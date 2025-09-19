Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa odată cu finalizarea turnului central

Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.

Directorul general al complexului, Xavier Martínez, a declarat joi că „turnul va fi terminat la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2026”.

„Acesta este un moment important în istoria construcției Sagrada Familia, deoarece va atinge înălțimea sa maximă. Suntem obișnuiți să vedem zgârie-nori precum cei din Statele Unite, dar este remarcabil că în secolul XXI construim o catedrală”, a declarat Martínez pentru Associated Press, scrie Mediafax.

Odată ce uriașul Turn al lui Iisus Hristos va fi ridicat, capodopera arhitectului Antoni Gaudí va avea 172 de metri. Sagrada Familia va fi mai înaltă decât biserica Ulmer Münster din sudul Germaniei, care are o înălțime de 162 de metri.

Primele piese ale noului turn sunt deja la locul lor, iar restul vor fi aduse treptat în lunile următoare. Lucrările la fațadă și în interior vor continua timp de câțiva ani, a declarat șeful construcțiilor bisericii, Esteve Camps.

Anul viitor se vor împlini 100 de ani de la moartea lui Gaudí. Biserica va organiza mai multe evenimente pentru a-i celebra moștenirea. Papa Leon al XIV-lea a fost invitat la o Liturghie solemnă care va avea loc în memoria lui Gaudí pe 10 iunie, ziua în care a murit.

Prima piatră a Sagrada Familia a fost pusă în 1882. Lucrările s-au accelerat în ultimele decenii, pe măsură ce biserica a devenit o atracție turistică internațională majoră. Banii din taxele de intrare sunt folosiți pentru a finanța construcția în curs. Anul trecut, 4,9 milioane de oameni au plătit pentru a o vizita.