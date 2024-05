Căsuța răsturnată din Gorj s-a transformat „Satul răsturnat”. Antreprenor: „Vizitatorii stau acum cam 3-4 ore“ VIDEO

Căsuța răsturnată din localitatea Poienari, din județul Gorj, a devenit acum satul răsturnat, care cuprinde nouă construcții de acest fel, dintre care șapte pot fi vizitate.

Alex Ducu, tânărul antreprenor din domeniul turismului, spune că a fost ambiționat de părerile exprimate în mediul online cu privire la faptul că și în alte țări există astfel de locuri. El spune acum că un sat întreg cu căsuțe răsturnate nu mai există niciunde în lume.

„Am vrut să facem un mic sat răsturnat. Ideea nu se regăsește în nicio țară din lume. După ce am construit căsuța răsturnat, au apărut multe păreri în mediul online că mai sunt construcții de acest fel în alte țări din lume. Asta m-a ambiționat și am început să lucrez la aceste căsuțe, dar nu am spus la nimeni. Am pus și o plasă ca să nu se vadă ce lucrăm, ca să nu ne fure altcineva ideea și să fim primii“, spune acesta.

Acesta spune că reacțiile turiștilor sunt foarte bune și este mulțumit că aceștia petrec mai mult timp: „Am stat printre vizitatori de 1 mai. Unii spuneau că nu le vine să creadă câte căsuțe am făcut. Diferit este că cei care ne călcau înainte pragul stăteau cam 15-20 de minute la noi în curte, iar 10 la sută stătea cam o oră. Acum, 10 la sută pleacă în zece minute și restul stau cam 3-4 ore“.

Fiecare căsuță răsturnată are o poveste aparte. Aici se află casa ștrumfilor, o sală de fitness sau o casă tradițională.

O altă noutate este un mic parc pentru desfășurarea de diferite jocuri.

A inaugurat anul trecut și Castelul Vrăjitoarelor

Prima căsuță a fost deschisă în anul 2019, iar, anul trecut, Alex a deschis și Castelul Vrăjitoarelor, un alt loc special, care are o poveste aparte.

„Cam tot ce am câștigat și chiar mai mult am reinvestit. Chiar nu am putut să punem ceva de o parte“, a spus antreprenorul.

Ideea lui Alex a fost una de succes. Agențiile de turism organizează chiar excursii la mai multe obiective turistice din Oltenia, printre care se află și Căsuța Răsturnată de la Poienari.

Este ajutat de familie și de anagajați

Alex este ajutat de familie. „Mă ajută părinții și soția, dar ea este mai mult ocupată cu cei doi copii. Avem și angajați care se ocupă de supraveghere și curățenie. Acum este o activitate mai mare la atât de multe căsuțe. La grupul sanitar este de asemenea o activitate permanentă în privința curățeniei și a dezinfecției“, a precizat Alex.

A început de la o tonetă la care vindea kurtoș la intrarea în mănăstirea Polovragi

Alex a început de la o tonetă de la care prepara și vindea kurtoș celor care veneau să viziteze Mănăstirea Polovragi.

„Am vândut kurtoș la intrare în Mănăstirea Polovragi. Majoritatea care au acum agenții de turism aveau atunci câte un autocar și organizau excursii. Le mai dădeam câte un kurtoș și am rămas foarte buni prieteni cu ei. Pe urmă am făcut Căsuța Răsturnată și m-au ajutat foarte mult. Contează atunci când vine un grup mai mare, mai ales că ni se face publicitate“, a precizat Alex Ducu.

A fost plecat în Anglia

Alex a fost plecat o perioadă de câteva luni la muncă în Anglia pentru a face rost de bani ca să investească în afacerea lui.

„Aveam activitatea cu realizarea de kurtoș de doi-trei ani și m-am lovit de birocrație, pentru că nu puteam să primesc un loc bun. Am plecat în Anglia și aveam două joburi. Am stat cam patru luni de zile. Am venit cu o ambiție pe care nu o averam atunci când am pelcat. Îmi doream să vin acasă, nu să stau plecat. Mi-am cumpărat aparatură din inox și am investit mult și în reclamă. Mi-am făcut firmă, «Kurtoș, la Ducu». Mi-am dat seama, cât am fost plecat că reclama valorează mai mult decât orice“, a povestit Alex.

Acesta mai face și acum kurtoș pentru cei care vin să viziteze Satul răsturnat și Castelul Vrăjitoarelor.

Programul de vizitare este este de la 9.00 la 18,30. Biletul de intrare costă 15 lei pentru copii între 3 și 10 ani și 20 de lei pentru ceilalți vizitatori.