Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Ritmul de avans al Rusiei, cel mai lent din războiul modern, arată un studiu asupra ofensivelor majore rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ritmul de avans al Rusiei în ultimii doi ani, chiar și în cursul celor mai susținute campanii ofensive, a fost printre cele mai lente din războiul modern, se arată într-o nouă analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, citată de Business Insider.

FOTO AFP
FOTO AFP

Evaluarea realizată de cercetătorii CSIS Seth G. Jones și Riley McCabe și publicată marți, a examinat cele trei ofenisve majore ale Rusiei pe linia frontului după capturarea orașului Avdiivka în februarie 2024.

„După ce au preluat inițiativa în 2024, forțele rusești au avansat cu o rată medie între 15 și 70 de metri pe zi în cele mai importante ofensive ale lor, mai lent decât aproape orice campanie ofensivă majoră în războaiele din ultimul secol”, au scris cercetătorii.

Aceste concluzii contestă declarațiile recente ale liderilor ruși, inclusiv ale președintelui rus Vladimir Putin, conform cărora înaintarea forțelor rusești pe front a căpătat un avânt semnificativ în ultimele luni.

Trei direcții ofensive - spre Kupiansk în nordul Ucrainei, respectiv Pokrovsk și Ceasiv Iar în est - au fost sursa celor mai intense confruntări din război în ultimii doi ani.

Forțele ruse au declarat pe parcursul anului trecut  că au cucerit toate cele trei centre logistice majore, deși Ucraina susține că are în continuare prezență combatantă acolo și că a lansat contraatacuri. 

Un ritm mai lent decât cele mai sângeroase bătălii din Primul Război Mondial

Până și la Pokrovsk, unde Rusia a avansat cel mai rapid, trupele Kremlinului au cucerit aproximativ 70 de metri de teritoriu pe zi, totalizând 50 de kilometri în ultimii doi ani, au scris Jones și McCabe.

Cercetătorii au calculat rata de avans pe baza deplasării în linie dreaptă, care nu ia în considerare suprafața totală a teritoriului cucerit.

Pe baza acestei metode, Jones și McCabe au evaluat o rată de avans de 23 de metri pe zi în Kupiansk și de 15 metri pe zi în Ceasiv Iar.

Comparativ cu alte ofensive majore între armate din istoria modernă, progresele recente ale Rusiei „s-au desfășurat la o rată mult mai mică decât cea a altor campanii istorice”, au adăugat ei.

Jones și McCabe au dat drepte exemplu avansul Uniunii Sovietice pe frontul de la Leningrad în 1943, care a a progresat într-un ritm mediu de 1.000 de metri pe zi, respectiv bătălia de la Pădurea Belleau din 1918, unde forțele americane au avansat cu 410 metri pe zi în Germania.

Contraofensiva Ucrainei din 2022 de la Harkov a capturat 7.400 de metri pe zi, în timp ce incursiunea temporară în regiunea Kursk a produs 1.250 de metri pe zi, au adăugat cercetătorii.

Un război de uzură și puține manevre

Jones și McCabe au remarcat că un motiv pentru avansul lent al Rusiei este natura războiului. Stilul agresiv al conflictului favorizează puternic forțele aflate în apărare, în special odată cu introducerea în masă a dronelor FPV.

„Linia frontului de est, spre exemplu, continuă să fie saturată de drone. Drept urmare, deplasarea vehiculelor este dificilă pe o rază de 15 kilometri de linia frontului”, au scris ei.

În total, Rusia a ocupat aproximativ 75.000 de kilometri pătrați, din Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă în 2022, au scris Jones și McCabe.

„Aceste câștiguri și progresul general al Rusiei pe câmpul de luptă, în special în ultimii doi ani, sunt sub obiectivul Moscovei de a cuceri militar Ucraina”, au adăugat cercetătorii.

Totuși, aceștia au adăugat că o ofensivă rusească mai recentă asupra orașului Huliaipole din regiunea Zaporijie din sud a avut mai mult succes.

De când a început această acțiune în noiembrie 2025, Rusia a avansat acolo cu o rată medie de 297 de metri pe zi, arată evaluarea lor.

Numărul mare de victime ale Moscovei din ultimul an reprezintă însă o altă provocare pentru capacitatea sa de a-și susține atacul.

Numărul morților și răniților pe câmpul de luptă îl depășește pe cel a Ucrainei la raport de 2:1 sau chiar 2,5:1, au scris Jones și McCabe, citând cifre de la CSIS, Ministerul Apărării din Marea Britanie, și alte surse, cum ar fi agențiile de știri și interviurile cu oficiali.

„Numai în 2025 au fost aproximativ 415.000 de victime rusești, cu o medie de aproape 35.000 de victime pe lună”, au adăugat aceștia.

