search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Rusia a lansat atacuri cu drone asupra mai multor orașe ucrainene: trei morți și pagube semnificative

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ruse au lansat joi mai multe atacuri asupra Ucrainei, vizând orașele Vilneansk, Odesa și Krîvîi Rih, provocând incendii și pagube materiale. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar mai multe clădiri au fost avariate, conform autorităților locale și rapoartelor de presă, inclusiv Kyiv Post.

image

În Vilneansk, regiunea Zaporojie, atacul a vizat un sector rezidențial privat, declanșând incendii care au distrus sau avariat mai multe case. Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a declarat că șapte case au fost avariate și una distrusă complet. Echipele de salvare au intervenit pentru stingerea incendiilor dintr-o clădire rezidențială de 100 de metri pătrați și dintr-o conductă de gaz.

Inițial, autoritățile au raportat victime neletale, însă ulterior numărul persoanelor rănite a crescut la trei. Incidentul a fost cauzat de atacuri cu drone rusești de tip Shahed, Gerbera și Italmas, conform rapoartelor serviciilor de urgență ucrainene.

Pagube în Odesa și Krîvîi Rih

Și orașul Odesa a fost lovit de drone. Șeful administrației locale, Serghei Lysak, a precizat că infrastructura orașului a suferit avarii, însă serviciile publice și transportul funcționează normal.

În Krîvîi Rih, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, atacul a avariat o clădire cu un etaj și două autovehicule. Alte trei districte din regiunea Dnipropetrovsk au fost, de asemenea, afectate: comunitatea Mykolaiv a înregistrat doi răniți și incendii la o casă de cultură și un vehicul; în Bohdaniv, mai multe mașini au fost afectate, iar în Pishchansk, o clădire de tip cafenea a fost cuprinsă de flăcări.

Răspunsul forțelor ucrainene

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, începând cu seara zilei de 28 ianuarie, Rusia a lansat 105 drone de atac, dintre care aproximativ 70 erau Shahed. Majoritatea au fost interceptate: 84 de drone inamice au fost doborâte sau neutralizate de aviația militară, unități antiaeriene, sisteme electronice și grupuri mobile de foc. În același timp, 18 drone au reușit să lovească ținte în șapte locații.

Atacurile reprezintă cea mai recentă escaladare a agresiunii rusești asupra Ucrainei și continuă să pună la încercare capacitatea țării de apărare aeriană și protecția civililor.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto
fanatik.ro
image
Condamnare dură pentru manelistul care a încercat s-o ardă de vie pe iubita lui. Judecătorii i-au calculat pedeapsa prin raportare la închisoarea pe viață
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
antena3.ro
image
Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Costuri de trai mici şi sistem de sănătate de calitate
observatornews.ro
image
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Am ieșit pe trapă, mama m-a salvat”. Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor din accidentul din Timiș
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Vue panoramique de l'exposition universelle de 1900 jpg
„Bilanțul secolului”. Românii la Expoziția Universală de la Paris (1900)
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică