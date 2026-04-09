Guvernul modernizează ANOFM cu bani europeni. Proiectul vizează 275.000 de persoane inactive și 21.000 de angajatori

Guvernul a aprobat joi proiectul de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, obiectivul principal al programului este creșterea șanselor reale ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să primească sprijin eficient și adaptat nevoilor actuale ale pieței muncii.

„Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creștem șansele reale ale oamenilor de a-și găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituție, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile”, a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Proiectul, finanțat din fonduri UE, urmărește extinderea serviciilor ANOFM către și identificarea a sute de mii de persoane inactive care ar putea fi integrate pe piața muncii:

„Prin acest proiect, vrem să aducem în servicii peste 21.000 de angajatori, să identificăm și să sprijinim 275.000 de persoane inactive și să formăm aproape 2.000 de angajați ai sistemului public de ocupare”.

Modernizarea instituției presupune și suplimentarea personalului, prin crearea a 600 de posturi finanțate din fonduri europene, mai spune ministrul.

Florin Manole susține că această extindere va permite o consiliere mai apropiată de beneficiari și servicii mai eficiente într-un context economic în care cerințele pieței se schimbă rapid.