee într-o afacere de succes

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Micuțul sat răsturnat din județul Gorj s-a transformat într-o atracție turistică spectaculoasă, care atrage tot mai mulți vizitatori. Din 2018, după ce o singură căsuță răsturnată a devenit virală, un tânăr antreprenor a extins conceptul, care a devenit între timp un punct de interes pentru turiști.

Alexandru Luțan, cunoscut de apropiați sub porecla „Ducu”, este cel care a inițiat proiectul. Acesta spune că inspirația a venit în urma discuțiilor din mediul online, unde numeroși utilizatori comparau ideea cu atracții similare din alte țări. Tocmai dorința de a crea ceva diferit l-a motivat să dezvolte conceptul și să îl transforme într-un proiect de o amploare mult mai mare.

Satul răsturnat Foto: FB/Casuța răsturnată
Satul răsturnat Foto: FB/Casuța răsturnată

 „Din punctul de vedere al execuției lucrării,  munca a fost titanică,  însă atunci când faci cu pasiune un lucru, totul devine mai ușor și muncești cu drag. Adesea petreceam între 12-16 ore lucrând la acest proiect, uneori singur, alteori ajutat de unul din prietenii mei, însă scopul meu era să îmi duc visul până la capăt cât mai repede cu putință”, a relatat tânărul pe site-ul căsuțarăsturnată.

În prezent, satul răsturnat din localitatea Poienari, din județul Gorj, a devenit un magnet pentru turiști. Fiecare căsuță este construită invers, iar interiorul este amenajat astfel încât vizitatorii să poată realiza fotografii spectaculoase. 

În apropiere se află și un alt punct de interes -o pădure cu copaci pictați în culori vii, care completează decorul atipic. Vopseaua folosită este ecologică și are inclusiv rolul de a ține insectele la distanță, îmbinând esteticul cu utilul, potrivit observator.

Succesul proiectului a atras atenția agențiilor de turism, care includ acum obiectivul în circuite din Oltenia, alături de atracții precum Mănăstirea Polovragi.

Cum a început totul

Povestea lui Alexandru începe modest, cu o tonetă de unde vindea kurtoș chiar la intrarea în zona mănăstirii. Relațiile formate atunci cu organizatorii de excursii s-au dovedit esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a afacerii.

„Le mai dădeam câte un kurtoș și am rămas prieteni. M-au ajutat mult după ce am construit căsuța, mai ales cu grupurile de turiști”, povestește antreprenorul.

Pentru a-și susține visul, tânărul a plecat temporar la muncă în Anglia, unde a lucrat în două locuri timp de patru luni. Banii câștigați i-a investit în echipamente și promovare.

Proiectul nu a fost deloc ușor. Alexandru povestește că a muncit chiar și 12–16 ore pe zi pentru a-și vedea visul realizat. Construcția primei căsuțe a început în 2018, după ce a cumpărat terenul și a schițat ideea într-un caiet de matematică.

Partea exterioară a fost realizată împreună cu doi prieteni, fără experiență în domeniu, în timp ce structura de rezistență a fost făcută cu ajutorul unui specialist.

Dincolo de succesul turistic, Alex transmite și un mesaj pentru cei care își doresc să înceapă un proiect propriu:

„Urmați-vă visul! Dacă ai o idee, nu trebuie să renunți la ea, indiferent de domeniu. Muncește, chiar dacă pare greu. Dacă ai încredere în tine, vei reuși.”, a spus el. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
