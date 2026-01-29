Video Rusia a lansat atacuri cu drone asupra mai multor orașe ucrainene: trei morți și pagube semnificative

Forțele ruse au lansat joi mai multe atacuri asupra Ucrainei, vizând orașele Vilneansk, Odesa și Krîvîi Rih, provocând incendii și pagube materiale. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar mai multe clădiri au fost avariate, conform autorităților locale și rapoartelor de presă, inclusiv Kyiv Post.

În Vilneansk, regiunea Zaporojie, atacul a vizat un sector rezidențial privat, declanșând incendii care au distrus sau avariat mai multe case. Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a declarat că șapte case au fost avariate și una distrusă complet. Echipele de salvare au intervenit pentru stingerea incendiilor dintr-o clădire rezidențială de 100 de metri pătrați și dintr-o conductă de gaz.

Inițial, autoritățile au raportat victime neletale, însă ulterior numărul persoanelor rănite a crescut la trei. Incidentul a fost cauzat de atacuri cu drone rusești de tip Shahed, Gerbera și Italmas, conform rapoartelor serviciilor de urgență ucrainene.

Pagube în Odesa și Krîvîi Rih

Și orașul Odesa a fost lovit de drone. Șeful administrației locale, Serghei Lysak, a precizat că infrastructura orașului a suferit avarii, însă serviciile publice și transportul funcționează normal.

În Krîvîi Rih, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, atacul a avariat o clădire cu un etaj și două autovehicule. Alte trei districte din regiunea Dnipropetrovsk au fost, de asemenea, afectate: comunitatea Mykolaiv a înregistrat doi răniți și incendii la o casă de cultură și un vehicul; în Bohdaniv, mai multe mașini au fost afectate, iar în Pishchansk, o clădire de tip cafenea a fost cuprinsă de flăcări.

Răspunsul forțelor ucrainene

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, începând cu seara zilei de 28 ianuarie, Rusia a lansat 105 drone de atac, dintre care aproximativ 70 erau Shahed. Majoritatea au fost interceptate: 84 de drone inamice au fost doborâte sau neutralizate de aviația militară, unități antiaeriene, sisteme electronice și grupuri mobile de foc. În același timp, 18 drone au reușit să lovească ținte în șapte locații.

Atacurile reprezintă cea mai recentă escaladare a agresiunii rusești asupra Ucrainei și continuă să pună la încercare capacitatea țării de apărare aeriană și protecția civililor.