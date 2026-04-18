Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Satul răsturnat, locul care a devenit un fenomen turistic în România: povestea tânărului care a transformat o idee într-o afacere de succes

Micuțul sat răsturnat din județul Gorj s-a transformat într-o atracție turistică spectaculoasă, care atrage tot mai mulți vizitatori. Din 2018, după ce o singură căsuță răsturnată a devenit virală, un tânăr antreprenor a extins conceptul, care a devenit între timp un punct de interes pentru turiști.

Alexandru Luțan, cunoscut de apropiați sub porecla „Ducu”, este cel care a inițiat proiectul. Acesta spune că inspirația a venit în urma discuțiilor din mediul online, unde numeroși utilizatori comparau ideea cu atracții similare din alte țări. Tocmai dorința de a crea ceva diferit l-a motivat să dezvolte conceptul și să îl transforme într-un proiect de o amploare mult mai mare.

Satul răsturnat Foto: FB/Casuța răsturnată
Satul răsturnat Foto: FB/Casuța răsturnată

 „Din punctul de vedere al execuției lucrării,  munca a fost titanică,  însă atunci când faci cu pasiune un lucru, totul devine mai ușor și muncești cu drag. Adesea petreceam între 12-16 ore lucrând la acest proiect, uneori singur, alteori ajutat de unul din prietenii mei, însă scopul meu era să îmi duc visul până la capăt cât mai repede cu putință”, a relatat tânărul pe site-ul căsuțarăsturnată.

În prezent, satul răsturnat din localitatea Poienari, din județul Gorj, a devenit un magnet pentru turiști. Fiecare căsuță este construită invers, iar interiorul este amenajat astfel încât vizitatorii să poată realiza fotografii spectaculoase. 

În apropiere se află și un alt punct de interes -o pădure cu copaci pictați în culori vii, care completează decorul atipic. Vopseaua folosită este ecologică și are inclusiv rolul de a ține insectele la distanță, îmbinând esteticul cu utilul, potrivit observator.

Succesul proiectului a atras atenția agențiilor de turism, care includ acum obiectivul în circuite din Oltenia, alături de atracții precum Mănăstirea Polovragi.

Cum a început totul

Povestea lui Alexandru începe modest, cu o tonetă de unde vindea kurtoș chiar la intrarea în zona mănăstirii. Relațiile formate atunci cu organizatorii de excursii s-au dovedit esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a afacerii.

„Le mai dădeam câte un kurtoș și am rămas prieteni. M-au ajutat mult după ce am construit căsuța, mai ales cu grupurile de turiști”, povestește antreprenorul.

Pentru a-și susține visul, tânărul a plecat temporar la muncă în Anglia, unde a lucrat în două locuri timp de patru luni. Banii câștigați i-a investit în echipamente și promovare.

Proiectul nu a fost deloc ușor. Alexandru povestește că a muncit chiar și 12–16 ore pe zi pentru a-și vedea visul realizat. Construcția primei căsuțe a început în 2018, după ce a cumpărat terenul și a schițat ideea într-un caiet de matematică.

Partea exterioară a fost realizată împreună cu doi prieteni, fără experiență în domeniu, în timp ce structura de rezistență a fost făcută cu ajutorul unui specialist.

Dincolo de succesul turistic, Alex transmite și un mesaj pentru cei care își doresc să înceapă un proiect propriu:

„Urmați-vă visul! Dacă ai o idee, nu trebuie să renunți la ea, indiferent de domeniu. Muncește, chiar dacă pare greu. Dacă ai încredere în tine, vei reuși.”, a spus el. 

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Cum l-a convins Gigi Becali să vină la FCSB: „Îți fac biserică!”
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Podul care urcă spre cer. Pare ireal, dar se află în Japonia şi este o minune inginerească
playtech.ro
image
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Cum arată astăzi Cristi din Banat, autorul piesei „Ca o apă cristalină”
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Postarea unui român din Focșani a împărțit internetul în două. Ai mânca așa ceva?: „Ai grijă cu Protecția Animalelor! Te lauzi că omori un ...”
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
