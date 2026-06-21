Regele Charles va dezvălui pentru prima dată cât impozit plătește. Decizia vine pe fondul presiunilor pentru mai multă transparență financiară

Regele Charles al III-lea urmează să devină primul monarh britanic care își va face publică valoarea impozitelor personale pe care le plătește, într-o măsură menită să răspundă solicitărilor tot mai insistente privind transparența finanțelor Casei Regale.

Potrivit Palatului Buckingham, regele va publica suma totală a taxelor achitate pentru anul fiscal precedent și se va angaja să ofere anual aceste informații.

Deși monarhii britanici nu au obligația legală de a plăti impozit pe venit sau impozit pe câștigurile de capital, familia regală urmează o practică voluntară introdusă de regina Elisabeta a II-a în 1993. Până acum însă, valoarea exactă a sumelor plătite nu a fost făcută publică, scrie Daily Mail.

Un pas fără precedent pentru monarhia britanică

Decizia marchează o schimbare importantă în modul în care sunt prezentate finanțele personale ale suveranului.

Regele Charles obține venituri din administrarea Ducatului de Lancaster, un vast portofoliu de terenuri, proprietăți și investiții. Potrivit datelor publice, ducatul a generat anul trecut venituri de aproximativ 27,4 milioane de lire sterline pentru monarh.

Palatul precizează că regele plătește impozit pe venit la cota maximă, după deducerea cheltuielilor oficiale, precum și impozit pe câștigurile de capital rezultate din vânzarea unor active private.

Cu toate acestea, informațiile care vor fi publicate nu vor include o defalcare detaliată între diferitele tipuri de taxe sau explicații privind modul exact de calcul al sumei totale.

Presiuni pentru o mai mare deschidere

Anunțul vine într-un context în care finanțele Casei Regale sunt analizate tot mai atent de opinia publică și de presă.

În ultimii ani, atât Ducatul de Lancaster, cât și Ducatul de Cornwall, administrat de moștenitorul tronului, prințul William, au fost supuse unor examinări mai atente privind modul în care generează venituri și beneficiile fiscale de care beneficiază.

Ducatul de Cornwall, evaluat la aproximativ un miliard de lire sterline, îi furnizează prințului de Wales venituri anuale de peste 20 de milioane de lire. Spre deosebire de tatăl său, William nu a făcut publică valoarea taxelor pe care le plătește.

Atunci când era prinț de Wales, Charles a dezvăluit că a plătit aproape 5,9 milioane de lire sterline impozit pe venit în anul fiscal 2021-2022.

Controverse recente

Apelurile pentru mai multă transparență au fost amplificate de mai multe controverse legate de proprietățile regale.

Printre acestea s-a numărat dezvăluirea că prințul Andrew a plătit ani de zile o chirie simbolică pentru reședința Royal Lodge din domeniul Windsor.

Alte informații au vizat contracte comerciale încheiate de ducatele regale. De exemplu, un trust al sistemului național de sănătate a plătit milioane de lire pentru utilizarea unui depozit aparținând Ducatului de Lancaster, iar Ducatul de Cornwall a obținut venituri din închirierea terenurilor aferente închisorii Dartmoor.

Aceste situații au alimentat întrebări privind gradul de responsabilitate publică al instituțiilor regale și utilizarea activelor aflate sub controlul acestora.

Dezbaterea privind costul monarhiei

În paralel, atenția s-a îndreptat și către finanțarea oficială a monarhiei.

Familia Regală primește fonduri prin intermediul Grantului Suveran, mecanismul prin care sunt finanțate activitățile oficiale și întreținerea unor proprietăți regale. Pentru perioada actuală, valoarea grantului este de aproape 138 de milioane de lire sterline.

Guvernul britanic a anunțat intenția de a modifica legislația astfel încât valoarea grantului să poată fi redusă în viitor, dacă situația o impune.

Criticii susțin că publicul are dreptul să cunoască mai multe informații despre costurile reale ale monarhiei și despre patrimoniul aflat sub controlul familiei regale.

„Este nevoie de mai multă claritate privind cheltuielile și proprietățile deținute de Coroană”, a declarat fostul ministru britanic Norman Baker.

Un semnal de modernizare

Susținătorii deciziei consideră că publicarea impozitelor personale ale regelui reprezintă un pas important către o mai mare responsabilitate instituțională.

Ingrid Seward, editor al revistei specializate Majesty Magazine, afirmă că măsura reflectă dorința regelui Charles de a fi perceput drept un monarh al transparenței.

Cu toate acestea, numeroși observatori subliniază că publicarea unei singure cifre nu oferă o imagine completă asupra finanțelor regale. Ei cer informații suplimentare despre structura veniturilor, cheltuielile deductibile și regimul fiscal aplicat ducatelor regale.