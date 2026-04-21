„Am pierdut totul și suntem încă cei mai săraci.” Aceste cuvinte, rostite de economistul rus Roman Nigmatulin la o conferință din Moscova, reflectă o realitate economică dură care începe să zdruncine popularitatea președintelui Vladimir Putin. Deși Rusia nu se va prăbuși economic imediat, semnele unei crize profunde sunt tot mai evidente, potrivit BBC.

Nigmatulin, un economist de renume, a făcut o comparație alarmantă între economia actuală a Rusiei și cea din anii 1990, care a dus la o prăbușire economică și spargerea URSS. „Venitul pe cap de locuitor în Rusia este cel mai mic din Europa. Chiar și cele mai sărace regiuni din China depășesc cele mai sărace regiuni din Rusia,” a declarat el, adăugând că populația Rusiei scade cu 600.000 de oameni anual.

Academicianul rus a cerut schimbarea liderilor politici care au dus țara în criză

Nigmatulin a enumerat motivele care accentuează criza:

-Creșterea medie a PIB-ului în ultimii 11 ani a fost de doar 1,5%, în timp ce inflația a fost în medie de 7% anual.

-Productivitatea a scăzut semnificativ, iar numărul locurilor de muncă calificate în sectorul ingineriei s-a redus de zece ori.

-Rusia are doar 54 de cercetători la 10.000 de locuitori, comparativ cu 174 în economiile dezvoltate.

„Nimic din programul economic prezentat de Putin în 2012 nu a fost realizat. Banii nu sunt direcționați către creștere, ci sunt înghițiți de inflație,” a adăugat economistul care nu s-a sfiit să-l indice pe liderul de la Kremlin ca principalul vinovat de această situație.

Toate aceste probleme sunt atribuite costurilor uriașe ale războiului și sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Războiul din Ucraina, care a durat deja patru ani, a dus la pierderea a aproximativ 200.000 de vieți omenești și la rănirea unui milion de soldați ruși. În ciuda acestor pierderi uriașe.

Vladimir Putin nu a fost oprit nici de cetățenii ruși, nici de lita rusă și nici de sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Nu poți păstra aceiași oameni folosind aceeași abordare timp de 25 de ani. Trebuie să schimbi personalul!”, a spus Nigmatulin.

Mai mult, cel mai îngrijorător fapt pentru Putin, a fost faptul că sala a aplaudat fără rețineri spusele academicianului rus.

Robert Iskandrovici Nigmatulin este un reputat academician rus și membru al Prezidiului Academiei Ruse de Științe (RAS), recunoscut pentru expertiza sa vastă în domenii precum fizica, matematica, oceanologia și economia.

Născut la Moscova în 1940 și absolvent al universităților Bauman și Lomonosov, acesta a deținut funcții cheie de conducere, inclusiv cea de director al Institutului de Oceanologie „P.P. Shirshov” și președinte al filialei din Ufa a RAS, având totodată și o carieră politică în calitate de deputat în Duma de Stat.

Cu o activitate academică internațională impresionantă, fiind profesor invitat la instituții de prestigiu precum Sorbona sau Cambridge, Nigmatulin este autorul a peste 200 de publicații științifice și 10 cărți, activitatea sa acoperind de la mecanica sistemelor multifazice și energetică nucleară până la teorii economice și ecologie.