Ucraina a observat o schimbare binevenită în purtarea discuțiilor după ce Rusia a schimbat componența delegației desemnate pentru negocierile trilaterale în curs, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, într-un interviu acordat publicației European Pravda, difuzat marți.

Comentariile vin în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite sunt angajate în ceea ce Sibiha a descris drept o diplomație „complexă”, pe fondul eforturilor reînnoite ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului. Următoarea rundă de discuții SUA-Rusia-Ucraina este programată pe 1 februarie.

Delegația Ucrainei include înalți oficiali precum secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov.

Delegația rusă este condusă în aceste negocieri de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciilor secrete militare ale Rusiei, alături de înalți reprezentanți ai Ministerului Apărării.

„Putem observa o schimbare calitativă în componența” delegației ruse, a spus Sybiha . „Aceștia sunt altfel de oameni și nu au mai existat prelegeri pseudo-istorice. Conversațiile au fost foarte focusate.”

În negocierile anterioare, delegația Rusiei a fost condusă de Vladimir Medinski, un consilier al președintelui rus Vladimir Putin, care și-a câștigat o reputație de a se lansa în lungi divagații istorice în timpul discuțiilor.

În timpul negocierilor directe din 2025, Medinski ar fi amenințat Ucraina cu ocuparea unor teritorii suplimentare și a avertizat că Rusia este pregătită să lupte pe termen nelimitat dacă Kievul respinge cererile maximaliste ale Moscovei.

El a condus și ultimele discuții directe dintre Ucraina și Rusia, care au avut loc la Istanbul în martie-aprilie 2022, în primele săptămâni ale invaziei la scară largă în Ucraina.

Zelenski, pregătit să discute cu Putin

Declarațiile ministrului de externe oglindesc comentariile publice recente ale președintelui Volodimir Zelenski, care a calificat discuțiile din 23-24 ianuarie la care au participat Ucraina, SUA și Rusia drept „constructive”.

Sibiha a adăugat că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a rezolva două probleme fundamentale în procesul de pace: chestiunile teritoriale și viitorul centralei nucleare Zaporijie, ocupată de Rusia.

„Tocmai pentru a aborda aceste probleme, președintele este pregătit să se întâlnească cu Putin și să le discute”, a declarat ministrul ucrainean de externe, adăugând că nu vede niciun rost al unei întâlniri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov .

Kyiv Independent a aflat că Washingtonul speră să împingă negocierile „spre punctul final” în cursul următoarei runde de discuții, deși Moscova nu a semnalat încă disponibilitatea de a accepta propunerile aflate în prezent pe masă.

Se așteaptă ca cele mai sensibile probleme - cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din anumite părți din Donbas și revendicările Moscovei cu privite la Centrala Nucleară de la Zaporijie - să domine agenda.